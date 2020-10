Prawie 25 proc. lekarzy uprawniony do wykonywania tego zawodu w Polsce w 2019 r. było w wieku emerytalnym. To znaczny wzrost na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nie lepiej sytuacja wygląda wśród pielęgniarek.

W 2019 r. alarmowano, że Polska ma najmniej lekarzy w całej Unii Europejskiej. Z opublikowanego w listopadzie 2019 roku raportu Eurostatu, „Healthcare personnel statistics – physicians”, wynika, że w naszym kraju na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza. Z kolei z raportu portalu Ciekaweliczby.pl wynika, że 1/4 z nich jest w wieku 65 plus.

Co czwarty lekarz w Polsce jest w wieku emerytalnym.

Co czwarty lekarz w Polsce ma więcej niż 65 lat

W 2019 r. 24,5 proc. wszystkich lekarzy w Polsce było w wieku emerytalnym* - wynika z raportu Ciekaweliczby.pl, który powstał na podstawie danych z biuletynów statystycznych Ministerstwa Zdrowia wydawanych przez Centrum e-Zdrowia (dawniej CSIOZ). Napisano w nim, że na koniec 2019 r. było 150 914 lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, w tym aż 37 034 lekarzy w wieku 65+.

Co więcej, liczba ta rośnie systematycznie od ponad dekady. Jeszcze w 2007 r. lekarze powyżej 65. roku życia stanowili prawie 19 proc. wszystkich medyków. 5 lat później odsetek ten stanowił już 20,4 proc., a w 2017 r. - 22,7 proc., by zaledwie w ciągu dwóch lat wzrosnąć do 24,5 proc.

Warto wiedzieć, że wiek polskiej kadry medycznej to także problem, na który zawracają uwagę raporty NIK z obszaru zdrowia, np. ten dotyczący stanu patomorfologii w Polsce. Wynika z niego, że pod koniec 2019 r. aktywnych zawodowo patomorfologów (ze specjalizacją II stopnia oraz specjalistów) w Polsce było 599, a neuropatologów 28. Dodatkowo NIK zwróciła uwagę, że duża część (42 proc.) lekarzy patomorfologów ma powyżej 60 lat. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w grupie neuropatologów - 57 proc. ukończyło 60. rok życia.

Większość pielęgniarek w Polsce jest w wieku przedemerytalnym

W wywiadzie dla "Pulsu Medycyny" udzielonego w styczniu 2020 r. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwróciła uwagę, że średnia wieku pielęgniarek to 52 lata, a w 2030 r. zbliży się ona do 60 lat, mimo zasilania systemu przez młode pielęgniarki.

"Na szczęście, nie wszystkie panie i nieliczni panowie nabywający uprawnienia emerytalne odchodzą z zawodu, bo wówczas każdego roku ubywałoby 8-9 tysięcy pielęgniarek" - zaznaczyła Zofia Małas.

*wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat. W biuletynie statystycznym dane prezentowane są w przedziałach: poniżej 35 lat, 35-44, 45-54, 55-64, 65 lat i więcej. Gdyby doliczyć lekarzy kobiety w wieku 60+ to w wieku emerytalnym (od 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) może być nawet co trzeci lekarz.