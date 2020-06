Czego obawiają się onkolodzy w związku z pandemią COVID-19 [WIDEO]

W odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19 Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej przygotowało zalecenia dotyczące prowadzenia leczenia onkologicznego w nowych dla systemu warunkach. O to, jakie mają one zastosowanie na obecnym etapie pandemii, zapytaliśmy prof. dr. hab. n. med. Piotra Wysockiego, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

„Grupa ekspertów polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zebrała wszystkie możliwe do zrealizowania modyfikacje leczenia systemowego oparte o dane literaturowe, w taki sposób by leczenie nie było mniej efektywne niż to prowadzone do tej pory, a jednocześnie żeby było lepiej logistycznie dostosowane do obecnej sytuacji” - podkreśla w rozmowie z "Pulsem Medycyny" prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki.

Ekspert przyznał jednocześnie, że przywracanie normalności na oddziałach onkologicznych powoli zaczyna mieć miejsce, a pandemia koronawirusa nie wpłynie negatywnie na pacjentów, którzy znajdowali się pod opieką onkologów klinicznych i objęci byli systemowym leczeniem onkologicznym.

Prof. Piotra Wysockiego zapytaliśmy też, czy po wygaśnięciu epidemii lekarze onkolodzy będą mogli spać spokojnie. „Wiemy od kolegów chirurgów onkologicznych czy diagnostów obrazowych, że odczuwalnie spadła liczba pacjentów w trakcie diagnostyki z powodu podejrzenia choroby nowotworowej. To jest to, co - przypuszczam - w niedługim czasie my, onkolodzy kliniczni, zaczniemy obserwować. Będziemy mieli zdecydowanie mniej chorych do skojarzonego leczenia onkologicznego o założeniu radykalnym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce spadnie liczba chorych, u których chorobę nowotworową można było wyleczyć. Będą to chorzy, którzy z uwagi na uogólnioną postać choroby będą musieli z nią żyć. Tego się najbardziej obawiamy” - przyznaje prezes PTOK.

Jego zdaniem sytuacja ta może przełożyć się na niższą liczbę zdiagnozowanych przypadków raka w tym roku, a w perspektywie kolejnych lat – wyższą liczbę zgonów wynikających z zaawansowania choroby w momencie jej wykrycia.

Prof. Piotra Wysockiego zapytaliśmy również o to, czy i kiedy placówki onkologiczne powinny zaczął łagodzić restrykcyjną organizację pracy, a także o to, które z rozwiązań systemowych przyjętych na czas pandemii powinny na dobre wpisać się w organizację opieki onkologicznej w Polsce.

