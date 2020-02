CSIOZ: Starsi lekarze nie mają problemów z wystawianiem e-recept

W pierwszym miesiącu obowiązywania e-recept wystawiono ich ponad 40 mln - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Ponad 30 proc. elektronicznych recept wystawili pracownicy medyczni w wieku 60 i więcej lat.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) podsumowało pierwszy miesiąc obowiązywania e-recept. W komunikacie przedstawiającym najnowsze dane zaznaczyło, że nie potwierdziły się obawy odnośnie problemów z wystawianiem e-recept przez starszych lekarzy.

W pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pracownicy medyczni (lekarz, pielęgniarka, położna) w wieku 50 lat i więcej wystawili ponad 65 proc. wszystkich e-recept, z czego personel 60+ ponad 30 proc. Najstarsi lekarze – w wieku 80-97 lat – wystawili w tym czasie ponad 270 tys. e-recept.

"Pracownicy medyczni zostali dobrze przygotowani do tego obowiązku. W 2019 roku odbywały się liczne spotkania z lekarzami w każdym wieku i są one nadal kontynuowane. Tylko w 2019 r. przeszkoliliśmy ponad 60 tys. pracowników personelu medycznego. Wśród lekarzy uczestniczących w szkoleniach było wielu seniorów, którzy z entuzjazmem podchodzili do nowego rozwiązania. Najstarszy lekarz wystawiający e-recepty ma 97 lat. To pokazuje, że wiek nie jest barierą. Cyfryzacja bowiem to nie kwestia metryki, ale mentalności i percepcji. Z myślą o tych najbardziej nieprzekonanych, powołana została instytucja asystenta lekarza, który w imieniu lekarza seniora może wystawić e-receptę" – podsumował cytowany w komunikacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

CSIOZ podał również dane dotyczące samych pacjentów. W pierwszym miesiącu obowiązkowych e-recept najwięcej wystawiono ich pacjentom w wieku między 60 a 73 lata. Pacjenci powyżej 60 lat otrzymali prawie 24 mln, z czego najstarsi pacjenci w Polsce – w wieku 100 lat i więcej – prawie 8 tys. e-recept. Najstarszy pacjent, który skorzystał z e-recepty, miał 111 lat.

W sumie od maja 2018 r., czyli od początku uruchomienia e-recepty, osoby powyżej 60 lat otrzymały ponad 60 mln e-recept, z czego zrealizowały całkowicie lub prawie ponad 50 mln. Kolejne 10 mln czeka jeszcze na realizację, która często uzależniona jest od terminu ważności e-recepty związanego z czasem trwania terapii.

Dziennie wystawianych jest w Polsce średnio ok. 2 mln e-recept (dni robocze). Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pacjenci otrzymali ponad 40 mln e-recept, z czego zrealizowano już ponad 70 proc. W Polsce najwięcej e-recept wystawianych jest na leki na nadciśnienie tętnicze.

CSIOZ przypomniało w komunikacie, że jednorazowo lekarz może przepisać leki na maksymalnie 360 dni stosowania, w takim przypadku recepta będzie ważna przez 365 dni (jeżeli lekarz to zaznaczy). W przypadku antybiotyków termin jej realizacji wynosi 7 dni od daty wystawienia, 120 dni od daty wystawienia jest przewidziane na produkty immunologiczne, a 30 dni na środki odurzające i substancje psychotropowe. W pozostałych przypadkach e-recepta jest ważna 30 dni.

