Chorzy z chorobami rzadkimi potrzebują rzetelnych informacji

Z czego wynikają trudności diagnostyczne w chorobach rzadkich? Jakie działania są potrzebne, aby poprawić jakość życia pacjentów z chorobami rzadkimi i ich rodzin? Skąd mogą oni czerpać rzetelne informacje o swoim schorzeniu? Na te i inne pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska.

Szacuje się, że ponad 3 mln osób w Polsce jest dotkniętych chorobami rzadkimi. W jaki sposób się je diagnozuje?

Jak nazwa wskazuje, są to choroby, które rzadko występują lub są rzadko rozpoznawane. Według szacunków, dotknięta jest nimi stosunkowo niewielka liczba osób. Dla sprecyzowania, co rozumiemy pod pojęciem chorób rzadkich, w Europie przyjęto definicję, że są to choroby występujące rzadziej niż w 1 przypadku na 2 tys. osób. Dotychczas zidentyfikowano i opisano ok. 6 tys. chorób klasyfikowanych jako rzadkie. Prawie wszystkie są uwarunkowane genetycznie.

Obecnie wiele chorób/błędów metabolizmu identyfikuje się najpierw poprzez badanie genetyczne, a dopiero później charakteryzuje i opisuje objawy klinicznie. Postępuje się zatem odwrotnie niż zazwyczaj, gdy zespół objawów naprowadza lekarza na podejrzenie znanej już, wcześniej opisanej choroby.



Dłuższa diagnostyka zapewne więcej kosztuje?

Diagnostyka w tych chorobach jest bardzo kosztowna i złożona, chociaż w miarę rozwoju nowych technologii koszty w pewnym stopniu się obniżają. Zawsze jednak procedura diagnostyczna jest długa, wymagająca zaangażowania doświadczonego zespołu biochemików, biologów i diagnostów — również w przypadku częstszych i lepiej znanych chorób. Natomiast w przypadku chorób ultrarzadkich znacznie się ona wydłuża. Obecnie coraz szerzej wprowadza się badania molekularne metodą sekwencjonowania nowej generacji. Są one bardzo drogie i nierefundowane. Chorzy niekiedy muszą poszukiwać innych źródeł finansowania dla ich realizacji. Nierzadkie są przypadki, że przez długi czas nie można w ogóle ustalić rozpoznania.

Najlepszym „narzędziem diagnostycznym” jest doświadczony w chorobach rzadkich lekarz, który swoją hipotezę potrafi najsprawniej zweryfikować odpowiednimi badaniami biochemicznymi i genetycznymi. A w trudnych przypadkach może skonsultować się z kolegami z innych ośrodków w kraju lub za granicą.



Czym charakteryzują się choroby rzadkie? Czy istnieją skuteczne metody terapii, które dają szansę na całkowite wyleczenie pacjenta?

Choroby rzadkie charakteryzują się wielkim zróżnicowaniem podłoża patogenetycznego, a tym samym i klinicznego. Częstość występowania danej choroby może być różna w różnych populacjach czy obszarach geograficznych — czyli w niektórych, według przyjętej definicji, może to być choroba rzadka, a w innych nie. Nie można wykluczyć, że polepszenie diagnostyki, np. przez wprowadzenie populacyjnych badań przesiewowych, może sprawić, iż niektóre choroby okażą się częstsze i nie zmieszczą się w definicji choroby rzadkiej.

Jak wspomniałam, choroby rzadkie są w większości uwarunkowane genetyczne, tak więc jeśli mówimy o „skutecznym leczeniu”, to polega ono na usuwaniu, zmniejszaniu objawów (niekiedy bardzo efektywnie), ale nie na leczeniu i wyleczeniu. Na niektóre choroby są dostępne leki, ale w przypadku innych nie ma w ogóle leczenia (na razie).

Leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi nazywamy „lekami sierocymi” i są one z definicji bardzo drogie. Inwestycja w opracowanie jednego takiego leku jest długotrwała i niezwykle kosztowna, poza tym jest on adresowany do bardzo wąskiej grupy chorych. Tym usprawiedliwia się wysokie koszty/ceny tych preparatów.



Jak przebiega proces rejestracji leków sierocych?

Jeżeli lek zostaje zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku w Europie, to znaczy, że potencjalny producent wykazał, iż jego stosowanie jest bezpieczne i w znacznym stopniu skuteczne. Użycie takiego leku w większej populacji pacjentów ostatecznie przesądza o stopniu skuteczności i zasadach stosowania preparatu. Uważa się, że wczesne rozpoczęcie leczenia daje najlepsze wyniki terapii. Dlatego dynamicznie rozszerzają się badania przesiewowe noworodków w celu jak najwcześniejszego wykrycia choroby, zanim jeszcze objawy kliniczne zostaną dostrzeżone. Umożliwia to szybkie wprowadzenie leczenia i zapobieżenie powstawaniu nieodwracalnych zmian chorobowych.



Czy leki sieroce są w Polsce refundowane?

Niektóre nowe leki sieroce nie są jeszcze w Polsce refundowane, ale stopniowo, w procesie udowadniania ich skuteczności na szerszej populacji, pojawiają się na liście leków refundowanych.



Skąd chorzy i ich rodziny mogą czerpać rzetelne informacje o swojej chorobie?

O swojej chorobie (nie tylko rzadkiej) pacjenci dowiadują się przede wszystkim od lekarza, który ją rozpoznał. Obecnie zainteresowani, tzn. chorzy, ale i członkowie ich rodzin, mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat choroby na podstawie wydań popularyzatorskich lub za pośrednictwem informacji internetowych. W języku polskim jest dostępny portal Orphanet poświęcony wyłącznie chorobom rzadkim. Informacje tam są zwięzłe i rzetelne, można też dostać kontakt do konsultantów i europejskich organizacji pacjenckich.

Niezwykle cennym źródłem wiedzy o konkretnej chorobie są stowarzyszenia pacjentów dotkniętych tym właśnie schorzeniem lub chorobą z podobnej grupy. Takim przykładem jest w Polsce Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie https://chorobyrzadkie.pl/. Stowarzyszenia tego typu są najlepszym źródłem wiedzy i praktycznych informacji, poza tym stanowią autentyczną grupę wsparcia i samopomocy.



Rozpoznanie choroby rzadkiej wpływa na życie całej rodziny. Jeśli chorobę rozpoznaje się u dziecka, rodzice często nie potrafią poradzić sobie z nową, bardzo trudną dla siebie sytuacją. Gdzie mogą szukać wsparcia?

Pacjenci i ich rodziny mają stosunkowo łatwy dostęp do porad psychologicznych w placówkach ochrony zdrowia. Należy jednak zaznaczyć, że złożoność problematyki chorób rzadkich, ich wyjątkowość dla każdego przypadku zarówno w aspekcie medycznym, jak i społecznym, jest wielkim wyzwaniem dla psychologów. To podkreśla wagę i znaczenie kontaktów między pacjentami przez stowarzyszenia, które dają rzeczywiste i sprawdzone wsparcie psychologiczne.

Istniejące rozwiązania systemowe zapewniają w pewnym stopniu zaspokajanie najpilniejszych potrzeb niepełnosprawnych pacjentów, np. nauczanie indywidualne i specjalistyczne dla dzieci, wczesne wspomaganie rozwoju oraz rehabilitację.



Jakie działania są potrzebne, aby poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i ich rodzin?

Trudno jednoznacznie określić, co mogłoby poprawić jakość życia tych pacjentów. Ogromne zróżnicowanie podłoża i przebiegu chorób rzadkich sprawia, że w każdym przypadku istnieją inne potrzeby i oczekiwania. Rozwój wiedzy, w tym diagnostyki i leczenia w chorobach rzadkich jest zjawiskiem przełomowym w medycynie. Przede wszystkim jest źródłem nowych inspiracji, zwłaszcza w dziedzinie badań nad coraz skuteczniejszymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, pracuje w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”.