COI w Gliwicach ma 11 nowych doktorów i 7 doktorów habilitowanych

W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach odbyła się (16 grudnia) uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom, którzy w mijającym roku uzyskali stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych.

Promocja na stopień doktora i doktora habilitowanego odbywa się gliwickim ośrodku co roku. Jednak 2019 rok należał do wyjątkowych - stopień doktora nauk medycznych uzyskało aż 10 pracowników, a doktora habilitowanego nauk medycznych - siedmiu. Jak podkreślił dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, świadczy to o rozwoju Instytutu, który od 1 stycznia 2020 r. będzie nosił nazwę Narodowy Instytut Onkologii im. Mari Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.

Zobacz więcej Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym doktorom i doktorom habilitowanym nauk medycznych w gliwickim Centrum Onkologii Fot. COI Gliwice

Stopień doktora nauk medycznych uzyskali w tym roku:

Agata Abramowicz, Katarzyna Kujawa i Sybilla Matuszczak z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów COI

i z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów COI Piotr Drozdowski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI

z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI Aleksandra Ledwon z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej COI

z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej COI Włodzimierz Mendrek z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii COI

z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii COI Małgorzata Stąpór-Fudzińska z Zakładu Planowania Radioterapii COI

oraz czworo lekarzy spoza COI:

Przemysław Grzegorzewski

Bartosz Itrych

Jacek Matysiakiewicz

Paweł Szwedyk

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskali:

Ewa Chmielik

Tomasz Czerw

Dorota Gabryś

Michał Jarząb

Jolanta Krajewska

Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Mirosław Śnietura

W uroczystości wziął udział prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która od lat bardzo blisko współpracuje z Centrum Onkologii.

"Instytut jest dla nas bardzo ważnym partnerem, a wśród sześciu priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej znajduje się onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" – podkreślił prof. Arkadiusz Mężyk.