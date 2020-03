COVID-19 we Włoszech: wskaźnik śmiertelności to 5,8 proc.

Śmiertelność z powodu koronawirusa we Włoszech wynosi 5,8 proc. - podał w raporcie włoski Instytut Zdrowia. Średnia wieku osób zmarłych to ponad 80 lat. COVID-19 dotyka głównie mężczyzn - stanowią oni 72 proc. wszystkich zmarłych. Wskaźnik śmiertelności znacznie zwiększają choroby współistniejące.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Według najnowszych danych z 14 marca We Włoszech zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest 17 660 osób, od piątku przybyło ich 2795. Liczba zgonów wzrosła do 1441 - o 175 w ciągu doby (CZYTAJ WIĘCEJ: Koronawirus we Włoszech: gwałtowny wzrost liczby zakażonych i zgonów - AKTUALIZACJA). Pod względem liczby aktywnych zakażeń Włochy znajdują się już na pierwszym miejscu przed Chinami, gdzie epidemia COVID-19 powoli wygasa, a pod względem liczby zgonów - na drugim.



Zobacz więcej Włochy są na drugim miejscu na świecie po Chinach pod względem liczby ofiar COVID-19. iStock

Ofiary śmiertelne COVID-19 we Włoszech to głównie osoby starsze i ze współistniejącymi chorobami

Z przedstawionego przez włoski Instytut Zdrowia raportu epidemiologicznego wynika, że średnia wieku osób zmarłych we Włoszech z powodu COVID-19 to ponad 80 lat i jest o 15 lat wyższa od średniej wieku wszystkich zakażonych koronawirusem. Kobiety stanowią 28 proc. wszystkich zmarłych. Ponadto Instytut podał, że średnia wieku zmarłych kobiet wynosi 84 lata, a mężczyzn około 80. Śmiertelność wśród zakażonych mężczyzn wynosi 7,2 proc., a u kobiet 4,1 proc. Wskaźnik śmiertelności rośnie w sposób znaczny w przypadku pacjentów, którzy ukończyli 70 lat. Zwiększa go, jak podkreślili lekarze, występowanie innych chorób - średnia liczba współistniejących schorzeń wśród zmarłych to 2,7. Wśród 1441 zmarłych jest zaledwie 11 osób w wieku od 38 do 50 lat.

Pacjenci na oddziałach zakaźnych umierają w samotności

W kolejnym dniu kryzysu epidemiologicznego we Włoszech zwraca się uwagę na rodzinne dramaty, rozgrywające się w szpitalach na oddziałach chorób zakaźnych. To, co się tam dzieje, przypomina opisywane wcześniej zdarzenia z Chin, gdzie również umierający seniorzy nie mogli pożegnać się ze swoimi bliskimi.

Nikt oprócz personelu medycznego nie ma wstępu na oddziały, na których leżą pacjenci z COVID-19. Jak podkreślają lekarze w mediach, dla wielu ciężko chorych chwila opuszczenia domu i przewiezienia do szpitala jest ostatnim momentem, gdy widzą swych bliskich. Potem nikt mimo próśb nie może zobaczyć się ze swą rodziną.

"Sami przyjmowani są na oddział i sami, bez bliskich umierają, często do końca świadomi" - powiedział jeden z lekarzy w telewizji RAI. "Nikt z najbliższych nie może przy nich czuwać do ostatniej chwili. Najbardziej dramatyczna sytuacja to ta, gdy widzi się, jak pacjenci umierają zupełnie sami i błagają o to, by móc pożegnać się z dziećmi i wnukami" - podkreśliła w jednym z wywiadów doktor Francesca Cortellaro ze szpitala San Carlo Borromeo w Mediolanie.

Lekarka opowiedziała, że jedna z jej starszych pacjentek zdążyła pożegnać się ze swym wnukiem dzięki temu, że zorganizowała połączenie wideo przez swój telefon komórkowy. Lekarze mówią, że na oddziałach chorych z koronawirusem bardzo przydałyby się tablety, poprzez które umierający pacjenci mogliby po raz ostatni zobaczyć się ze swoimi bliskimi.

1500 pracowników włoskiej ochrony zdrowia zakażonych koronawirusem

Z danych włoskiego Instytutu Zdrowia wynika, że zakażonych koronawirusem we Włoszech jest 1500 pracowników ochrony zdrowia. Komentując te informacje, epidemiolog Paolo D’Ancona stwierdził, że należy wyjaśnić, czy zarazili się oni w pracy, czy też poza nią. Poza tym, zaznaczył, personel medyczny teraz już z większą uwagą stosuje środki ochronne.