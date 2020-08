COVID-19: ciężka postać choroby może mieć związek z krzepnięciem i układem dopełniacza

Czy u chorych na nadciśnienie należy zmniejszać intensywność terapii latem?

Nowe wytyczne International Society of Hypertension (ISH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym nie odbiegają w istotnym stopniu od aktualnych wytycznych europejskich i polskich. Interesującym zagadnieniem, poruszonym w wytycznych ISH, jest zmienność ciśnienia tętniczego pomiędzy porą „ciepłą” i „zimną”. Dotyczy to nie tylko różnicy w wysokości ciśnienia tętniczego pomiędzy latem a zimą, ale także podróżowania pomiędzy regionami różniącymi się istotnie temperaturą powietrza. Zdaniem autorów, zagadnienie to powinno być uwzględnione w terapii nadciśnienia tętniczego (rycina). Czy zatem u chorych na nadciśnienie tętnicze należy zmniejszyć intensywność terapii latem?