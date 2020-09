Chemicy z Gdańska opracowali i opatentowali nowe substancje o właściwościach przeciwnowotworowych

Zespół naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego opracował i opatentował dwa typy nowych związków o właściwościach przeciwnowotworowych. Substancje te, skuteczniej niż dotychczas stosowane cytostatyki, hamują podział komórek nowotworowych.

O wynalezieniu i opatentowaniu nowych związków poinformowała Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

Jak wyjaśniła, wynalazku dokonał zespół badaczy Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UG złożony z prof. Tadeusza Ossowskiego, dra Pawła Niedziałkowskiego oraz dr Elżbiety Czaczyk. Z kolei aktywność otrzymanych molekuł zbadano w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej w Instytucie Immunologii i Terapii doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, kierowanym przez prof. dr hab. Joannę Wietrzyk.

Odkrycie dotyczy dwóch grup nowych substancji opartych na pochodnych związku chemicznego o nazwie antrachinon oraz układów molekularnych zawierających w budowie pierścienie antrachinonu. Dwa patenty przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Wydziałowi Chemii UG obejmują zarówno nowe substancje i układy, jak i sposób ich otrzymywania.

„Na podstawie przeprowadzonych badań in vitro można stwierdzić, że związki te wykazują zdolność do przełamywania lekooporności komórek nowotworowych w stosunku do powszechnie stosowanych leków w terapii przeciwnowotworowej. Oznacza to, że powyższe związki w przyszłości mogą okazać się skuteczne w leczeniu chorób nowotworowych w przypadku, gdy aktualnie stosowane leki nie przynoszą efektu terapeutycznego. Fakt ten może również przyczynić się do zwiększenia skuteczności aktualnie stosowanych terapii” – wyjaśnił cytowany w komunikacie przekazanym mediom dr Niedziałkowski.

Podkreślił też, że wynalezione na UG związki, których dotyczą patenty, stanowią „nową grupę molekuł o potencjalnym zastosowaniu jako nowe farmaceutyki”.

Prof. Ostrowski wyjaśnił, że antrachinon to substancja szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, a oparte na niej związki już dziś są powszechnie stosowane jako cytostatyki, czyli leki hamujące podział komórek nowotworowych. Dodał, że substancje opracowane przez chemików z UG, są „otrzymywane niestosowanymi do tej pory metodami syntezy chemicznej”.

„Nowe metody wytworzenia pochodnych antrachinonu umożliwiają ich szybsze i bardziej wydajne wytwarzanie” – podkreślił

Oba patenty trafiły do bazy ofert Centrum, które teraz zajmie się poszukiwaniem partnerów zainteresowanych dalszymi badaniami nowych związków.