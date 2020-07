Comarch MedCall – bezpieczne i proste narzędzie do wideokonsultacji dedykowane lekarzom

Comarch MedCall to proste w obsłudze rozwiązanie, które umożliwia lekarzowi bezpieczne przeprowadzenie wideokonsultacji. Zostało stworzone z myślą o placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz o specjalistach z obszaru psychiatrii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pandemia SARS-CoV-2 wymusiła na sektorze usług publicznych, w tym z zakresu ochrony zdrowia, realizację usług w trybie zdalnym. Kluczowe okazało się w tym kontekście wykorzystanie rozwiązań z obszaru telemedycyny i e-zdrowia. System opieki zdrowotnej powoli i systematycznie powraca wprawdzie do pełnego funkcjonowania, ale lekarze i eksperci są zgodni: telemedycyna zostanie z nami także po pandemii. Pojawia się coraz więcej aplikacji i narzędzi, które ułatwiają zdalną komunikację na linii lekarz-pacjent.

Zobacz więcej Materiały prasowe

Szybki start

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, wystarczy założyć na platformie www.medcall.pl konto dla podmiotu medycznego lub lekarza. Co ważne, w trakcie tego procesu nie jest wymagana integracja z wykorzystywanym w danym podmiocie systemem informatycznym. Kolejny krok to wysłanie pacjentowi smsem zaproszenia do pobrania i zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym aplikacji Comarch MedCall. Podczas aktywacji pacjent musi podać swój numer telefonu. Rejestracja przed wizytą przebiega jak dotychczas: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby rejestrującej lub portalu. Gdy pacjent pobierze i zainstaluje aplikację, lekarz jest poprawnie zalogowany – do rozpoczęcia wideokonsultacji wystarczy jedynie wprowadzenie numeru telefonu chorego. Aplikacja może wówczas umożliwić połączenie specjalisty z pacjentem.

Warto dodać, że choć narzędzie zostało opracowane z myślą o pracy w warunkach pandemii SARS-CoV-2, to jest na tyle komfortowe dla lekarza i chorego – że świetnie sprawdzi się także w postpandemicznej rzeczywistości. Zwłaszcza okres wakacyjnych wyjazdów może sprzyjać upowszechnieniu aplikacji wśród pacjentów i personelu medycznego. Dodatkowo, z perspektywy lekarza ważną jest informacja o pełnej integracji Comarch MedCall z innym narzędziem z obszaru e-zdrowia: Comarch HealthNote - mobilną książeczka zdrowia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dane zdrowotne należą do tych szczególnie wrażliwych. Twórcy rozwiązania Comarch MedCall podkreślają, że ich rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo. Weryfikacja tożsamości pacjenta odbywa się już na początku wideokonsultacji: lekarz porównuje numer PESEL podany przez chorego z tym, który widnieje w posiadanej przez niego dokumentacji medycznej.

W ramach wideokonsultacji lekarz jest uprawniony do wystawienia pacjentowi e-recepty lub e-zwolnienia - dla pacjenta nie ma więc żadnej różnicy w porównaniu z wizytą odbywaną bezpośrednio w gabinecie lekarskim.

Szczegółowe informacje o aplikacji MedCall tutaj.