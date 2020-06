Co utrudnia w Polsce leczenie pacjentów proktologicznych

Od lat zajmuje się pani proktologią. Jaki jest jej stan w Polsce?

Proktologia nie jest u nas odrębną specjalizacją, a operacje proktologiczne wchodzą w obszar chirurgii ogólnej. I chociaż wykonuje je spora grupa chirurgów, jedynie nieliczni zajmują się trudnymi przypadkami proktologicznymi. Problemem jest niedostateczna wycena proktologicznych procedur medycznych. Ponieważ proponowane przez NFZ finansowanie najczęściej nie pokrywa całkowitych kosztów związanych z zabiegiem oraz hospitalizacją pacjenta, operacje proktologiczne nie są chętnie i powszechnie wykonywane na wszystkich oddziałach chirurgii ogólnej. Zaniżona jest wycena np. rekonstrukcji zwieraczy odbytu oraz innych wysokospecjalistycznych zabiegów, np. skomplikowanych przetok odbytu.

Proktologia stale się rozwija. W ostatnich latach w chirurgii ogólnej, także w proktologii, na całym świecie popularne jest stosowanie metod małoinwazyjnych, czyli takich, które pozwalają pacjentowi szybko wrócić do aktywności rodzinnej, zawodowej i społecznej. Część zabiegów jesteśmy w stanie wykonać w ramach leczenia ambulatoryjnego, co w znaczący sposób skraca czas oczekiwania na świadczenie oraz zmniejsza jego koszty związane z hospitalizacją.

Większość pacjentów kojarzy leczenie proktologiczne z zabiegami dotyczącymi ropnia, szczeliny odbytu czy hemoroidów. Należy wyjaśnić, że część operacji proktologicznych to zabiegi skomplikowane, wieloetapowe, wykonywane na zwieraczach odbytu. Operacje te wykonuje w Polsce wąska grupa chirurgów. Pacjenci cierpiący np. z powodu przetoki odbytu nierzadko mają problem ze znalezieniem specjalisty, który podjąłby się leczenia operacyjnego, a jeżeli już udaje im się takiego lekarza znaleźć, czas oczekiwania na wykonanie zabiegu jest bardzo długi.



W związku z tym, że dostęp do leczenia proktologicznego może być utrudniony, gdzie powinien zostać skierowany pacjent, u którego stwierdzono np. ropień?

Ropień odbytu to może nie najlepszy przykład, ponieważ jest to przypadek pilny i każdy pacjent z taką przypadłością może zgłosić się na dyżur chirurgiczny do najbliższego szpitala. Tutaj nie można mówić o złym dostępie do leczenia. Z taką chorobą potrafi poradzić sobie każdy lekarz pracujący na oddziale chirurgii ogólnej.

Inną chorobą jest przetoka odbytu, która może powstać u 40 proc. pacjentów po wystąpieniu ropnia odbytu. Przetoka odbytu jest przewlekłą chorobą zapalną, dotyczy zwieraczy, jej leczenie może być związane z komplikacjami, np. w postaci gorszego trzymania gazów i stolca. Jej leczeniem zajmują się tylko chirurdzy specjalizujący się w proktologii.



Co jest przyczyną powstania przetoki odbytu?

Uważa się, że ropień i przetoka odbytu to ostra i przewlekła faza tej samej choroby, której przyczyną jest infekcja gruczołów znajdujących się w kanale odbytu każdego człowieka. Trudno jest jednoznacznie określić, jakie czynniki odpowiadają za rozwój choroby przewlekłej u pacjentów po nacięciu ropnia. Wydaje się, że w wielu przypadkach, niestety, nie mamy na to żadnego wpływu.

Zbyt późno otwarty ropień może sprzyjać powstaniu przetoki. Na pewno szybkie jego otwarcie i prawidłowe nacięcie zmniejsza ryzyko wytworzenia przetoki, a nawet jeśli się ona pojawi, jest mniej skomplikowana i łatwiejsza w leczeniu. Jeśli ropień zostanie szybko opróżniony, istnieje mniejsze ryzyko rozwoju powikłań septycznych, które mogą być poważne. Jednym z nich jest wstrząs septyczny, a sporadycznie może nawet dojść do choroby Founiera, która charakteryzuje się ropowicą i zgorzelą całego krocza.



Jak często występuje ropień odbytu? Jakiej populacji dotyczy i co predysponuje do jego powstania?

Ropień odbytu jest chorobą powszechną, najczęściej dotyczy pacjentów młodych, czynnych zawodowo, częściej mężczyzn. Patrząc na kolejki pacjentów, którzy czekają na wykonanie skomplikowanych operacji związanych ze stanem przewlekłym, wydaje się, że także przetoka jest problemem częstym. Rocznie wykonuję ok. 200-300 operacji przetok, a moi pacjenci czekają na zabieg od kilku do kilkunastu miesięcy.

Według teorii odkryptowej, propagowanej przez doc. Mieczysława Tylickiego, ojca polskiej proktologii, najczęstszą przyczyną powstawania ropnia jest zapalenie krypty odbytowej. Obecnie jednak u dużej grupy pacjentów przyczyny ropnia są inne. Za jego rozwój mogą odpowiadać inne schorzenia, np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Dużą grupę chorych stanowią osoby z zespołem obniżonej odporności, np. zakażeni wirusem HIV, pacjenci po przeszczepach narządów leczeni immunosupresyjnie, chorzy onkologiczni przyjmujący chemioterapię, ale także ci, u których występują niedobory odporności. U tych pacjentów obserwuje się dużo cięższy przebieg choroby. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wymienione choroby towarzyszące nie powinny być przyczyną rezygnacji z nacięcia ropnia, a wręcz powodować przyspieszenie interwencji chirurgicznej u tych pacjentów.



Czy po leczeniu chirurgicznym chory wymaga dalszej opieki specjalistycznej?

Każdy pacjent, który był leczony z powodu ropnia czy przetoki odbytu, powinien być po zabiegu zawsze skontrolowany przez lekarza. Właściwa kontrola chirurgiczna ma kluczowy wpływ na przebieg choroby. Rany przy odbycie zamykają się bardzo szybko, co nie jest korzystne, ponieważ sprzyja powstawaniu komór, kolejnych kanałów i przetok oraz następnych ropni. Bardzo ważne jest wytłumaczenie pacjentowi i bliskiej mu osobie, jak prawidłowo powinny być wykonywane opatrunki po operacji. Lekarze POZ mogą w swojej praktyce spotkać się z pacjentem, który po przeprowadzonej operacji nie radzi sobie z samodzielnym zmienianiem opatrunków. Takiego chorego należy skierować do ambulatoryjnej poradni chirurgicznej, która się nim zajmie i zadba o prawidłowe gojenie się rany (powinna ona zrastać się od dna, a nie powierzchownie).

Wyobrażenie, że ropień jest chorobą banalną, bywa bardzo mylące. Pobłażliwe traktowanie takiego pacjenta może spowodować, że ropień stanie się chorobą poważną, która daje powikłania infekcyjne, a chory w krótkim czasie wraca do szpitala i ponownie trafia na stół operacyjny. Traktowanie pacjenta z ropniem z należytą starannością sprawia, że przebieg tej choroby jest lekki. Zatem pacjent po zabiegu musi zostać zaproszony na wizytę kontrolną do poradni przyszpitalnej, w przypadku niektórych chorych konieczne może być kilkukrotne spotkanie. Jeśli operowany ropień jest zlokalizowany wysoko, po kilku miesiącach od zabiegu należy wykonać kontrolną ultrasonografię transrektalną w celu wykluczenia powstania przetoki odbytu.



Jak wygląda życie pacjenta z przetoką odbytu? Czy leczenie operacyjne kończy się na jednym zabiegu?

W praktyce klinicznej spotykamy się z różnymi typami przetok. Ich klasyfikacja zależy od tego, jak wysoko biegną, czyli jaką masę zwieraczy obejmują. W przypadku zmian płytkich, leczenie zabiegowe dla wyspecjalizowanego w tym chirurga jest łatwe. Występują także przetoki rozległe, wysokie, rozgałęzione, obejmujące całe zwieracze. Ich leczenie jest bardzo trudne, a operacje często trzeba dzielić na etapy. Leczenie operacyjne przetok może wiązać się z dwiema komplikacjami, których staramy się uniknąć — nawrotem choroby i powstaniem nowej przetoki oraz z upośledzeniem funkcji zwieraczy.

Operacje leczenia przetok to zabiegi trudne, wymagające cierpliwości od lekarza, ale także pacjenta. W wielu przypadkach leczenie może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Chory po leczeniu operacyjnym nie wychodzi ze szpitala z raną zagojoną — musi o nią dbać, płukać ją, często zmieniać opatrunki oraz zgłaszać się na kontrole. Pacjenci chorujący na przetokę odbytu często mają utrudniony dostęp do specjalistycznego leczenia. W swojej praktyce spotykam pacjentów z całej Polski, którzy pokonują nawet 400 kilometrów, aby dostać się na wizytę. Nawet jeśli czas oczekiwania na wizytę wynosi kilkanaście miesięcy, chorzy nie podejmują się leczenia przetoki w innym miejscu, gdyż nie mają takiej możliwości — brakuje chirurgów wyspecjalizowanych w wykonywaniu tego typu operacji.

Ropień i przetoka to choroby intymne, wstydliwe. Pacjenci wstydzą się o nich powiedzieć nawet najbliższym, często przebywają wiele miesięcy na zwolnieniach lekarskich. Rezygnują nie tylko z życia zawodowego, ale także społecznego, rodzinnego i seksualnego. O tych chorych „zapomniał” też Narodowy Fundusz Zdrowia, który zbyt nisko wycenia procedury związane z ich leczeniem operacyjnym. Natomiast my, lekarze, często nie traktujemy tych pacjentów na równi z innymi, podświadomie uważając ich za „lżej chorych”.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i proktologii, kierownikiem Warszawskiego Ośrodka Proktologii Szpitala św. Elżbiety w Warszawie, wykładowcą z zakresu chirurgii proktologicznej na kursach specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej oraz na kursach tematycznych.