COVID-19: uzależnieni bardziej podatni na chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2

Osoby uzależnione, m.in. od opioidów czy tytoniu, są bardziej podatne na COVID-19 i jego powikłania - wynika z analiz danych milionów pacjentów z 360 szpitali w USA, które zostały przedstawione na łamach pisma "Molecular Psychiatry”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Badania przeprowadził zespół dr Nory D. Volkow, dyrektora National Institute on Drug Abuse (NIDA). Dr Volkow oraz dr Rong Xu z NIDA z Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio przeanalizowali zanonimizowane elektroniczne karty zdrowia (EHR) milionów pacjentów z 360 szpitali w Stanach Zjednoczonych (dane do 15 czerwca 2020 r.).

Zobacz więcej Osoby uzależnione, m.in. od opioidów czy tytoniu, są bardziej podatne na COVID-19 i jego powikłania. iStock

Badana populacja składała się z ponad 73 milionów pacjentów, z których u ponad 7,5 miliona zdiagnozowano SUD (substance use disorders) w pewnym momencie ich życia. U nieco ponad 12 tys. zdiagnozowano COVID-19, a około 1880 miało rozpoznane zarówno SUD, jak i COVID-19. Rodzaje SUD badanych w badaniu to tytoń, alkohol, opioidy, konopie indyjskie i kokaina.

Badacze ujawnili, że osoby uzależnione stanowiły 10,3 proc. całej badanej populacji, a wśród zakażonych COVID-19 było ich 15,6 proc.

Uzależnieni bardziej podatni na COVID-19

Naukowcy doszli do wniosku, że osoby z niedawno rozpoznanym SUD były bardziej narażone na COVID-19 niż osoby bez takiego rozpoznania. Efekt był najsilniejszy w przypadku uzależnienia od opioidów, a następnie od tytoniu.

Osoby z rozpoznaniem SUD były również bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. Hospitalizacje i zgony pacjentów z COVID-19 były częstsze u osób z zarejestrowanymi SUD w porównaniu z osobami bez uzależnień (odpowiednio 41,0 proc. wobec 30,1 proc i 9,6 proc. wobec 6,6 proc.).

Ponadto Afroamerykanie, u których niedawno zdiagnozowano zaburzenia związane z używaniem opioidów, byli ponad czterokrotnie bardziej narażeni na rozwój COVID-19 w porównaniu z osobami rasy białej. Wyniki pokazały również, że nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu krążenia i choroby nerek, które są czynnikami ryzyka COVID-19, były częstsze wśród Afroamerykanów niż osób rasy białej z zaburzeniami związanymi z używaniem opioidów.

Psychologia i psychiatria Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów ZAPISZ MNIE

× Psychologia i psychiatria Wysyłany raz w miesiącu Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki Chcę otrzymywać newsletter * ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

COVID-19 u osób uzależnionych - przyczyny zwiększonej zachorowalności

"Płuca i układ sercowo-naczyniowy osób z SUD często mają obniżoną wydolność, co może częściowo wyjaśniać ich zwiększoną podatność na COVID-19" - powiedziała dr Volkow.

"Innym czynnikiem przyczyniającym się do tego jest marginalizacja osób uzależnionych, co utrudnia im dostęp do opieki zdrowotnej. Na klinicystach spoczywa obowiązek sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z opieką nad tą wrażliwą populacją, tak jak robiliby to w przypadku innych osób z grupy wysokiego ryzyka" - dodała dr Volkow.

Autorzy badań sugerują, że pracownicy ochrony zdrowia powinni uważnie monitorować pacjentów z SUD i opracowywać plany działania, które pomogą chronić ich przed infekcją i jej poważnymi następstwami.

PRZECZYTAJ TAKŻE: COVID-19 a uzależnienia: jak epidemia wpłynęła na spożycie alkoholu?

E-papierosy nie pomagają rzucić palenia. Mogą wpędzić w nałóg nikotynowy

Eksperci: SARS-CoV-2 także może powodować sepsę