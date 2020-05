Czerniak błon śluzowych: przełomowe wyniki badań i nowe nadzieje dla chorych

Wzrost ilości dwóch białek - PARP1 i IDO1 - w komórkach nowotworowych wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów z czerniakiem błon śluzowych - wykazał międzynarodowy zespół badawczy. Naukowcy dodają, że ograniczenie aktywności tych białek może poprawić wyniki leczenia tego nowotworu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Czerniak błon śluzowych jest niezwykle rzadką, źle rokującą odmianą czerniaka i stanowi mniej niż 2 proc. wszystkich czerniaków występujących u ludzi. Międzynarodowy zespół badawczy odkrył czynnik, który wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów chorujących na ten nowotwór.

Głównymi wykonawcami i autorami koncepcji badania są dr hab. n. med. Piotr Donizy z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts General Hospital.

Czerniak błon śluzowych: wzrost ilości dwóch białek wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem

"We współpracy z prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts General Hospital oraz gronem naukowców z 11 ośrodków naukowych z całego świata m.in. z Hiszpanii, Japonii i Tajwanu wykazaliśmy, że wzrost ilości dwóch białek, PARP1 i IDO1, w komórkach nowotworowych wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów z czerniakiem błon śluzowych" - powiedział PAP dr Piotr Donizy.

Naukowiec wyjaśnił, że białko PARP1 jest zaangażowane m.in. w naprawę uszkodzeń DNA, a IDO1 jest enzymem uczestniczącym m.in. w regulacji odpowiedzi immunologicznej.

"To przełomowe badanie i może być punktem zwrotnym w leczeniu tej grupy pacjentów w przyszłości oraz stać się punktem wyjścia do testowania klinicznego inhibitorów PARP1 i IDO1, czyli podwójnego hamowania aktywności tych dwóch białek. Są one obecnie testowane in vitro, bądź już stosowane w leczeniu innych nowotworów złośliwych" - powiedział dr Donizy.

POLECAMY: "Oblicza Medycyny". Prof. Piotr Rutkowski: Leczenie pacjentów z czerniakiem trwa mimo pandemii

Czerniak błon śluzowych: jest nadzieja na poprawę leczenia i lepsze rokowanie

Specjalista podkreślił, że potencjalne zahamowanie aktywności obydwu białek mogłoby znacząco ograniczyć potencjał inwazyjny komórek czerniaka błon śluzowych i w przyszłości poprawić wyniki leczenia i rokowanie pacjentów z tym bardzo rzadkim nowotworem, dla których wciąż współczesna onkologia ma ograniczony zestaw opcji terapeutycznych.

Wrocławski lekarz poinformował, że jest to pierwsza na świecie analiza znaczenia prognostycznego obecności białek PARP1 i IDO1, bazująca na materiale klinicznym zgromadzonym w jednej z największych na świecie grup badawczych pacjentów z tym nowotworem złośliwym.

ZOBACZ TAKŻE: Dzięki nowym terapiom zaawansowany czerniak jest dziś chorobą przewlekłą

Dyżur eksperta z dziedziny onkologii - jak wygląda sytuacja pacjentów z czerniakiem [WIDEO]