Comarch Healthcare wspiera zdalny monitoring stanu zdrowia piłkarzy Cracovii

Skuteczniejszy nadzór nad zdrowiem i formą zawodników oraz zmotywowanie ich do większej samodyscypliny – oto główne cele wykorzystania aplikacji Comarch HomeHealth w systemie nadzorowania i wspierania piłkarzy klubu MKS Cracovia SSA.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Współpraca pomiędzy klubem piłkarskim MKS Cracovia SSA i firmą Comarch Healthcare rozpoczęła się w początkowych tygodniach pandemii COVID-19, już w kwietniu. W obliczu licznych, wprowadzanych wówczas obostrzeń i realnego ryzyka zakażenia piłkarzy SARS-CoV-2 klub zdecydował o zawieszeniu zbiorowych spotkań i treningów. Wymusiło to na władzach MKS Cracovia i zawodnikach reorganizację systemu nadzorowania i wspierania piłkarzy, tak aby zachowali wysoką formę mimo ograniczeń związanych z COVID-19. Biorąc przykład z pracowników ochrony zdrowia, władze klubu sięgnęły rozwiązanie umożliwiające zdalny monitoring zawodników.

Zobacz więcej Materiały prasowe

Szybkość i prostota w działaniu

Rozwiązanie Comarch HomeHealth zostało opracowane na indywidualne potrzeby klubu. Każdy z 25 zawodników otrzymał tablety z zainstalowaną aplikacją, która została zintegrowana z urządzeniami pomiarowymi. Ponadto aplikacja zawierała przygotowaną przez Ekstraklasę ankietę, wypełnianą systematycznie w trakcie użytkowania przez piłkarzy. Dzięki stworzonemu przez Comarch narzędziu uprawnieni do tego trener, fizjoterapeuta oraz koordynator ds. medycznych otrzymywali na bieżąco wgląd do danych zdrowotnych i wyników piłkarzy. Dodatkowo mogli również przekazywać zawodnikom zindywidualizowane porady drogą zdalną. Wyniki ankiety oceny medycznej i pomiarów temperatury regularnie wysyłano do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zawodnicy korzystający z aplikacji podkreślali, że realizowane z jej wykorzystaniem badania były szybkie, proste i nie wymagały od nich wielkiego nakładu czasu i pracy. Narzędzie wyręczało piłkarzy w zapisywaniu i wysyłaniu wyników, co dodatkowo niwelowało ryzyko przekazania niepoprawnych danych.

„To urządzenie pozwala nam monitorować codziennie stan zdrowia naszych zawodników. Dzięki Comarch HomeHealth dysponujemy szeregiem narzędzi kontrolującymi m.in. wagę, krążenie krwi czy skład ciała naszych zawodników. Bez wątpienia bardzo ułatwiło nam to pracę w klubie. Co istotne aplikację chwalą sobie również nasi piłkarze, którzy w warunkach domowych mogą „stworzyć sobie” małą klinikę lekarską” – mówi Przemysław Kutera, fizjoterapeuta I drużyny Cracovii.

Więcej informacji o wdrożeniu telemonitoringu zawodników MKS Cracovii dostępnych jest tutaj.