COVID-19 a HIV i AIDS. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby zakażone?

Społeczność osób żyjących z HIV jest bardzo zaniepokojona obecną sytuacją epidemiologiczną. Obawy i wątpliwości dotyczą w dużej mierze potencjalnie wyższego ryzyka zakażenia koronawirusem oraz ostrzejszego przebiegu COVID-19 - mówi Irena Przepiórka ze Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pacjenci zakażeni HIV są również zaniepokojeni tym jak epidemia SARS-CoV-2 wpłynie na dostępność do leczenia antyretrowiroswego oraz świadczeń medycznych. Takie sygnały napływają do Stowarzyszenia poprzez telefon zaufania i specjalnie uruchomione działania pomocowe online. Kontynuujemy, a nawet rozszerzamy działania wspierające o różnorodnym charakterze, ponieważ widzimy, że potrzeby są dziś ogromne.

Zobacz więcej iStock

Zobacz także Pandemia HIV i AIDS niczego nas nie nauczyła

Osoby żyjące z HIV obawiają się głównie tego, że w związku z obniżoną odpornością są bardziej podatne na zakażenie SARS-CoV-2 i komplikacje w przebiegu infekcji. Oczywiście, mnóstwo obaw wywołuje również ogólna destabilizacja i przeorganizowanie udzielania świadczeń medycznych przez podmioty lecznicze, które dotychczas roztaczały opiekę zdrowotną nad seropozytywnymi pacjentami. Najczęściej takie placówki czy poradnie znajdują się przy szpitalach zakaźnych, co dodatkowo komplikuje dziś sprawę, bo większość z nich zmienia organizację pracy: lekarze dostępni są głównie przez telefon czy inne komunikatory.

Ogromne obawy są związane z zachowaniem ciągłości leczenia antyretrowirosowego. Dotyczą nie tylko samej dostępności leków, ale również możliwości skontaktowania się ze specjalistą oraz wykonywania badań kontrolnych koniecznych do monitorowania terapii. Wielu pacjentom przepadł lub przepadnie wcześniej wyznaczony termin tych procedur. Jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on w tej chwili zachowany. Osoby zakażone HIV zgłaszają nam innego rodzaju utrudnienia: np. wiele placówek wydających leki pracuje w ograniczonym czasowo zakresie np. tylko w określonych godzinach lub dniach tygodnia, co w przypadku pacjentów, którzy dojeżdżają do lekarza czasem kilkaset kilometrów stanowi poważny problem.

Przewlekła terapia antyretrowirusowa zwiększa istotnie ryzyko wystąpienia niektórych chorób współistniejących np. nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń metabolicznych, co rodzi dodatkowe obawy o zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, w przypadku infekcji COVID-19. Ponadto tacy pacjenci wymagają stałego lekarskiego nadzoru, a dziś – z czym zresztą borykają się także pozostali chorzy – większość wizyt i badań kontrolnych jest przesuwanych na późniejsze terminy.

W warunkach epidemii jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach grantów m. in.: jest zapewnienie ciągłości wsparcia i informacji np. w telefonie zaufania, czy konsultacji indywidualnych.

Większość aktywności Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” staramy się realizować zdalnie. Zapewniamy osobo szukającym wsparcia i wiarygodnych informacji możliwość odbycia konsultacji z prawnikiem, psychologiem i edukatorem online lub telefonicznie. W taki sam sposób funkcjonuje grupa wsparcia dla pacjentów żyjących z HIV i AIDS. Edukatorzy pracujący w ramach Pozytywnie Otwartych zwiększyli częstotliwość dyżurów: obecnie można się z nimi skontaktować codziennie. Ponadto, wystartowaliśmy z kampanią informacyjną dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem u osób żyjących z HIV w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy odpowiedzieć na podstawowe i najczęściej docierające do nas pytania: o poziom ryzyka, przebieg ewentualnej infekcji, dostępność leczenia i organizację pracy placówek leczniczych.

***

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” bierze udział w konkursie Pozytywnie Otwarci - programie realizowanym od 2011 roku. Jego celem jest promocja profilaktyki oraz wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu organizowany jest konkurs Pozytywnie Otwarci dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m.st. Warszawy, Krajowe Centrum ds. AIDS i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH. Więcej o konkursie tutaj.