COVID-19 w Polsce: liczba zakażeń koronawirusem i zgonów [AKTUALIZACJA]

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce - jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna. Liczba zakażonych i zgonów, osób objętych kwarantanną i przebywających pod nadzorem sanepidu.

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce - najważniejsze informacje

Łączna liczba zakażonych: 45 031

Liczba zmarłych: 1709

Liczba aktywnych przypadków zakażenia: 9679

Liczba osób, które wyzdrowiały: 33 643

Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem: 1694

Liczba chorych korzystających z respiratorów: 63



Liczba testów wykonanych w kierunku koronawirusa: 2 210 041

30 lipca resort zdrowia przekazał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 615 osób i jest to największa liczba od początku epidemii COVID-19 w Polsce. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 pochodzi z województwa śląskiego (160), małopolskiego (133), mazowieckiego (95), łódzkiego (67).

Resort poinformował także o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 59 do 91 lat. Zmarli w szpitalach m.in. w Raciborzu, Grajewie, Radomiu, Poznaniu, Krakowie, Gliwicach i w Nowym Sączu. Według Ministerstwa Zdrowia większość z nich miała choroby współistniejące.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując rekordowy dobowy bilans epidemii koronawirusa, powiedział, że nadal mamy do czynienia z ogniskami zakażeń, m.in. w Małopolsce i na Śląsku.

"Koronawirus jest z nami i cały czas będzie. Jeżeli nie będziemy przestrzegać nakazów dotyczących dystansu społecznego czy noszenia maseczek, to ta liczba pokazuje, co może być dalej" – powiedział Andrusiewicz.

"Oczywiście zostały wprowadzone pewne poluzowania w obostrzeniach, gdzie nie mamy dużo przypadków, mówimy tu o stadionach czy innych miejscach sportowych. Musimy jednak cały czas pamiętać, że noszenie masek nadal obowiązuje" – podkreślił rzecznik. Pytany, czy będzie reakcja resortu na ostatni wzrost przypadków koronawirusa w Polsce, odpowiedział, że sytuacja na bieżąco jest analizowana.

Również premier Mateusz Morawiecki był pytany na konferencji prasowej w Warszawie o rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem, m.in. o to, czy planowany jest powrót kwarantanny dla wracających z zagranicy, a jeśli tak - z których krajów.

"Na szczęście sytuacja jest dziś inna niż kilka miesięcy temu. Po trosze nauczyliśmy się żyć z koronawirusem, mniej się boimy tej epidemii i to jest pierwsza rzecz, która jest ważna. Z jednej strony dobra, ale ona rodzi rzeczywiście pewne nowe ryzyka. Dziś mamy bardzo dużo nowych zakażeń, wiąże się to z tym, że Polacy przestali w ostatnim czasie przestrzegać pewnych zapisów, które cały czas obowiązują" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, w związku z tym rządowy zespół zarządzania kryzysowego przeanalizuje sytuację. Podkreślił, że rygory i obostrzenia, które obecnie obowiązują, powinny być ściśle przestrzegane. Jako przykład takich sytuacji premier przytoczył kwestię wesel. Podkreślił, że rząd na początku czerwca odpowiedział pozytywnie na apel tysięcy osób, dotyczący organizacji wesel. "To niezwykle ważny dzień w życiu ludzi, niezwykle radosny, ale okazuje się, po zbadaniu przez GIS, że to jest jedno z głównych źródeł rozpowszechniania się wirusa" - zauważył szef rządu. Dlatego, podkreślił, ten limit osób na weselach musi być przestrzegany.

"Nie jest wykluczone, że jeśli ta sytuacja będzie się pogarszać, to trzeba będzie dalej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa" - powiedział Morawiecki.

Bilans epidemii w poprzednich dniach to:

29 lipca (środa) - 512 zakażeń i 12 zgonów;

28 lipca (wtorek) - 502 zakażenia i 6 zgonów;

27 lipca (poniedziałek) - 337 zakażeń i 5 zgonów;

26 lipca (niedziela) - 443 zakażenia i 7 zgonów;

25 lipca (sobota) - 584 zakażenia i 9 zgonów;

24 lipca (piątek) - 458 zakażeń i 4 zgony;

23 lipca (czwartek) - 418 zakażeń i 9 zgonów.

Koronawirus w Polsce - dzienna liczba zakażeń: INFOGRAFIKA

Koronawirus w Polsce - dzienna liczba zgonów: INFOGRAFIKA

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zgonów z podziałem na województwa

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualizacja 30.07.2020, godz. 10.00

województwo liczba osób zakażonych koronawirusem liczba zgonów dolnośląskie 3223 155 kujawsko-pomorskie 773 50 lubelskie 956 20 lubuskie 390 9 łódzkie 3950 206 małopolskie 3458 61 mazowieckie 6319 375 opolskie 1168 55 podkarpackie 1275 60 podlaskie 969 21 pomorskie 887 39 śląskie 15 940 390 świętokrzyskie 966 45 warmińsko-mazurskie 353 2 wielkopolskie 3682 198 zachodniopomorskie 722 23 SUMA 45 031 1709

Ile testów na koronawirusa wykonuje się w Polsce

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 2 210 041 próbek, testy wykonano u 1 909 180 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zrobiono ponad 23 tys. testów – poinformowało 30 lipca Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce - aktualna sytuacja epidemiologiczna

Z przekazanych 30 lipca przez Ministerstwo Zdrowia danych ws. diagnostyki pod kątem koronawirusa wynika, że w Polsce:

1694 osoby są hospitalizowane,

97 651 osób przebywa na kwarantannie,

8094 osoby są pod nadzorem epidemiologicznym,

33 643 osoby wyzdrowiały.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa, albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym, oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Chodzi np. o pracę w jednym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.

Zgony z powodu COVID-19 w Polsce - opis przypadków

30 lipca resort zdrowia przekazał informację o śmierci kolejnych 15 chorych na COVID-19. Są to osoby w wieku od 59 do 91 lat. Zmarli w szpitalach m.in. w Raciborzu, Grajewie, Radomiu, Poznaniu, Krakowie, Gliwicach iw w Nowym Sączu. Większość z nich miała choroby współistniejące.

29 lipca MZ poinformowało o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli mieli od 33 do 90 lat. Większość – jak przekazało MZ – miała choroby współistniejące.

28 lipca resort poinformował o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli mieli od 38 do 85 lat. Większość miała choroby współistniejące.

27 lipca resort poinformował o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli mieli od 57 do 90 lat. Wszyscy – jak przekazało MZ – mieli choroby współistniejące.

26 lipca resort zdrowia poinformował o śmierci zakażonych koronawirusem 7 osób w wieku od 61 do 93 lat. Zgony nastąpiły w Łańcucie, Grobli, Krakowie, Radomiu, Koninie i Raciborzu. Wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

25 lipca zmarło kolejnych 9 osób, większość z nich miała choroby współistniejące.

24 lipca resort poinformował także o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem 4 osób w wieku od 53 do 83 lat. Zgony nastąpiły we Wschowie (2), Zielonej Górze i w Raciborzu. Wszyscy zmarli – jak przekazało MZ – mieli choroby współistniejące.

23 lipca resort zdrowia przekazał informację o śmierci zakażonych koronawirusem 9 osób w wieku od 37 do 83 lat. Zgony stwierdzono w Grudziądzu, Raciborzu, Tychach, Zawierciu, Łańcucie, Zgierzu i Wschowie. Większość zmarłych – jak podało MZ – miało choroby współistniejące.

22 lipca MZ poinformowało o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 69 do 88 lat. Zgony miały miejsce w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Zgierzu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

21 lipca resort zdrowia poinformował o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 49 do 89 lat. Zgony stwierdzono w Tychach, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Wszyscy zmarli – jak podaje MZ – mieli choroby współistniejące.

20 lipca resort zdrowia poinformował o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 80 do 86 lat. Do zgonów doszło w Krakowie, Zgierzu i w Spytajnach. Wszystkie zmarłe osoby – jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia – miały choroby współistniejące. Jednocześnie MZ podało, że ze względu na zdublowany przez WSSE w Katowicach zgon osoby z 17 lipca został on usunięty z wykazu.

19 lipca MZ poinformowało o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 55-letni mężczyzna w Warszawie, 91-letni mężczyzna w Radomiu, mężczyźni w wieku 82, 83, 59 i 87 lat w Tychach. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podało ministerstwo.

18 lipca MZ poinformowało o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to mężczyźni w wieku 85, 65, 86 lat w Radomiu, 74-letnia kobieta w Gdańsku, 67-letni mężczyzna ze Starachowic i 86-letnia kobieta z Łańcuta. "Połowa osób miała choroby współistniejące" - podał resort.

17 lipca MZ poinformowało o śmierci 8 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 54 do 89 lat. Do zgonów doszło w Poznaniu, Raciborzu, Gliwicach, Siedlcach, Radomsku i w Zgierzu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

16 lipca resort poinformował o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 63 do 91 lat. Do zgonów doszło w Raciborzu, Tychach, Chorzowie, Radomiu, Starachowicach i Zgierzu. Większość osób miała choroby współistniejące. 17 lipca resort podał, że ze statystyk woj. śląskiego usunięto jeden zgon zdublowany przez WSSE w Katowicach.

15 lipca resort zdrowia poinformował o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 60 do 94 lat. Do zgonów doszło we Wrocławiu, Raciborzu, Krakowie, Radomiu, Wrocławiu i Wschowie. Większość osób miała choroby współistniejące.

14 lipca resort poinformował o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 60 do 94 lat. Do zgonów doszło w Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Kędzierzynie Koźlu, Poznaniu, Bytomiu, Raciborzu, Tychach, Wrocławiu i Krakowie. Większość osób - jak podało MZ - miała choroby współistniejące.

13 lipca ministerstwo przekazało, że zmarło 5 zakażonych osób. Zmarli to: 62-letnia kobieta w Tychach, 71-letni i 77-letni mężczyźni w Raciborzu, 70-letni mężczyzna w Starachowicach i 70-letnia kobieta w Grójcu. Wszystkie te osoby – podało MZ – miały choroby współistniejące.

12 lipca resort zdrowia poinformował o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem: dwóch kobiet w wieku 79 i 69 lat oraz jednego mężczyzny w wieku 81 lat. Zgony miały miejsce w Gliwicach i Poznaniu. Wszystkie osoby – jak przekazało MZ – miało choroby współistniejące.

11 lipca resort poinformował o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 64 do 86 lat. Do zgonów doszło w Białej Podlaskiej, Zgierzu, Siedlcach, Tychach, Turku i w Mońkach. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

10 lipca MZ poinformowało o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 61 do 93 lat. Do zgonów doszło w Tychach, Raciborzu, Cieszynie, Warszawie, Poznaniu, Zgierzu, Białystoku. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

9 lipca resort poinformował o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 72 do 92 lat. Do zgonów doszło w Zgierzu, Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach, Raciborzu, Warszawie i w Krakowie. Wszystkie osoby – jak przekazało MZ – miały choroby współistniejące.

8 lipca ministerstwo przekazało też, że zmarło 15 zakażonych osób w wieku od 42 do 90 lat. Zgony miały miejsce w Poznaniu, Zgierzu, Szczecinie, Warszawie, Radomiu, Starachowicach, Zawierciu, Wrocławiu. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podał resort.

7 lipca Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zmarło siedem zakażonych osób w wieku od 65 do 83 lat. Zgony miały miejsce w Raciborzu, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Radomsku i Białymstoku. Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące

6 lipca resort zdrowia przekazał, że zmarły cztery zakażone koronawirusem osoby: trzy kobiety w wieku 73, 82 i 79 lat oraz 91-letni mężczyzna. Zgony miały miejsce w Łańcucie i Raciborzu. Większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

5 lipca resort poinformował także o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem w wieku od 64 do 80 lat. Zgony miały miejsce w Łańcucie, Gliwicach, Radomiu, Warszawie, Zgierzu. Wszystkie osoby – jak przekazało MZ – miało choroby współistniejące.

4 lipca resort poinformował o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 56 do 88 lat. Zgony nastąpiły w Zgierzu, Łodzi, Raciborzu i Warszawie. Większość osób – jak podaje MZ – miała choroby współistniejące. Ministerstwo przekazało również, że w związku z błędnym usunięciem zgonu z 15 kwietnia z woj. mazowieckiego, skorygowało statystykę zgonów.

3 lipca resort podał też, że zmarło kolejnych 15 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 58 do 99 lat. Zgony miały miejsce w Raciborzu, Tychach, Gliwicach, Warszawie, Puszczykowie, Zgierzu, Białystoku. Jak zaznaczył resort, większość zmarłych osób miała choroby współistniejące

2 lipca resort podał, że zmarło 15 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 50 do 87 lat. Zgony stwierdzono w Zgierzu, Tychach, Cieszynie, Poznaniu, Łańcucie, Wrocławiu i w Starachowicach. Wszyscy zmarli – jak przekazuje MZ – mieli choroby współistniejące.

1 lipca resort zdrowia podał, że zmarło 14 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 66 do 97 lat. Zgony miały miejsce w Warszawie, Radomiu, Zalesiu Górnym, Raciborzu, Cieszynie, Tychach, Starachowicach i Łodzi. Większość zmarłych osób – jak podał resort - miała choroby współistniejące.

30 czerwca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 19 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 42 do 91 lat. Zgony miały miejsce we Wrocławiu, Szczecinie, Turku, Zgierzu, Biłgoraju, Płocku, Warszawie, Siedlcach, Starachowicach, Raciborzu i Tychach. Wszystkie zmarłe osoby, jak wskazało MZ, miały choroby współistniejące.

29 czerwca resort podał, że zmarło 6 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 37 do 90 lat. Zgony nastąpiły w Lipsku, Tychach i w Raciborzu. Większość osób – jak przekazało MZ – miało choroby współistniejące.

28 czerwca resort poinformował o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 45 do 83 lat. Zgony nastąpiły w Tychach, Orzeszu, Poznaniu i w Starachowicach.

27 czerwca resort poinformował o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 54 do 87 lat. Zgony miały miejsce w Warszawie, Opolu, Poznaniu i w Starachowicach. Większość osób – jak przekazało MZ – miała choroby współistniejące.

26 czerwca resort zdrowia podał, że zmarło 17 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 52 do 86 lat. Zgony miały miejsce w Raciborzu, Wałbrzychu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Tychach, Zgierzu, Warszawie i w Radomiu.

25 czerwca resort podał, że zmarło kolejne 16 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 41 do 95 lat. Zgony miały miejsce we Wrocławiu, Zgierzu, Łodzi, Poznaniu, Cieszynie, Raciborzu, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Gliwicach. Większość zmarłych osób, jak wskazało ministerstwo, miała choroby współistniejące.

24 czerwca resort poinformował o śmierci kolejnych 21 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to dziesięć kobiet i jedenastu mężczyzn w wieku od 51 do 98 lat. Zgony zanotowano w Kaliszu, Warszawie, Radomiu, Łańcucie, Łodzi, Zgierzu, Raciborzu, Tychach, Żywcu i Starachowicach.

23 czerwca MZ poinformowało o śmierci kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn w wieku od 54 do 93 lat. Zgony zanotowano w Łańcucie, Legnicy, Warszawie, Radomiu, Starachowicach, Łodzi, Zgierzu, Raciborzu i w Cieszynie. Jak zaznaczono, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

22 czerwca MZ poinformowało o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem. Wśród osób zmarłych są: 79-letnia kobieta i 50-letnia kobieta zmarłe w Raciborzu oraz 85-letni mężczyzna zmarły w Tychach. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podał resort.

21 czerwca MZ poinformowało o śmierci 10 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to siedem kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 61 do 90 lat. Zgony zanotowano w Łańcucie, Poznaniu, Krakowie, Zgierzu, Radomsku i Sieradzu. Jak zaznaczono, wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące.

20 czerwca MZ poinformowało o śmierci 12 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to sześć kobiet i sześciu mężczyzn w wieku od 66 do 90 lat. Zgony zanotowano w Kępnie, Wolicy, Bolesławcu, Warszawie, Radomiu, Starachowicach, Krakowie i Łańcucie. Jak zaznaczono, większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

19 czerwca MZ poinformowało o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to dziesięć kobiet i ośmiu mężczyzn w wieku od 59 do 92 lat. Zgony zanotowano w Łańcucie, Jarosławiu, Białystoku, Poznaniu, Łodzi, Radomsku, Zgierzu, Tychach, Cieszynie, Raciborzu, Lublinie, Wrocławiu i w Wałbrzychu.

18 czerwca MZ poinformowało o śmierci 30 osób zakażonych koronawirusem. Zmarłe osoby to 11 kobiet i 19 mężczyzn w wieku od 39 do 97 lat. Zgony odnotowano w Bolesławcu, Wrocławiu, Wałbrzych, Warszawie, Starachowicach, Łańcucie, Jarosławiu, Raciborzu, Gliwicach, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim, Tychach, Łodzi, Radomsku, Krakowie.

17 czerwca MZ poinformowało o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem.Zmarłe osoby to pięć kobiet i dziewięciu mężczyzn w wieku od 57 do 95 lat. Zgony odnotowano w Warszawie, Radomiu, Zgierzu, Tychach, Gliwicach, Zawierciu, Starachowicach.

16 czerwca MZ poinformowało o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to siedem kobiet i dziewięciu mężczyzn w wieku od 62 do 84 lat. Zgony zanotowano w Bolesławcu, Wrocławiu, Domaszkowie, Tychach, Raciborzu, Warszawie, Radomiu, Zgierzu i w Poznaniu.

15 czerwca MZ poinformowało o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to cztery kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 57 do 92 lat. Zgony zanotowano w Bolesławcu, Opolu, Szczecinie, Warszawie, Tychach, Rydułtowach i w Gdańsku. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" – podało ministerstwo.

14 czerwca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 85-letnia kobieta z Radomia, kobiety w wieku 84 i 40 lat z Cieszyna, mężczyźni w wieku 80 i 73 lat z Tychów, 44-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta z Raciborza, 66-letni mężczyzna z Jarosławia, 70-letni mężczyzna z Łańcuta, 92-letnia kobieta z Poznania. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podało MZ.

13 czerwca resort zdrowia poinformował o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 67-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta, 61-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 92-letni mężczyzna w Zgierzu, 71-letni mężczyzna, 76-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna w Raciborzu, 77-letnia osoba w Tychach, 81-letnia kobieta w Zawierciu, 77-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna w Grudziądzu, 75-letnia kobieta w Bolesławcu oraz 81-letnia kobieta w Kępnie. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" – podało MZ.

12 czerwca resort poinformował o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem. To 3 kobiety i 4 mężczyzn w wieku od 64 do 93 lat. Zgony odnotowano w Poznaniu, Starachowicach, Raciborzu, Tychach, Kozienicach, Radomiu, Warszawie.

11 czerwca resort zdrowia poinformował o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 65-letni mężczyzna z Poznania, 60-letni mężczyzna z Radomska, 84-letnia kobieta z Łodzi, mężczyźni w wieku 83, 81 i 84 lat oraz kobiety w wieku 32 i 82 lat ze Zgierza.

10 czerwca MZ poinformowało o zgonach 23 zakażonych osób, w wieku od 59 do 93 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Poznaniu, Zgierzu, Starachowicach, Warszawie i Bolesławcu.

9 czerwca MZ poinformowało o 19 zgonach osób w wieku od 54 do 97 lat. Zgony odnotowano m.in. w Łodzi, Poznaniu, Zgierzu, Rybniku, Tychach, Cieszynie, Warszawie i Bolesławcu. Resort zdrowia poinformował też, że ze względu na dwa zdublowane przypadki zgonów z Warszawy i Kozienic z 6 czerwca odjęto je z wykazu.

8 czerwca MZ poinformowało o 9 zgonach. W porannej informacji ministerstwo podało, że zmarły cztery osoby zakażone koronawirusem: dwie kobiety i dwaj mężczyźni w wieku od 80 do 92 lat. Zgony te zanotowano w Zgierzu i w Łańcucie. Po południu MZ podało, że zmarło pięć zakażonych osób: 76-letni mężczyzna w Warszawie, 71-letni mężczyzna w Gdańsku i trzy osoby we Wrocławiu: 82-letnia kobieta i mężczyźni w wieku 80 i 62 lat.

7 czerwca MZ poinformowało o 4 zgonach: Zmarli to: 75-letni mężczyzna w Cieszynie i 91-letnia kobieta w Raciborzu (oboje mieli choroby współistniejące) oraz 59-letni mężczyzna w Tychach i 75-letnia kobieta w Starachowicach (jedna z tych osób, według danych resortu, miała choroby współistniejące).

6 czerwca MZ poinformowało o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem. Rano podało, że zmarło sześć osób: cztery kobiety - w wieku 82, 80 , 93 i 73 lata oraz dwóch mężczyzn w wieku 74 i 75 lat. Zgony miały miejsce w Łańcucie, Tychach, Bielsko-Białej, Gliwicach i w Poznaniu. Większość z tych osób - jak wskazał resort - miała choroby współistniejące. Po południu resort przekazał, że zmarło kolejnych 10 osób zakażonych koronawirusem. W Starachowicach zmarła 80-letnia kobieta, w Kozienicach 74-letni mężczyzna. W Warszawie zmarli: dwie kobiety w wieku 83 i 90 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 99 i 84 lat (drugi z nich był mieszkańcem woj. łódzkiego). W Puławach zmarła 66-letnia kobieta, w Wolicy 77-letni mężczyzna. Dwóch mężczyzn - w wieku 87 lat i 80 lat - zmarło w Zgierzu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

5 czerwca MZ poinformowało o 20 zgonach. Zmarłe osoby były w wieku od 45 do 94 lat. Zgony miały miejsce w Bolesławcu, Kozienicach, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Raciborzu, Tychach, Gliwicach, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zawierciu i Cieszynie. Większość miała choroby współistniejące.

4 czerwca MZ podało informację o 2 zgonach. Zmarli to: 83-letnia kobieta w Zgierzu i 67-letni mężczyzna w Raciborzu. Osoby te miały choroby współistniejące.

3 czerwca resort zdrowia poinformował w sumie o 23 zgonach. Rano podał, że zmarło kolejne 10 osób zakażonych koronawirusem. W Tychach zmarły dwie kobiety, obie w wieku 78 lat, a w Raciborzu dwóch mężczyzn w wieku 68 i 62 lat. W Zawierciu zmarł 89-letni mężczyzna, w Cieszynie 86-letnia kobieta, w Tarnowskich Górach 78-letni mężczyzna, 68-latek w Poznaniu oraz dwaj mężczyźni w wieku 89 i 87 lat w Zgierzu. Ministerstwo wskazało, że osoby te miały choroby współistniejące. W popołudniowym komunikacie resort poinformował o śmierci 13 chorych. Są to osoby w wieku od 59 do 91 lat. Zgony odnotowano we Wrocławiu, Legnicy, Kędzierzynie Koźlu, Przemyślu, Radomiu, Warszawie.

2 czerwca ministerstwo zdrowia poinformowało o 18 zgonach z powodu SARS-CoV-2. Zmarli to osoby w wieku od 48 do 89 lat. Zgony zanotowano w Zgierzu, Kędzierzynie-Koźlu, Tychach, Raciborzu, Zawierciu, Warszawie i w Radomiu.

1 czerwca resort zdrowia poinformował o 10 kolejnych zgonach osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to osoby w wieku od 54 do 92 lat, m.in. w Grudziądzu, Warszawie, Radomiu, Gliwicach, Bytomiu i we Wrocławiu.

31 maja MZ podało, że zmarły trzy kolejne osoby, każda z nich miała choroby współistniejące. Są to: 84-letnia kobieta w Poznaniu, 83-letni mężczyzna w Tychach i 65-letni mężczyzna w Bytomiu.

30 maja MZ poinformowało o śmierci 10 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 77-letnia kobieta w Wolicy, 67-letni mężczyzna i 62-letnia kobieta w Raciborzu, 68-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna w Warszawie, 89-letnia kobieta w Gdańsku, 80-letnia kobieta w Bolesławcu, 51-letnia kobieta w Jeleniej Górze, 90-letnia kobieta i 92-letnia kobieta w Zgierzu. Większość osób miała choroby współistniejące.

29 maja MZ przekazało, że zmarło 13 osób zakażonych SARS-CoV-2. Najstarsza miała 94 lata, najmłodsza 45 lat. Przypadki śmiertelne odnotowano w Starachowicach, Raciborzu. Gdańsku, Kozienicach, Radomiu, Warszawie i Poznaniu.

28 maja MZ poinformowało w czwartek w sumie o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 57 do 93 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Raciborzu, Tychach, Cieszynie, Wolicy, Poznaniu, Siedlcach i Bolesławcu.

27 maja podano informację o 4 zgonach. Zmarli: 77-letnia kobieta w Zgierzu, 75-letni mężczyzna w Gdańsku, 75-letnia kobieta w Raciborzu i 80-letni mężczyzna w Zgierzu.

26 maja MZ poinformowało w sumie o śmierci 17 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 60 do 95 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Nysie, Bolesławcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zgierzu, Gdańsku, Starachowicach, Poznaniu, Raciborzu, Radomiu i Warszawie.

25 maja MZ przekazało też, że zmarło 11 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 61 do 99 lat: 66-letni mężczyzna w Bydgoszczy; 85-letni mężczyzna i 92-letnia kobieta w Bolesławcu, 87-letni mężczyzna w Siedlcach, 65-letni mężczyzna w Gliwicach, 94-letnia kobieta w Poznaniu oraz pięć osób w Warszawie: kobiety w wieku 91, 85, 99 i 81 lat oraz 61-letni mężczyzna. Większość osób – jak wskazało MZ - miała choroby współistniejące.

24 maja resort poinformował o śmierci 3 osób. Zmarli byli w wieku od 49 do 82 lat. Wszyscy, jak podało MZ, mieli choroby współistniejące. Zgony miały miejsce w Cieszynie, Tychach i w Kędzierzynie-Koźlu.

23 maja MZ poinformowało o śmierci 11 osób. Zmarli byli w wieku od 55 do 87 lat; wszyscy, jak podało MZ, mieli choroby współistniejące. Zgony miały miejsce m.in. w Gdańsku, Raciborzu, Łańcucie, Zgierzu i Bełchatowie.

22 maja rano resort zdrowia przekazał, że zmarło 10 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 50 do 92 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Głuchołazach, Bolesławcu, Wrocławiu, Tychach, Bydgoszczy, Koszalinie i Warszawie. Większość osób – jak wskazało MZ - miała choroby współistniejące.

21 maja w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło kolejne 10 osób. Zmarli byli w wieku od 51 do 85 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Warszawie, Radomiu, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim, Tychach, Puławach i w Cieszynie.

20 maja poinformowano w sumie o 14 zgonach. Rano resort poinformował o śmierci kolejnych pięciu osób. Zmarli to: 86-letnia kobieta w Raciborzu (mieszkanka woj. małopolskiego); 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna w Zgierzu; 77-letnia kobieta w Poznaniu; 91-letni mężczyzna w Chorzowie. Ministerstwo podało, ze większość z nich miała choroby współistniejące. W popołudniowym komunikacie MZ przekazało, że zmarło kolejnych 9 osób w wieku od 69 do 91 lat. Zgony miały miejsce w Kędzierzynie-Koźlu, Warszawie, Radomiu, Wrocławiu i Starachowicach. Większość osób – jak wskazało MZ - miała choroby współistniejące.

19 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 12 zgonach. Rano przekazało, że zmarło pięć osób: 68-leni mężczyzna w Zgierzu; 90-letnia kobieta w Ozimku; 87-letnia kobieta w Starachowicach; 86-letni mężczyzna w Tychach; 58-letnia kobieta w Kobiernicach. Jak podał resort, wszystkie osoby miały choroby współistniejące. W popołudniowej informacji ministerstwo podało, że zmarło kolejne siedem osób w wieku od 59 do 88 lat. Zgony miały miejsce w Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Siedlcach, Warszawie i Bolesławcu.

18 maja resort przekazał informację o 11 zgonach m.in. we Wrocławiu, Łańcucie, Starachowicach, Grudziądzu i w Siedlcach. Zmarłe osoby były w wieku od 53 do 94 lat.

17 maja poinformowano o 10 zgonach. Najmłodsza osoba, która zmarła w niedzielę, miała 66 lat, a najstarsza 91 lat. Zgony odnotowano m.in. w Tychach, Poznaniu, Krakowie, Łomży, Grudziądzu.

16 maja poinformowano w sumie o 8 zgonach z powodu COVID-19. Najmłodsza osoba, która zmarła w sobotę, to 67-letni mężczyzna z Krakowa, najstarsza to 92-letni mężczyzna ze Zgierza. Przypadki śmiertelne zanotowano tego dnia również w Tychach, Kędzierzynie-Koźlu, Wolicy i Warszawie. Większość tych osób miała choroby współistniejące.

15 maja potwierdzono w sumie 24 zgony z powodu COVID-19. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło kolejnych 10 zakażonych koronawirusem osób, w wieku od 67 do 82 lat. Zgony miały miejsce w Zawierciu, Cieszynie, Tychach, Grudziądzu, Starowicach i Łańcucie. Po południu MZ przekazało, że zmarło kolejnych 14 zakażonych koronawirusem. To osoby w wieku od 48 do 94 lat. Zgony miały miejsce we Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu, Kędzierzynie Koźlu, Wolicy, Zgierzu, Mikołowie, Koszalinie, Bydgoszczy, Lublinie.

14 maja poinformowano o 22 zgonach. Zmarli to: 83-letnia kobieta w Gliwicach; 62-letnia kobieta w Cieszynie; 78-letni, 93-letni i 66-letni mężczyźni oraz 75-letnia kobieta w Tychach; 90-letnia kobieta w Kędzierzynie-Koźlu, a także 69-letnia kobieta w Starachowicach, 60-letni mężczyzna w Grudziądzu; 89-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna w Poznaniu, 90-letnia kobieta w Łańcucie, 68-letni mężczyzna w Wałbrzychu; 42-letni mężczyzna we Wrocławiu; 80-letni mężczyzna w Oleśnicy; 66-letni mężczyzna w Strzelcach Opolskich; 79-letnia kobieta w Szczecinie; 65-letni mężczyzna w Raciborzu; 87-letni mężczyzna w Zawierciu; 96-letni mężczyzna w Bielsku Podlaskim; 18-letnia kobieta w Radomiu; 84-letnia kobieta w Warszawie.

13 maja odnotowano 23 zgony. Rano resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 180 osób, w tym jest 113 osób z woj. śląskiego, i zmarło kolejnych 8 osób: 69-letnia kobieta w Zgierzu, 54-letnia kobieta w Koninie, 62-letnia kobieta we Wrocławiu (mieszkanka woj. wielkopolskiego), 76-letnia kobieta w Toruniu, 73-letnia kobieta we Wrocławiu (mieszkanka woj. opolskiego), 69-letnia kobieta i 58-letnia kobieta w Bydgoszczy oraz 94-letnia kobieta w Grudziądzu. Resort przekazał, że wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Po południu resort zdrowia podał, że potwierdzono 142 nowe zakażenia koronawirusem oraz że zmarło kolejnych 15 osób. Są to: kobiety w wieku 75 i 93 lat oraz mężczyźni w wieku 77 i 82 lat z Poznania, 83-letnia kobieta z Grudziądza, 82-letni mężczyzna i 67-letnia kobieta z Warszawy, 60-letni mężczyzna z Siedlec, 73-letni mężczyzna z Wrocławia, 52-letni mężczyzna z Zawiercia, 70-letnia kobieta z Raciborza, kobiety w wieku 94, 84 i 90 lat oraz mężczyzna w wieku 90 lat z Wolicy. Większość osób miała choroby współistniejące.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też rano, że w związku z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) Katowice raportem dotyczącym 39 błędnie zaraportowanych pozytywnych przypadków z 12 maja odjęto je ze statystyk. Natomiast w popołudniowym komunikacie podano, że w związku ze zdublowanym przez WSSE Katowice zgonem zostaje on usunięty z wykazu.

12 maja MZ poinformowało w sumie o 28 zgonach. Rano resort przekazał, że zmarło kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 51 do 98 lat. Zgony odnotowano m.in. w Poznaniu, Starachowicach, Tarnowskich Górach, Raciborzu, Tychach, Grudziądzu i Zgierzu. Po południu resort przekazał, że zmarło kolejnych 12 osób: 53-letnia kobieta, 83-letni mężczyzna w Warszawie; 83-letni mężczyzna w Radomiu; 50-letni mężczyzna w Raciborzu; 89-letnia kobieta w Zgierzu; 81-letnia kobieta w Gdańsku, 80-letni mężczyzna, 61-letni mężczyzna, 63-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna we Wrocławiu; 89-letnia kobieta w Nowogrodźcu, a także 86-letnia kobieta w Świdnicy. Większość z nich miała choroby współistniejące.

12 maja był też dniem z największą liczbą potwierdzonych zakażeń koronawirusem od początku epidemii (po uwzględnieniu korekty z 13 maja - 556 przypadków, z czego większość w woj. śląskim).

11 maja poinformowano o 11 zgonach. Zmarłe osoby to: 93-letnia kobieta w Bolesławcu, 92-letnia kobieta w Poznaniu i 68-letnia kobieta w Łańcucie, 87-letnia kobieta w Poznaniu, 77-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta w Kędzierzynie-Koźlu, 65-letni mężczyzna w Gdańsku, 86-letnia kobieta w Bolesławcu, a także 72-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna w Nowogrodźcu. Wszyscy - jak podało MZ - mieli choroby współistniejące.

10 maja MZ poinformowało o śmierci kolejnych 15 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 73-letnia kobieta w Raciborzu, 92-letnia kobieta w Poznaniu, 71-letni mężczyzna w Krakowie, 65-letni mężczyzna w Łańcucie, 58-letnia kobieta w Starachowicach oraz 77-letnia kobieta w Tychach, kobiety w wieku 93 i 76 lat z Wolicy, kobiety w wieku 92 i 87 lat z Gdańska, 93-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta z Raciborza, 78-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla, 56-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta z Poznania. MZ podało, że wszyscy mieli choroby współistniejące.

9 maja resort zdrowia poinformował o śmierci 9 osób. To 83-letni mężczyzna z Poznania, 69-letnia kobieta w Bolesławcu, 69-letni mężczyzna w Krakowie, 93-letnia kobieta w Gdańsku, 75-letni i 82-letni mężczyźni w Radomiu, 65-letni mężczyzna z Warszawy, 92-letnia kobieta w Wolicy i 78-letni mężczyzna w Poznaniu. MZ podało, że większość tych osób miała choroby współistniejące. Jednocześnie MZ poinformowało w sobotę, że ze statystyk odjęto trzy zdublowane przypadki zakażeń w woj. śląskim z 8 maja br.

8 maja poinformowano o śmierci 21 osób. Zgony dotyczyły osób w wieku od 57 do 97 lat, odnotowano je m.in. w Łodzi, Gdańsku, Starachowicach, Łomży, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Bytomiu i Raciborzu. Resort wskazał, że w związku z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) w Łodzi raportem dotyczącym 21 błędnie zaraportowanych przypadków (z 7 maja) odjęto je ze statystyk.

7 maja potwierdzono w sumie 22 zgony. Rano resort zdrowia poinformował o czterech zgonach. Zmarli to: 96-letni mężczyzna w Gdyni; 84-letnia kobieta w Koninie; 80-letnia kobieta w Poznaniu; 84-letnia kobieta w Łańcucie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Po południu MZ podało, że zmarło 18 kolejnych osób – w wieku od 30 do 97 lat. Zgony miały miejsce m.in w Raciborzu, Szczecinie, Kędzierzynie-Koźlu, Łomży, Radomiu, Warszawie, Grudziądzu, Łańcucie, Poznaniu i Krakowie.

Bilans 6 maja to 17 zgonów (resort zdrowia poinformował w sumie o 18 zgonach, ale w związku z błędnie zaraportowanym zgonem przez PSSE Siedlce został on usunięty z wykazu). Rano resort zdrowia poinformował o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna z Radomska, 79-letnia kobieta z Łańcuta, kobiety w wieku 74 i 90 lat oraz mężczyźni w wieku 66 i 74 lat z Poznania oraz 86-letnia kobieta z Gdańska. Jak podało MZ, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Po południu MZ poinformowało o śmierci kolejnych osób zakażonych koronawirusem: 63-letniego mężczyzny w Raciborzu; 78-letniej kobiety w Gdańsku; 83-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny w Tychach; 40-letniej kobiety w Szczecinie; 72-letniego mężczyzny w Kędzierzynie-Koźlu; 61-letniego mężczyzny w Raciborzu; 82-letniego mężczyzny w Zawierciu; 74-mężczyzny w Starachowicach; 84-letniego mężczyzny w Warszawie i 48-letniego mężczyzny w Radomiu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Resort podał również, że

5 maja MZ poinformowało w sumie o 18 zgonach. Rano resort przekazał, że zmarły 3 osoby: 67-letni mężczyzna w Starachowicach, 74-letnia kobieta w Zgierzu i 69-letni mężczyzna w Raciborzu. Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że w związku z błędnie zaraportowanym przez WSSE Bydgoszcz zgonem z Białych Błot zostaje on usunięty z wykazu. Po południu resort poinformował o śmierci 16 kolejnych osób zakażonych koronawirusem: 67-letniej kobiety w Krakowie; 83-letniej kobiety w Gdańsku; 84-letniego mężczyzny i 96-letniej kobiety w Poznaniu; 69-letniej kobiety, 89-letniej kobiety i 88-letniego mężczyzny we Wrocławiu; 87-letniej kobiety w Wałbrzychu; 63-letniego mężczyzny w Łomży; 81-letniego mężczyzny w Częstochowie; 53-letniej kobiety we Wrocławiu (mieszkanka woj. śląskiego), 80-letniego mężczyzny w Krakowie (mieszkaniec woj. śląskiego), 83-letniej kobiety w Radomiu; 80-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety w Warszawie; 67-letniej kobiety w Grudziądzu. Większość osób miała choroby współistniejące.

4 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 20 zgonach. Zmarli to: 85-letnia kobieta w Żyrardowie, 64-letnia kobieta w Białych Błotach, 91-letnia kobieta i 93-letnia kobieta w Gdańsku, 51-letni mężczyzna w Tychach (wszyscy mieli choroby współistniejące), 65-letni mężczyzna w Poznaniu, 70-letni mężczyzna w Gliwicach; 53-letni mężczyzna we Wrocławiu; 86-letni mężczyzna i 44-letni mężczyzna w Koszalinie; 76-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna w Szczecinie; 71-letni mężczyzna w Tychach; 73-letni mężczyzna w Radomiu; 59-letni mężczyzna, 88-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna w Warszawie; 87-letnia kobieta w Kaliszu; 87-letnia kobieta w Gdańsku oraz 79-letni mężczyzna w Kędzierzynie Koźlu. Większość osób – jak podało MZ - miała choroby współistniejące.

3 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 zgonach. W Tychach zmarły: 82-letnia kobieta, 65-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna. W Tomaszowie Lubelskim zmarła 87-letnia kobieta, w Grudziądzu 79-letnia kobita, w Bolesławcu 65-letnia kobieta i 83-letnia kobieta, we Wrocławiu 63-letni mężczyzna, w Poznaniu 49-letni mężczyzna, 88-letnia kobieta i 77-letnia kobieta, w Łańcucie 86-letnia kobieta, w Raciborzu 79-letni mężczyzna, w Gdańsku 71-letni mężczyzna, w Kędzierzynie-Koźlu 62-letni mężczyzna.

Większość osób miała choroby współistniejące - informuje MZ. Resort zdrowia poinformował zarazem, że ze względu na zdublowany w sobotę zgon z Bydgoszczy usuwa go z wykazu.

2 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 zgonach: siedmiu kobiet i sześciu mężczyzn w wieku od 61 do 89 lat. Resort podał, że większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

1 maja resort zdrowia poinformował o śmierci 7 chorych: 89-letniego mężczyzny ze Zgierza, 63-letniego mężczyzny i 62-letniego mężczyzny z Łodzi, 85-letniego mężczyzny z Gliwic, 55-letniego mężczyzny z Rybnika, 86-letniego mężczyzny z Gdańska i 76-letniej kobiety z Łomży. Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące.

30 kwietnia poinformowano w sumie o 237 nowych zakażeniach i 20 zgonach. Zmarli to: 72-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna w Raciborzu, 85-letni mężczyzna w Tychach oraz 86-letnia kobieta w Poznaniu. 67-letni mężczyzna zmarły w Tychach; 80-letnia kobieta w Bytomiu; 78-letni mężczyzna w Gdańsku; 68-letnia kobieta we Wrocławiu; 85-letnia kobieta w Płocku; 91-letnia kobieta w Radomiu; 73-letnia kobieta, 93-letnia kobieta, 78-letnia kobieta, 87-letnia kobieta i 64-letni mężczyzna w Warszawie; 93-letni mężczyzna w Wolicy; 49-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna w Zgierzu; 81-letni mężczyzna i 90-letnia kobieta w Radomsku. Większość zmarłych miała choroby współistniejące.

29 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o śmierci 28 osób. Rano resort zdrowia poinformował o śmierci 10 osób. Zmarli to 62-letnia kobieta i 93-letni mężczyzna w Tychach, 73-letnia kobieta, 70-letnia kobieta i 96-letni mężczyzna w Zgierzu, 84-letnia kobieta w Krakowie, 86-letni mężczyzna w Raciborzu oraz 76-letni mężczyzna, 72-letnia kobieta i 90-letnia kobieta w Łańcucie.

W popołudniowym komunikacie ministerstwo poinformowało o śmierci kolejnych 18 chorych: 78-letniego mężczyzny zmarłego w Rudzie Śląskiej; 61-letniego mężczyzny w Raciborzu; 90-letniego mężczyzny, 81-letniego mężczyzny w Tychach; 75-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu (mieszkanka woj. śląskiego), 66-letniego mężczyzny w Kędzierzynie Koźlu; 69-letniej kobiety w Grudziądzu; 88-letniej kobiety w Obornikach Śl.; 65-letniego mężczyzny w Wałbrzychu; 80-letniej kobiety we Wrocławiu, 31-letniej kobiety w Szczecinie; 80-letniego mężczyzny, 84-letniej kobiety w Gdańsku; 83-letniej kobiety w Radomiu; 83-letniego mężczyzny, 68-letniego mężczyzny w Warszawie; 87-letniej kobiety w Zgierzu; 82-letniego mężczyzny w Łańcucie

27 kwietnia potwierdzono w sumie 23 zgony, a 28 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 26 osób zakażonych koronawirusem.

26 kwietnia resort zdrowia przekazał informację o 11 zgonach. Rano podał, że zmarły 2 kolejne osoby: 70-letnia kobieta w Poznaniu i 84-letnia kobieta w Raciborzu (obie miały choroby współistniejące). Po południu ministerstwo poinformowało o śmierci 10 osób zakażonych SARS-CoV-2 - w wieku od 59 do 92 lat. Według MZ wszystkie miały choroby współistniejące. Do zgonów doszło w szpitalach m.in. w Puławach, Kędzierzynie-Koźlu, Koszalinie, Bolesławcu oraz w Radomiu. MZ podkreśliło również, że ze względu na zdublowany przez PSSE Radom zgon został on usunięty z wykazu.

25 kwietnia potwierdzono w sumie 30 zgonów. Rano resort zdrowia przekazał, że zmarło kolejnych pięć osób. Są to osoby w wieku od 53 do 90 lat. Zgony odnotowano m.in. w Tychach, Raciborzu, Krakowie i Poznaniu. Wszystkie osoby, według MZ, miały choroby współistniejące. Po południu resort przekazał, że zmarło kolejnych 25 osób zakażonych koronawirusem. Są to osoby w wieku od 57 do 95 lat. Zgony odnotowano m.in. w: Krakowie, Poznaniu, Kędzierzynie Koźlu, Zgierzu, Tychach, Szczecinie, Wrocławiu, Radomiu, Warszawie, Starachowicach. Większość osób miała choroby współistniejące.Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej w piątek przekazał, że wzrost przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wiąże się z wykryciem trzech ognisk zakażeń. Poinformował, że są to domy pomocy społecznej w Lublińcu i Kaliszu oraz szpital w Koszalinie.

24 kwietnia potwierdzono w sumie 40 zgonów. Rano resort zdrowia poinformował o 9 zgonach. Zmarli to 73-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna w Raciborzu, 88-letnia kobieta w Tychach, 78-letni mężczyzna, 70-letni mężczyzna i 82-letni mężczyzna w Poznaniu, 69-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna w Grudziądzu, 69-letni mężczyzna w Toruniu. Po południu ministerstwo poinformowało o śmierci 31 osób w wieku od 18 do 96 lat. Zgony zanotowano w następujących miastach: Kraków, Poznań, Jelenia Góra, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Bydgoszcz, Warszawa, Kozienice, Łomża, Koszalin i Zgierz. Większość z osób zmarłych, jak podało MZ, miała choroby współistniejące. Śmiertelny przypadek 18-latka miał miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.

23 kwietnia potwierdzono w sumie 28 zgonów. W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 zgonach. Zmarli to 64-letnia kobieta w Raciborzu, 79-letni mężczyzna w Tychach, 72-letni i 73-letni mężczyźni w Starachowicach, 61-letnia kobieta w Tomaszowie Mazowieckim, 90-letnia kobieta i 94-letni mężczyzna w Kleszczowie oraz 87-letnia i 86-letnia kobieta w Poznaniu. Według ministerstwa wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

Po południu resort przekazał, że zmarło kolejne 19 osób, w wieku od 35 do 91 lat. Większość z nich, jak podało MZ, miało choroby współistniejące. Zgony odnotowano m.in. w Raciborzu, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Siedlcach i Radomiu.

22 kwietnia poinformowano w sumie o 25 zgonach: 70-letniego mężczyzny (miejsce zgonu - Kraków), 57-letniego mężczyzny (Tychy), 90-letniej kobiety (Poznań). Większość osób miała choroby współistniejące. W popołudniowym komunikacie podano jedynie, że zmarły kolejne 22 osoby w wieku od 59 do 95 lat. Większość osób – jak wskazał resort - miała choroby współistniejące. Zgony odnotowano m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Bolesławcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zgierzu, Bełchatowie, Warszawie i Radomiu.

21 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 263 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach. Zmarli to: 87-letni i 65-letni mężczyzna (miejsce zgonu - Tychy), 79-letnia kobieta (Racibórz), 65-letnia kobieta (Poznań), 73-letnia kobieta (Kraków), dwie osoby z Raciborza (79-letni i 65-letni mężczyzna), siedem osób z Radomia (kobiety w wieku 71, 80, 65 i 81 lat oraz mężczyźni w wieku 74 i 64 lata), trzy osoby z Warszawy (kobiety w wieku 87, 85 i 75 lat), trzy osoby z Poznania (mężczyźni w wieku 69, 88 i 35 lat) oraz 90-letnia pacjentka z Kędzierzyna-Koźla. "Większość osób miała choroby współistniejące" – podało MZ.

20 kwietnia poinformowano w sumie o 20 zgonach. Zmarli to: 38-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna z Poznania, 83-letni mężczyzna z Torunia, 96-letnia kobieta z Kalisza, 87-letnia kobieta z Pleszewa, 65-letnia i 74-letnia kobieta z Poznania, 66-letnia kobieta, 60-letni mężczyzna, 86-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 90-letnia i 81-letnia kobieta z Warszawy, 65-letni mężczyzna i 80-letnia kobieta z Radomia, 90-letnia kobieta i 89-letni mężczyzna z Krakowa, 54-letnia kobieta, 61-letni i 72-letni mężczyzna z Nowogrodźca. Jak podał resort zdrowia, większość osób zmarłych miała choroby współistniejące.

19 kwietnia poinformowano w sumie o 13 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Są to: 84-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Raciborzu, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 82-latek ze szpitala w Kaliszu, 63-letni mężczyzna z Krakowa, 76-letni mężczyzna z Raciborza, 88-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta z Tychów, 87-letni mężczyzna z Poznania, 85-letni mężczyzna z Jarosławia, 53-letni mężczyzna i 79-letnia kobieta z Koszalina, 98-letni mężczyzna z Pruszkowa oraz 82-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla. Zdecydowana większość miała choroby współistniejące.

18 kwietnia potwierdzono 15 zgonów. Zmarli to: 83-letni mężczyzna ze Zgierza, 70-letni mężczyzna z Kalisza, 84-letni mężczyzna z Bydgoszczy, 74-letnia kobieta z Grudziądza, 80-letnia kobieta z Drzewicy, 84-letnia kobieta z Kędzierzyna Koźla, 86-letni mężczyzna z Bytomia. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. W popołudniowym komunikacie poinformowano, że zmarło kolejnych 9 osób. Są to: 59-letni mężczyzna zmarły w Grudziądzu, kobiety w wieku 84, 81, 89 i 74 lat oraz mężczyzna w wieku 59 lat zmarli w Warszawie, 83-letnia kobieta w Radomiu, 89-letnia kobieta w Zwoleniu i 85-letnia kobieta w Tychach. Większość osób – jak przekazuje MZ – miała choroby współistniejące.

17 kwietnia potwierdzono w sumie 18 zgonów. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych czterech osób: trzech kobiet w wieku 64, 84 i 87 lat i 81-letniego mężczyzny. MZ przekazało, że większość z tych osób miała choroby współistniejące. W popołudniowym komunikacie podano, że zmarło kolejnych 14 osób: 91-letnia kobieta zmarła w Krakowie, 65-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta (zmarli w Poznaniu), 68-letni mężczyzna (Legnica), 88-letnia kobieta (Bolesławiec), 98-letnia kobieta (Ozimek), 86-letni mężczyzna (Kędzierzyn-Koźle), 92-letnia kobieta, 87-letni mężczyzna, 92-letnia kobieta (Częstochowa), 83-letnia kobieta (Kozienice), 86-letnia kobieta i 82-letnia kobieta (Warszawa), 69-letni mężczyzna (Nowe Miasto nad Pilicą).

16 kwietnia potwierdzono w sumie 28 zgonów. We czwartek rano Ministerstwo Zdrowia podało, że zmarło 6 osób: 89-letnia kobieta (miejsce zgonu – Starachowice), 87-letni mężczyzna (Wysokie Mazowieckie), 50-letnia kobieta (Jarosław), 62-letnia kobieta (Racibórz), 72-letni mężczyzna (Gdańsk), 72-letnia kobieta (Tychy). Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące.

W popołudniowym komunikacie resort zdrowia poinformował o kolejnych potwierdzonych 22 zgonach. Zmarli to: 71-letnia kobieta z Wrocławia, kobiety w wieku 88 i 79 lat z Oleśnicy, 88-letnia kobieta z Kędzierzyna- Koźla, 70-letni mężczyzna z Grudziądza, mężczyźni w wieku 67 i 84 lat z Poznania, 89-letnia kobieta z Katowic, 89-letnia kobieta z Raciborza, 87-letni mężczyzna z Tychów, 60-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 77, 46, 78, 61 lat z Radomia, mężczyźni w wieku 65, 69 i 75 lat oraz kobiety w wieku 75, 79, 86 i 53 z Warszawy. Większość osób miała choroby współistniejące.

15 kwietnia rano resort zdrowia poinformował o 5 kolejnych zgonach. Ofiary śmiertelne, o których poinformował resort zdrowia, dotyczą: 79-letniego mężczyzny z Raciborza, 86-letniego mężczyzny i 82-letniej kobiety z Grudziądza, 56-letniej kobiety z Krakowa, 67-letniego mężczyzny ze Zgierza. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Wieczorem MZ poinformowało o kolejnych 18 zgonach. Zmarli to: 82-letnia kobieta zmarła w szpitalu w Ozimku; kobiety w wieku 78 i 75 lat, przebywające w szpitalu w Tychach; 78-letnia kobieta w Goczałkowicach; 69-letni mężczyzna w Bytomiu; 79-letnia kobieta w Krakowie; 66-letni mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu; 78-letnia kobieta w Grudziądzu; 65-letnia kobieta w Tarnobrzegu; 73-letnia kobieta w Łosicach; mężczyźni w wieku 79 i 69 lat oraz kobiety w wieku 61, 85 i 87 lat w Warszawie; 65-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna w Radomiu, a także 84-letni mężczyzna w Raciborzu. Większość osób – jak przekazało ministerstwo – miała choroby współistniejące.

14 kwietnia resort zdrowia poinformował łącznie o 18 zgonach. Rano podał informację o 6 kolejnych zgonach: dwóch kobiet i czterech mężczyzn. Osoby te były w wieku od 60 do 82 lat i większość, jak wskazało MZ, miała choroby współistniejące.

W popołudniowym komunikacie resort zdrowia podał, że potwierdzono 12 kolejnych zgonów. Ofiary śmiertelne to: 98-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna z Raciborza, 86-letnia kobieta z Tych, 70-letni mężczyzna z Grudziądza, 73-letnia kobieta i 82-letnia kobiety z Poznania, 42-letni mężczyzna, 81-letni mężczyzna oraz 82-letnia kobieta z Radomia, 94-letnia kobieta, 86-letni mężczyzna z Warszawy oraz 83-letni mężczyzna z Ruśca.

Ministerstwo przekazało ponadto, że z uwagi na zdublowanie we wcześniejszych komunikatach po jednej osobie z woj. wielkopolskiego i woj. małopolskiego odjęto dwie osoby w bieżącym wyniku od ogólnej liczby zakażonych.

13 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 13 zgonach: sześciu mężczyzn i siedmiu kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 62 do 98 lat. Większość miała choroby współistniejące.

12 kwietnia poinformowano o 24 zgonach. Osoby zmarłe były w wieku od 32 do 94 lat. Jak zaznaczył resort, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

11 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 27 zgonach. Zmarli to: sześć osób ze szpitala w Radomiu: mężczyźni w wieku 79 i 60 lat i kobiety: 74-letnia, 84-letnia i dwie 81-letnie. Zmarły też cztery osoby ze szpitala w Warszawie: mężczyźni w wieku 69, 76, 85 i 66 lat. W Starachowicach zmarły dwie kobiety zamieszkałe w woj. mazowieckim w wieku 74 i 80 lat. Zmarł także 65-letni mężczyzna w Tychach i 69-letni mężczyzna w Łańcucie. Jak podało MZ, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Zgony, o których resort poinformował w popołudniowym komunikacie, dotyczą trzynastu osób – ośmiu mężczyzn i pięciu kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 65 do 94 lat, wszystkie miały choroby współistniejące.

10 kwietnia rano MZ podało, że zmarła jedna osoba: 88-letni mężczyzna z Lublina. W popołudniowym komunikacie potwierdzono 6 zgonów - dotyczą one czterech mężczyzn i dwóch kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 69 do 87 lat.

9 kwietnia rano Ministerstwo Zdrowia podało, że potwierdzono 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło też sześć kolejnych osób. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Ministerstwo wyjaśniło równocześnie, że jedna osoba, która była zdublowana w raportach WSSE, została usunięta z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim. Ponadto resort podał, że od czasu potwierdzenia pierwszego przypadku w Polsce, 4 marca, zmarło w wyniku zakażenia koronawirusem łącznie 164 pacjentów.

Po południu MZ poinformowało o 234 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o 10 kolejnych zgonach. Dotyczą one 78-letniego mężczyzny, 77-letniej kobiety, 88-letniego mężczyzny, 69-letniej kobiety, 67-letnej kobiety, 58-letniego mężczyzny, 73-letniej kobiety, 78-letniej kobiety, 72-letniego mężczyzny i 58-letniego mężczyzny.

8 kwietnia rano resort zdrowia poinformował o 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 7 zgonach. Zmarli to: 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie – wszyscy mieli choroby współistniejące, a także 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

W drugim, wieczornym komunikacie MZ poinformowało o 205 nowych zakażeniach i 23 zgonach, nie podało jednak, w jakim wieku byli zmarli ani gdzie byli hospitalizowani. Resort podał jedynie, że nowe potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych przypadki dotyczą: 67 osób z woj. mazowieckiego, 42 z woj. łódzkiego, 18 z woj. małopolskiego, 18 z woj. podlaskiego, 16 z woj. wielkopolskiego, 15 z woj. śląskiego, 12 z woj. podkarpackiego, pięciu osób z woj. zachodniopomorskiego, czterech z woj. lubuskiego, czterech z woj. świętokrzyskiego, trzech z woj. opolskiego i jednej z osoby z woj. pomorskiego.

Ministerstwo przekazało także, że po weryfikacji miejsca zamieszkania dwa przypadki z woj. podkarpackiego zostały wykreślone z jego rejestru i przeniesione do woj. lubelskiego i małopolskiego.

7 kwietnia resort zdrowia poinformował o śmierci 22 pacjentów z COVID-19. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie, 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące; 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy; 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu; 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach; 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta ze szpitala w Pleszewie; 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie; 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni ze szpitala w Poznaniu; 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu oraz 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

6 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 zgonach z powodu COVID-19. Zmarli to: 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu, 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu, 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu.

5 kwietnia resort zdrowia poinformował w sumie o kolejnych 15 zgonach. Zmarli na COVID-19 to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju, 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu.

4 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ośmiu zgonach osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 67-letnia kobieta z Częstochowy i 88-letnia kobieta hospitalizowana w Raciborzu, która miała choroby współistniejące, 75-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Bytomiu, 85-letnia kobieta ze szpitala w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna ze szpitala w Ostródzie oraz 81-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

3 kwietnia zmarło 14 osób zakakżonych SARS-CoV-2: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu, 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

2 kwietnia poinformowano o śmierci 14 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 59-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 88-letnia kobieta ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77- letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli choroby współistniejące, 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie, 77-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 87-letnia kobieta ze szpitala w Limanowej, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 75-letni mężczyzna ze szpitala w Pleszewie.

1 kwietnia poinformowano o 10 zmarłych osobach zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 51-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 75-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 80-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 59-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna ze szpitala w Radomiu.

31 marca resort zdrowia poinformował, że zmarły dwie osoby: kobieta w wieku 70 lat, hospitalizowana w Tychach, oraz 37-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie.

30 marca resort poinformował o dziewięciu osobach zmarłych. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Zmarli też: 71-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu; 73-letnia kobieta ze szpitala w Tychach oraz 60-letni mężczyzna ze szpitala w Biłgoraju.

29 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna w szpitalu w Bytomiu, 72-letni mężczyzna w szpitalu w Tychach, 82-letni mężczyzna w szpitalu w Raciborzu i 89-letni mężczyzna w szpitala w Myślenicach. Wszyscy mieli choroby współistniejące..

28 marca poinformowano o śmierci 70-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Lublinie i 67-letniego mężczyzny, który przebywał w szpitalu w Warszawie.

26 marca zmarli: 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, hospitalizowany w szpitalu w Koszalinie, 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta zakażeni koronawirusem hospitalizowani w Warszawie. Wszyscy troje mieli choroby współistniejące. Resort zdrowia podał też w czwartek, że w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk.

Kolejne ofiary COVID-19 w Polsce, o których MZ poinformowało 25 marca, to: 80-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej, 71-letni mężczyzna - w szpitalu w Bolesławcu oraz 41-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Wszyscy pacjenci mieli choroby towarzyszące. 71-letni mężczyzna, który zmarł w czwartek we Wrocławiu i został początkowo uznany za ofiarę COVID-19, ostatecznie okazał się być niezakażony koronawirusem - MZ skorygowało w czwartek tę informację.

24 marca poinformowano o zgonach dwóch osób zakażonych koronawirusem - 68-letniego mężczyzny hospitalizowanego w szpitalu w Puławach i 71-letniego mężczyzny w szpitalu w Cieszynie. Obaj byli w stanie ciężkim i mieli choroby współistniejące.

23 marca resort zdrowia poinformował, że w szpitalu w Tychach zmarła ósma osoba zakażona koronawirusem. To 83-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące.

22 marca poinformowano o śmierci 43-letniego pacjenta zakażonego koronawirusem, który przebywał na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Mężczyzna został przyjęty do szpitala w Radomiu na początku tygodnia jako pierwszy pacjent z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. To mieszkaniec gminy Radzanów (pow. białobrzeski), kierowca z PKS w Grójcu. Pacjent przebywał początkowo na Oddziale Obserwacyjno–Zakaźnym szpitala przy ul. Tochtermana, a następnie, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, został przeniesiony na OIOM.

22 marca rano zmarła również 37-letnia pacjentka zakażona koronawirusem, która została przetransportowana do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu ze szpitala w Wolicy k. Kalisza. Jak powiedział PAP lek. Jacek Górny, szef SOR i rzecznik szpitala, chorej nie udało się uratować mimo procedur intensywnej terapii. "Pacjentka przyjechała do nas w skrajnie ciężkim stanie, została przyjęta do odcinka intensywnej terapii szpitala zakaźnego. Poddana została procedurom intensywnej terapii, stan krytyczny niestety się utrzymywał; chora zmarła" - przekazał. Resort zdrowia potwierdził, że przyczyną śmierci był COVID-19. "Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci zmarłej dziś 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia" - podało MZ.

17 marca biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało, że zmarł 57-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Pacjent miał choroby współtowarzyszące. To druga w regionie ofiara nowego patogenu.

16 marca wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarła czwarta osoba zakażona koronawirusem - 67-letni pacjent hospitalizowany w Łańcucie (woj. podkarpackie).

14 marca zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące.

13 marca wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent przebywał na oddziale intensywnej terapii od 7 marca, jego stan był ciężki.

O pierwszym zgonie w Polsce z powodu COVID-19 MZ poinformowało 12 marca - to 57-letnia kobieta, która przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu; od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym.

