Choroba niedokrwienna serca - ilu pacjentów choruje? Jakie są koszty leczenia?

Zdaniem analityków Narodowego Funduszu Zdrowia od kilku lat notujemy systematyczny spadek liczby pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ChNS), którym udzielane są świadczenia zdrowotne w związku z głównym rozpoznaniem. Wartość świadczeń udzielonych pacjentom z ChNS wyniosła w minionym roku 1,9 mld złotych.

Na tle państw UE odsetek pacjentów z chorobą niedokrwienna serca (ChNS) w Polsce jest wyższy niż unijna średnia - wynika z najnowszego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia. Według szacunków IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) tylko w 2017 roku liczba Polaków z ChNS szacowana była na 1,6 mln chorych i stanowiła 4,2 proc. populacji podczas, gdy średnia europejska była o 0,7 proc. niższa. Pod względem odsetka chorych na ChNS w całej populacji Polska wyprzedza jedynie takie państwa jak: Węgry, Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Chorwację, Rumunię, Czechy i Słowenię.

Jak wskazują dane przedstawione przez Narodowy Funduszu Zdrowia w ostatnich pięciu latach liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń w związku z głównym rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca, systematycznie malała. O ile w 2014 roku świadczenia te dotyczyły 1,605 mln chorych, to już w 2019 liczba ta sięgnęła blisko 1,247 mln pacjentów. Wartość tych świadczeń wyniosła odpowiednio 2,5 mld złotych w 2014 i 1,9 mld złotych w 2019.

Dominującą wartościowo grupą świadczeń były te udzielone pacjentów z powodu ostrego zawału serca - ich udział w ogólnej puli świadczeń wyniósł blisko 49 proc., a ich wartość wzrosła w 2019 roku do kwoty 962,7 mln złotych (w porównaniu z 912,2 mln zł w 2014). Inny natomiast trend zaobserwowano w niestabilnej dusznicy, w której wartość świadczeń istotnie zmalała z poziomu 552,3 mln złotych w 2014 do 171,3 mln złotych w 2019. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat wartość refundacji świadczeń udzielonych z powodu ChNS w przeliczeniu na jednego pacjenta systematycznie malała z poziomu 2 997 zł w 2014 do poziomu 2 578 zł w 2019.

W przypadku leczenia szpitalnego dominującymi świadczeniami - stanowiącymi 61,4 proc. wartości wszystkich udzielonych pacjentom z ChNS - były świadczenia w ostrych zespołach wieńcowych (OZW). Natomiast w przypadku AOS 87,9 proc. wartości świadczeń udzielanych pacjentom dotyczyła leczenia przewlekłej ChNS.

Czas na profilaktykę choroby niedokrwiennej serca

Wśród wniosków końcowych sformułowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, autorzy publikacji podkreślili konieczność priorytetowego potraktowania działań profilaktycznych związanych z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka ChNS. Wskazano również na konieczność szerszego dostępu do wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Oba te aspekty zostały już częściowo wdrożone m.in. programem profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) realizowanego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także program KOS-zawał.