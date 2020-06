COVID-19 powoduje uszkodzenie mózgu, które można podzielić na 3 stadia [BADANIA]

Uszkodzenie mózgu u chorych na COVID-19 można podzielić na trzy stadia - opisują autorzy pracy, którą publikuje pismo "Journal of Alzheimer's Disease". Ich zdaniem pacjenci z COVID-19 powinni mieć wykonywany rezonans magnetyczny mózgu przed opuszczeniem szpitala.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Odkrywamy, że znaczny odsetek hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 ma różny stopień zaburzeń funkcji mózgu"- powiedział współautor pracy, amerykański neurolog dr Majid Fotuhi, dyrektor medyczny centrum NeuroGrow Brain Fitness Center w Północnej Wirginii. Naukowiec dodał, że uszkodzenie mózgu u chorych na COVID-19 można podzielić na trzy stadia.

Zobacz więcej Zdaniem neurologa dr. Fotuhi, osoby, które przeszły COVID-19, przed wypisem ze szpitala powinny mieć wykonane badanie MRI i być monitorowane jeszcze przez kolejne miesiące pod względem zdrowia mózgu. iStock

COVID-19 a uszkodzenie mózgu

W swojej pracy dr Fotuhi razem z pozostałymi badaczami z Johns Hopkins Medicine proponują podzielenie uszkodzeń neurologicznych ("NeuroCovid") u chorych na COVID-19 na trzy stadia"

stadium I (NeuroCovid I) - uszkodzenie spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest ograniczone do nabłonka wyściełającego jamę nosową i jamę ustną, a głównym objawem są przejściowa utrata węchu i smaku.

CZYTAJ TEŻ: Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może zaburzać węch i smak

stadium II - (NeuroCovid II) - wirus uruchamia gwałtowną reakcję zapalną, wymykającą się spod kontroli organizmu. Jest to określane jako burza cytokinowa, ponieważ jest konsekwencją kaskadowej produkcji i wydzielania cytokin przez komórki odporności. Burza cytokinowa rozpoczyna się w płucach i wraz z krwią dociera do innych narządów w całym ciele. Jej konsekwencją jest powstawanie zakrzepów, powodujących mikroudary lub udary mózgu.

stadium III (NeuroCovid III) - nasilona burza cytokinowa uszkadza barierę krew-mózg, a w rezultacie obecne we krwi związki prozapalne i cząstki wirusa docierają do mózgu. To sprawia, że u pacjentów występują objawy neurologiczne, jak dezorientacja, drgawki, śpiączka, związane z uszkodzeniem mózgu.

CZYTAJ TEŻ: Objawy neurologiczne dość częste u pacjentów z COVID-19 [BADANIE]

Jak zaznacza dr Fotuhi, wielu pacjentów z COVID-19 może początkowo nie mieć żadnych zauważalnych objawów neurologicznych, ale w niektórych wypadkach objawy te mogą wystąpić nawet przed pojawieniem się gorączki, kaszlu czy duszności.

Pacjenci z COVID-19 powinni mieć wykonywany rezonans magnetyczny mózgu

Dr Fotuhi dodaje, że przed wypisem ze szpitala - osoby, które przeszły COVID-19, powinny mieć wykonane badanie MRI.

"Możemy wiele zrobić, by promować zdrowie mózgu u pacjentów, którzy przebyli COVID-19, ale najpierw musimy zrozumieć naturę i stopień ciężkości występujących u nich deficytów neurologicznych. Z perspektywy pacjenta podstawowe badanie MRI mózgu przed opuszczeniem szpitala jest konieczne, abyśmy mieli punkt wyjścia do oceny jego stanu i dalszej terapii" - podkreślił neurolog.

Co więcej, pacjenci powinni być monitorowani jeszcze przez kolejne miesiące pod względem zdrowia mózgu, ponieważ u części z nich może dojść do znacznego pogorszenia zdolności poznawczych, problemów z koncentracją i uwagą, a nawet może rozwinąć się choroba Alzheimera.

"Nasze doświadczenia z innymi koronawirusami sugerują, że w dłuższej perspektywie u pacjentów może rozwinąć się depresja, bezsenność, choroba Parkinsona, może pojawić się utrata pamięci czy przyspieszone starzenie mózgu" - wyjaśnił dr Fotuhi.

Neurolog rekomenduje, by osoby, które wracają do zdrowia po COVID-19, regularnie ćwiczyły, stosowały dietę zdrową dla serca, ograniczały ekspozycję na stres i dbały o higienę snu.

"To kluczowe sposoby na odmłodzenie mózgu i minimalizowanie negatywnych konsekwencji w przyszłości" - zaznaczył. Dr Fotuhi poleca też odpowiednio dobrany trening mózgu oraz program oparty o neurofeedback.

Objawy neurologiczne w przebiegu COVID-19

Autorzy najnowszej pracy przypominają, że u chorych na COVID-19 pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak:

dezorientacja,

zawroty głowy,

drgawki,

udar mózgu,

paraliż,

nawet śpiączka.

Wpływ COVID-19 na układ nerwowy - wyniki badań innych naukowców

Na temat wpływu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 na mózg pojawiło się sporo raportów. Badanie przeprowadzone w Wuhanie w Chinach wykazało, że 45 proc. pacjentów z ciężkim COVID-19 miało wyraźne deficyty neurologiczne.

Z badania przeprowadzonego we Francji wynika z kolei, że u 84 proc. pacjentów oddziałów intensywnej terapii (ICU) chorych na COVID-19 stwierdzono podczas badań neurologicznych nieprawidłowości, a 15 proc. tych, którzy opuścili intensywną terapię, miało wciąż objawy tzw. zespołu zaburzeń wykonawczych, w tym problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji i kontrolą swojego zachowania.

Z pracy opublikowanej w 2016 r. na łamach pisma "Journal of Prevention of Alzheimer's Disease" wynika, że 84 proc. starszych osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, które ukończyły specjalny program rehabilitacji mózgu przygotowany przez dr Fotuhi, uzyskały poprawę. Zdaniem badacza program ten może być przystosowany do osób, które mają neurologiczne powikłania COVID-19.

PRZECZYTAJ TAKŻE: COVID-19 atakuje nie tylko płuca, lecz także mózg, nerki czy serce [BADANIA]

Zakrzepica istotną przyczyną zgonów chorych na COVID-19