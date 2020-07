Chorzy na raka płuca nie mogą biernie czekać, aż minie pandemia

"Publikacje list refundacyjnych są opóźniane z powodu sytuacji epidemiologicznej. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby chorzy, którzy mogliby odnieść korzyści z refundacji nowych leków, umierali" – mówi prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, specjalista w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. I apeluje, żeby na najbliższe listy refundacyjne trafiły leki, których proces rejestracji rozpoczęto przed pandemią koronawirusa.

Zapadalność na raka płuca w Polsce jest poważnym problemem zdrowotnym. Jak obecnie wygląda sytuacja w kraju? Jaki typ nowotworu najczęściej występuje i kogo atakuje?

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem w Polsce. Może się rozwijać w postaci raka niedrobnokomórkowego (NDRP) lub drobnokomórkowego (DRP). Rocznie rozpoznaje się około 22-23 tys. nowych przypadków zachorowań, a z powodu raka płuca każdego roku umiera około 20 tysięcy chorych, z czego większość stanowią mężczyźni, aczkolwiek od 5 lat obserwujemy spadek zachorowań w populacji męskiej. U kobiet natomiast obserwujemy powolny, ale stały wzrost liczby nowych zachorowań. Chociaż najczęściej występującym u kobiet nowotworem jest rak piersi, liczba zgonów z powodu raka płuca u kobiet jest większa niż liczba zgonów z powodu raka piersi. Zidentyfikowanym czynnikiem etiologicznym odpowiadającym za powstawanie od 90 do 95 proc. wszystkich przypadków raka płuca jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Chorzy na raka płuca to w większości wieloletni palacze lub byli wieloletni palacze tytoniu. Spadek liczby nowych zachorowań u mężczyzn jest skutkiem niższej konsumpcji papierosów.

Wśród chorych na raka płuca są również osoby, które nigdy nie paliły papierosów. Czy wiadomo, z jakiego powodu rozwinął się u nich nowotwór?

Bardzo mała grupa chorych, którzy nie byli czynnymi bądź biernymi palaczami, może chorować na raka płuca z różnych powodów. U jednych za zachorowanie odpowiadają geny, ale czynnikiem sprawczym może być także wpływ środowiska, jego zanieczyszczenie, ekspozycja na szkodliwe czynniki oraz nieprawidłowa dieta.

Jak wygląda dostęp do leczenia raka płuca w Polsce?

Należy rozróżnić dostęp do leczenia w raku niedrobnokomórkowym i drobnokomórkowym. W raku niedrobnokomórkowym metodą z wyboru jest leczenie operacyjne, ale kwalifikuje się do niego niewielka grupa pacjentów, zaledwie 15 proc. Pozostałą grupę, około 30 proc., stanowią chorzy bez widocznych przerzutów odległych w stadium zaawansowania nieoperacyjnego – mogą oni otrzymać leczenie skojarzone w postaci radiochemioterapii. Pozostałe 60 proc. to chorzy, którzy kwalifikują się jedynie do leczenia paliatywnego. W ciągu ostatnich 10 lat dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Wcześniej dysponowaliśmy ograniczoną liczbą metod terapeutycznych (w leczeniu systemowym jedynie chemioterapią w pierwszej linii leczenia), obecnie nasz arsenał terapeutyczny uległ olbrzymiemu poszerzeniu. Dziś do dyspozycji mamy różnego rodzaju leki ukierunkowane molekularnie oraz immunoterapię w postaci leków immunokompetentnych. Nastąpił ogromny przełom w leczeniu raka płuca. Najlepiej pokazuje to sytuacja pacjentów, których jeszcze kilka lat temu nowotwór skazywał na śmierć w kilka miesięcy od rozpoznania. Dziś osiągają oni nawet kilkuletnie przeżycia. Postęp w leczeniu raka płuca dokonuje się każdego dnia. Co kilka tygodni publikowane są nowe prace, których efektem są efektywne metody postępowania i nowe leki. Postęp, o którym mówię, jest już częściowo dostępny dla naszych pacjentów i część chorych z niego korzysta. Nie wszystkie jednak leki, które zostały zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, a zatem powinny być dostępne także w Polsce, są refundowane przez płatnika. W mojej ocenie najbardziej palące jest wprowadzenie leków molekularnych u pacjentów z potwierdzoną mutacją genu BRAF – jest to stosunkowo wąska grupa chorych stanowiąca około 3 proc. wszystkich chorych na NDRP. Terapia opiera się o połączenie dwóch leków: dabrafenibu z trametynibem, od lat stosowanych w leczeniu czerniaków. Teraz ich skuteczność została także potwierdzona w leczeniu raka płuca. Druga paląca potrzeba dotyczy leków immunokompetentnych.

Według mnie, najważniejszym krokiem jest refundacja leczenia uzupełniającego, które stosowane jest u chorych po jednoczasowej radiochemioterapii. Zastosowanie go przez rok trzykrotnie zwiększa czas wolny od progresji choroby. W tym przypadku nie mówimy już o wydłużaniu przeżycia, a o zwiększeniu odsetka chorych trwale wyleczonych. Kolejnym ważnym elementem jest refundacja chemioimmunoterapii. Obecnie może ona być stosowana w pierwszej linii leczenia zamiast klasycznej chemioterapii tylko u chorych, u których ekspresja liganda PD-L1 jest ⩾50 proc. komórek nowotworowych, co dotyczy około 30 proc. populacji, pozostała część chorych ma tę ekspresję niższą. Opublikowane wyniki badań i doświadczenia pokazują, że zastosowanie w tej grupie chorych połączenia immunoterapii z chemioterapią daje zdecydowanie lepsze efekty niż samodzielna chemioterapia. W przypadku raka niepłaskonabłonkowego, na podstawie badania Keynote-189, gdzie stosowano chemioterapię w połączeniu z pembrolizumabem, różnica pomiędzy czasem przeżycia chorych, u których stosowano samą chemioterapię, i chorych, którzy otrzymywali chemioimmunoterapię wynosiła 12 miesięcy na korzyść terapii skojarzonej.

A jak jest w przypadku chorych na raka drobnokomórkowego?

Częstość jego występowania w ostatnim czasie zmalała i waha się pomiędzy 15-20 proc. wszystkich rozpoznań raka płuca. Około 30 lat temu pojawiło się w tym typie nowotworu leczenie systemowe, przez wiele lat wielokrotnie próbowano zwiększyć jego skuteczność, ale były to próby nieudane. Dopiero wyniki niedawno opublikowanych badań wykazały, że dodanie leków immunokompetentnych do klasycznej chemioterapii wydłuża całkowity czas przeżycia chorych z rakiem drobnokomórkowym o 2-3 miesiące. Mogłoby się wydawać, że to wydłużenie życia jest nieznaczne, ale doświadczenia związane z leczeniem NDRP pokazują, że może to być pierwszy krok do przełomu w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. Musimy mieć świadomość, że w najbliższym czasie pojawiać się będą leki skierowane do bardzo wąskich grup chorych, np. z określoną mutacją. Pierwsze doświadczenia pokazują, że chociaż działają one na niedużą liczbę chorych, ich skuteczność jest spektakularna.

Jakie wady mają programy lekowe dotyczące leczenia raka płuca?

Zapisy programów lekowych są dość sztywne, w moim przekonaniu powinny one być modyfikowane co pewien czas, gdyż nasza wiedza dotycząca metod leczenia się poszerza, zatem poszerzają się wskazania do włączenia pacjentów do programów lekowych i wyłączenia z nich.

Problemem programów lekowych są tzw. sztywne definicje linii leczenia. Wiąże się to z pewną zaszłością historyczną: kiedyś jedyną stosowaną linią leczenia była chemioterapia, stosowano ją w pierwszej i w drugiej linii leczenia. Obecnie pojawiły się nowe metody leczenia, a linie leczenia dzięki nowym lekom ulegają przesunięciu. Lekarze potrzebują zatem pewnego marginesu decyzyjności, dzięki któremu zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką lekarską będą mogli kwalifikować chorych do odpowiedniej metody leczenia.

Jakie są obecnie najbardziej palące problemy w dostępie do leczenia raka płuca w Polsce?

Środowisko lekarskie apeluje do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w związku z sytuacją epidemiologiczną publikacje list refundacyjnych nie były opóźniane, jak to ma miejsce w obecnym czasie. Radzenie sobie z pandemią koronawirusa SARS- CoV-2 jest oczywiście sprawą bardzo ważną, ale COVID-19 nie jest jedyną chorobą, na którą chorują ludzie w naszym kraju. Nie możemy doprowadzić do tego, że chorzy w wyniku opóźnień będą umierali z powodu innych chorób, w szczególności nowotworowych. Choroba nowotworowa nie będzie czekała na zakończenie pandemii. A chorzy, którzy potencjalnie mogliby odnieść korzyści z refundacji nowych leków, będą umierali. Uważamy, że to, co zostało zaplanowane, wynegocjowane lub jest w trakcie procesu refundacyjnego (po otrzymaniu pozytywnych opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji), powinno znaleźć się jak najszybciej w nowym arsenale leków dostępnych dla naszych chorych.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski jest specjalistą w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a także prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca.

