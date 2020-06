CZD: odnowiono i unowocześniono Zakład Diagnostyki Obrazowej

W Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej. Celem projektu, którego wartość wyniosła ponad 21 mln zł, było usprawnienie diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych z całego kraju. Zakupiono m.in. 19 nowoczesnych urządzeń medycznych.

Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia. W ramach przedsięwzięcia wykonano prace remontowo-budowlane w 5 Klinikach oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Zakupiono m.in. 19 urządzeń medycznych za ponad 13 mln zł. Największy zakres prac dotyczył modernizacji ZDO, gdzie przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń. W ramach projektu zakupiono do zakładu rezonans magnetyczny MAGNETOM Sola. To 1,5-teslowy aparat z technologią BioMatrix. Dzięki niej aparat dostosowuje się do anatomicznych i fizjologicznych różnic między pacjentami, zwiększając komfort i precyzję badań.

Remont Zakładu Diagnostyki Obrazowej wsparła także Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała:

tomograf komputerowy SOMATOM Force, wyróżniający się spośród innych urządzeń zastosowaniem dwu lamp i detektorów, co zapewnia doskonałej jakości obrazy przy minimalizacji dawki promieniowania i rekordowo krótkim czasie skanu. Można dzięki temu badać dzieci na swobodnym oddechu.

inkubator do badań w rezonansie magnetycznym, specjalnie przystosowany do pracy w polu o natężeniu 1.5T. Dedykowany do badań noworodków, zapewnia właściwą temperaturę otoczenia, zapobiega wychłodzeniu, umożliwia precyzyjne użycie dedykowanych cewek. Wyposażony w respirator pozwala wykonać badanie również u dzieci wymagających zastosowania terapii w postaci wentylacji mechanicznej,

w pełni cyfrowy aparat rentgenowski Luminos dRF Max do szerokiego spektrum zastosowań, zarówno w radiografii, jak i fluoroskopii. Połączenie zakresu ruchów kolumny i wzdłużnego ruchu blatu umożliwia obrazowanie pacjenta od stóp do głów bez przemieszczania go względem blatu, także przy projekcjach skośnych.

Kompleksowa rewitalizacja ZDO została doceniona przez firmę Siemens Healthineers, która zdecydowała o przyznaniu zakładowi statusu ośrodka referencyjnego - szkoleniowego w pełnym zakresie diagnostyki obrazowej.

„Jestem dumna, że Zakład Diagnostyki Obrazowej CZD został ośrodkiem referencyjnym Siemens Healthineers, łączącym imponujące kompetencje i doświadczenie kadry medycznej CZD z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami sprzętowymi i informatycznymi” powiedziała Joanna Miłachowska, prezes polskiego oddziału Siemens Healthineers.

„Pracownicy, a przede wszystkim pacjenci doceniają przeprowadzony na tak szeroką skalę zakres rewitalizacji, która otwiera nowe możliwości w leczeniu, a także wpływa na zwiększenie komfortu ciężko chorych dzieci trafiających do naszego Instytutu” – mówi dr Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.