Ciężarna powinna się szczepić przeciwko grypie

Kobiety w ciąży są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i powikłań z nią związanych. To ryzyko zwiększa się z każdym trymestrem. Wiele zespołów eksperckich i towarzystw naukowych od lat zaleca szczepienie przeciw grypie wszystkim kobietom, które są lub zamierzają być w ciąży w okresie wzmożonych zachorowań na grypę. O potrzebie tej profilaktyki rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem, kierownikiem I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii.

Grypa występuje u kobiet w ciąży z podobną częstością jak w populacji ogólnej, jednak ryzyko powikłań jest u nich znacznie wyższe. Jakie to są powikłania, jak często występują?

Głównym problemem u ciężarnych chorych na grypę jest jej cięższy przebieg niż poza ciążą, która jest stanem obniżonej odporności. Efektem tego jest czterokrotnie zwiększona częstość hospitalizacji, w tym także na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Należy również pamiętać, że w przypadku wystąpienia ciężkiej postaci grypy, ryzyko zgonu ciężarnej jest istotnie wyższe w porównaniu z kobietami, które nie są w ciąży.

Szczepionki inaktywowane (zabite) są bezpieczne dla kobiet ciężarnych, a mówiąc precyzyjniej — dla ich potomstwa. Tzw. szczepionki żywe zawierają w swoim składzie — jak sama nazwa wskazuje — żywe wirusy, które mogą być niebezpieczne dla płodu, zwiększając ryzyko poronienia, wystąpienia wad wrodzonych czy powikłań neurologicznych. Szczepionki inaktywowane są natomiast całkowicie bezpieczne.



Czy szczepienie można wykonać w każdym trymestrze ciąży?

Tak, szczepienie przeciw grypie może się odbyć na każdym etapie rozwoju ciąży, ale oczywiście z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań, związanych z ogólnym stanem zdrowia. Dlatego też najlepiej zasięgnąć wcześniej opinii lekarza prowadzącego ciążę, aby wybrać najbardziej odpowiedni do tego moment.



Szczepienia chronią nie tylko matkę, ale i dziecko, i to nie tylko w okresie płodowym. Wiadomo, że dzieci mogą być szczepione przeciw grypie dopiero po 6. miesiącu życia.

To prawda. Szczepienie przeciw grypie powoduje wytworzenie w organizmie matki specyficznych przeciwciał, które następnie przechodzą przez barierę łożyskową do krążenia płodowego, zapewniając dziecku tzw. bierną odporność. Trwa ona do kilku miesięcy — tak długo, jak przeciwciała utrzymują się w organizmie dziecka.



Projekt dotyczący umieszczenia szczepień przeciw grypie na liście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży jest procedowany w Sejmie. Kto go zgłasza? Na jakim etapie były prace przed ogłoszeniem pandemii?

Różne podmioty i instytucje miały możliwość zgłaszania do ministra zdrowia propozycji do listy bezpłatnych leków i środków leczniczych dla kobiet w ciąży. Ja również — jako konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii — skorzystałem z tego przywileju i na liście moich propozycji znalazły się m.in. szczepienia przeciw grypie, jak też przeciw krztuścowi. Niezależnie od tego, czy i kiedy te szczepienia znajdą się na tej liście, należy już teraz zachęcać ciężarne do poddawania się tym szczepieniom.

