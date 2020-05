Chorzy na SM wymagają ciągłości leczenia mimo pandemii COVID-19

Choć w Polsce brak jest ogólnokrajowego rejestru chorych na stwardnienie rozsiane, ich liczbę szacuje się na 45 tys. Prof. Konrad Rejdak, który kieruje Oddziałem Neurologii w SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, potwierdza, że pomimo trwającej pandemii COVID-19 leczenie w programach terapeutycznych jest kontynuowane, a pacjenci z podejrzeniem SM są diagnozowani i kwalifikowani do terapii.

„Ośrodek, w którym pracuję, jest jedną z największych placówek w Polsce diagnozującą i leczącą pacjentów z SM w programach terapeutycznych. Obecnie pod aktywną opieką mamy ponad 1500 osób z SM na różnych etapach choroby. W tym zakresie ściśle współpracujemy z oddziałami neurologicznymi w naszym województwie. Sytuacja pandemii wymusiła na nas zmianę dotychczasowego systemu postępowania, tak aby dopasować się do obowiązujących rekomendacji i zaleceń, ale nie spowodowała redukcji naszej aktywności” — podkreśla prof. Rejdak.

Preferowane teleporady

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, wizyty pacjentów, jeśli to możliwe, powinny odbywać się w trybie teleporady. Lekarze mają możliwość zdalnego wystawiania recept oraz zaopatrywania chorych w leki wydawane w programach lekowych na dłuższy okres, nawet na 6 miesięcy.

„Odbycie wizyty w szpitalu dla wielu naszych pacjentów wiąże się z koniecznością podróżowania. W trosce o ich bezpieczeństwo, staramy się tak organizować naszą pracę, aby zminimalizować konieczność bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nasze poradnie nadal prowadzą leczenie w programach lekowych, wydając leki i przeprowadzając konsultacje telefoniczne z pacjentami, tak aby zachować ciągłość leczenia w programach” — informuje prof. Rejdak.

Kwalifikacje do programów lekowych trwają, terapia SM jest kontynuowana

Obowiązujące zasady kwalifikacji do programów terapeutycznych wymagają przeprowadzenia szeregu badań diagnostycznych, które często wiążą się z koniecznością hospitalizacji. Również te działania placówek powinny być realizowane i traktowane priorytetowo.

„Obecna sytuacja nie jest absolutnie przeciwwskazaniem do włączania chorych do programów leczenia. W przypadku pacjentów z SM mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem aktywności choroby u osób w zwiększonym stresie czy w sytuacji ekstremalnej, szczególnie podczas panującej pandemii. Nasz szpital kliniczny w obecnym czasie nie zaniechał realizacji tego procesu” — mówi prof. Rejdak.

Zdaniem profesora, wpływ na dobrą sytuację pacjentów z SM kwalifikowanych do leczenia ma także możliwość personalizowania terapii. „Leki podawane pacjentom, szczególnie w pierwszej linii leczenia, to środki bezpieczne, które nawet w czasie pandemii COVID-19 nie wymagają nadzoru nad chorym w warunkach szpitalnych” — dodaje neurolog. Obecnie złagodzono też stanowisko w odniesieniu do leków II linii, o silniejszym oddziaływaniu na układ immunologiczny. Na podstawie dostępnych danych z różnych krajów okazało się, że zarażenie się wirusem w trakcie takiej kuracji nie wiązało się z cięższym przebiegiem COVID-19. Pojawił się nawet wątek leczenia immunosupresyjnego w trakcie pełnoobjawowego COVID-19 aby ograniczyć efekt „burzy cytokinowej”.

W programach terapeutycznych, w zależności od linii leczenia i postaci choroby, są stosowane leki doustne lub iniekcyjne, które pacjent przyjmuje w domu, lub preparaty w formie wlewów, podawane chorym na oddziałach szpitalnych. „Także w przypadku tych chorych terapia jest kontynuowana, a dyrekcja szpitala wypracowała takie zasady, dzięki którym pacjenci są bezpieczni podczas hospitalizacji” — zaznacza prof. Rejdak.

W jego opinii, chorzy na SM to grupa pacjentów szczególnie zdyscyplinowana, przestrzegająca wydawanych zaleceń. Uważa też, że poziom samoizolacji chorych jest wyższy niż w ogólnej populacji, co korzystnie wpływa na liczbę zakażeń koronawirusem.

SM a koronawirus: pacjenci z chorobami neurologicznymi to grupa zwiększonego ryzyka

Pacjenci cierpiący na schorzenia neurologiczne to grupa, która może być szczególnie narażona na neuroinwazyjność wirusa. Dlatego środowiska naukowe i medyczne apelują o zachowanie wzmożonej ostrożności przez osoby z przewlekłymi chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

„Zaburzony ośrodkowy układ nerwowy może stanowić łatwiejsze wrota dla inwazji wirusa do struktur układu nerwowego. Zatem wdrożenie zasad prewencyjnych na oddziałach neurologicznych jest w obecnej sytuacji priorytetem” — wskazuje prof. Rejdak. Z tego względu korzystne były decyzje Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zezwalające na kontynuowanie programów terapeutycznych poprzez prowadzenie zdalnych wizyt czy wydawanie leków na okres do 6 miesięcy.

Obecna sytuacja epidemiczna jest dla chorych na SM czynnikiem stresogennym, który — jak zauważa prof. Rejdak — może znacząco wpływać na stan ich zdrowia. Wieloletnie badania wykazały, że stres jest jednym z czynników predysponujących do wystąpienia kolejnego rzutu choroby. Tym bardziej istotne jest kontynuowanie dotychczasowego leczenia.

„Zaniechanie leczenia w czasie pandemii może skutkować w przyszłości efektem odbicia aktywności choroby i znacznym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. W sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem koronawirusem konieczna jest stratyfikacja ryzyka i korzyści z leczenia. W obecnym czasie trudno jest ustalić jeden właściwy algorytm postępowania, zawsze należy dokonać indywidualnej oceny pacjenta i jeśli jest to możliwe, kontynuować leczenie” — przypomina prof. Rejdak.

W czasie pandemii COVID-19 ważny kontakt z lekarzem

Na problemy zdrowotne chorych na SM nakładają się także problemy społeczne i psychologiczne (m.in. związane ze stygmatyzacją). Sytuacja przymusowego odosobnienia w czasie pandemii jest w tym kontekście kolejnym niekorzystnym elementem.

„Sporym problemem, który może mieć wpływ na przebieg całości choroby, jest izolacja oraz brak kontaktu z innymi osobami — podkreśla prof. Rejdak. — Pamiętajmy, że wśród chorych na SM dość często pojawia się problem depresji i innych czynników psychospołecznych. Rolą lekarzy jest zatem niesienie chorym pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dla pacjenta bardzo ważne jest zachowanie ciągłości leczenia i kontakt z lekarzem. Chorzy bardzo dobrze reagują na możliwość rozmowy ze specjalistą bez konieczności wychodzenia z domu”.