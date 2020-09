Centrum Zdrowia Matki Polki przekształca się w „smart hospital”

Początki projektu sięgają roku 2018. Strategię „Smart hospital” oparto na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu informatyki, takich jak: big data, sztuczna inteligencja (AI), business inteligence (BI), machine learning oraz deep learning. Lista celów, które dyrekcja instytutu chce osiągnąć dzięki nowym rozwiązaniom, jest imponująca.

„To nie tylko ułatwienie i optymalizacja opieki nad pacjentami, skrócenie kolejek i czasu oczekiwania na zabiegi czy wizyty w poradniach, ale także optymalizacja zarządzania instytutem. Szacujemy, że jest możliwość wygenerowania nawet 20 proc. oszczędności. Co więcej, na podstawie szczegółowej, wielopłaszczyznowej analizy zgromadzonych danych zyskamy możliwości zaprojektowania nowych rozwiązań dla placówki” — podkreśla prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Więcej czasu dla pacjenta

„Smart hospital” pozwala na istotne usprawnienie pracy personelu szpitala, nie tylko medycznego. „Dla dobra pacjentów konieczne jest np. usprawnienie przepływu informacji między personelem. W ramach nowej strategii wykorzystywane są narzędzia informatyczne do zbierania informacji o chorych, tzw. szyna danych. Umożliwiają one szybszą diagnozę i skuteczniejsze leczenie” — wyjaśnia prof. Maciej Banach.

Rozwiązania informatyczne wspomagają pracę personelu każdego szczebla w szpitalu: od klinik, poradni (rozwiązania AI podpowiadają działania diagnostyczne i terapeutyczne w ramach projektu MediPlanner), poprzez aptekę, jednostki administracyjne, aż po kadrę zarządzającą.

„Właściwie zakończyliśmy proces digitalizacji instytutu (chociaż czas pandemii i kilkunastokrotnie większe zapotrzebowanie na rozwiązania zdalne ujawniło zupełnie nowe potrzeby) oraz zredukowaliśmy do minimum papierowe wyniki badań. Dzięki rozwiązaniom informatycznym dane o pacjencie są dostępne od razu dla każdego lekarza włączonego w system leczenia czy diagnozy. Specjalista widzi wyniki badań pacjenta, zanim ten wejdzie do gabinetu. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań informatycznych podniosła się jakość pracy w instytucie, zwiększył się też faktyczny czas spędzany z pacjentem, a zmniejszyła liczba dublowanych niepotrzebnie badań. Szczegółowa analiza danych medycznych w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastową interwencję” — wymienia zalety zmian prof. Banach.

Jego zdaniem, w dłuższej perspektywie takie podejście pozwala także na podjęcie odpowiednich decyzji co do wprowadzania nowych procedur czy rozszerzania zakresu istniejących. Kontynuacją tego jest właśnie złożony wniosek o wielomilionowy grant na stworzenie polskiego Command Centre, który umożliwi zbieranie danych z całego instytutu i pomoże w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Innowacje telemedyczne na skalę światową

Instytut testuje system zdalnej opieki nad kobietami ciężarnymi, tzw. tele-KTG. Trwają także prace nad opracowaniem pierwszego na świecie systemu do tele-EKG płodu. Rozwijany jest również system teleopieki nad kobietami w wieku okołomenopauzalnym (projekt ActivMeno), który przy wsparciu sztucznej inteligencji rozpozna i przewidzi przyszłe problemy kardiologiczne i/lub neurologiczne w tej grupie pacjentek.

Kończący się właśnie projekt, finansowany ze źródeł zewnętrznych, umożliwił wspomaganie zespołu radiologów przez uczącą się maszynę (deep learning). Dzięki pozyskanemu grantowi już w tym roku pomoc sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej uzyskają także lekarze kardiolodzy, a następnie ginekolodzy i położnicy. „Wszystkie te działania prowadzą do znacznej poprawy jakości oraz szybkości diagnostyki i leczenia” — zaznacza prof. Maciej Banach.

Rozwijany jest również system (m.in. w ramach e-konsultacji), który dzięki wsparciu sztucznej inteligencji będzie kierował do ICZMP najpilniejsze przypadki ginekologiczne z całego kraju. „Współpraca między szpitalami oraz sztuczna inteligencja pozwolą na wybranie optymalnego momentu skierowania pacjentów z ośrodków o niższej referencyjności do ICZMP oraz na skuteczniejsze i szybsze ich leczenie” — wyjaśnia prof. Banach. Może to mieć szczególne znaczenie teraz, w czasie pandemii COVID-19.

W szpitalu zaczyna obecnie funkcjonować nowoczesny system zarządzania gospodarką lekową w ramach właśnie otwartej nowoczesnej apteki z pracowniami cytostatyków, żywienia i wielu innych. W tym roku będzie także wprowadzony system e-kolejkowania oraz nawigacji po szpitalu, który umożliwi pacjentom bezproblemowe poruszanie się po placówce i jej przychodniach oraz zapewni szybsze rozpoczęcie diagnostyki lub leczenia. Oczywiście w projekcie jest uwzględniony elektroniczny obieg dokumentacji oraz wprowadzana przez NFZ elektroniczna dokumentacja medyczna. Wszystkie dane pacjenta gromadzone są w systemie informatycznym spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

„Najwyższe poziomy bezpieczeństwa, wdrożone procedury postępowania z danymi, sprzęt niezbędny do zarządzania zebranym materiałem oraz specjaliści na każdym poziomie — zapewniają bezpieczny cyfrowo szpital” — deklaruje prof. Maciej Banach.

Ekorozwiązania w szpitalu dają oszczędności i chronią środowisko

W celu poprawy komfortu pobytu w szpitalu wdrażany jest — dzięki zewnętrznemu grantowi — system automatycznego zarządzania energią elektryczną i cieplną (oparty na algorytmach AI). Docelowo każdy pokój szpitalny będzie mógł dostosować temperaturę powietrza do najbardziej odpowiadającej potrzebom i upodobaniom pacjentów. Szereg remontów przeprowadzono z wykorzystaniem ekologicznych materiałów. Postawiono na odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaikę w ramach grantów NFOŚ oraz RPO), zastosowano inteligentne zarządzania sieciami w budynku (inteligentne centrum zarządzania ciepłem, energią, ppoż).

„Wszystko to już częściowo doprowadziło i, miejmy nadzieję, doprowadzi do oszczędności w codziennym funkcjonowaniu instytutu. Bez straty na standardzie opieki oraz z dbałością o środowisko” — dodaje prof. Banach.

„Smart hospital” daje także możliwość analizy danych populacyjnych pacjentów hospitalizowanych i leczonych w poradniach. To sukcesywne zbieranie tzw. RWD (Real Word Data) oraz EHR (Electronic Health Records), zarówno tych ustrukturyzowanych (przekazywanych płatnikowi), jak i nieustrukturyzowanych w jedną szynę danych. „Dzięki tym danym będzie możliwość wykonania szczegółowych analiz i obserwacji trendów, a z zastosowaniem AI, BI czy machine learning — poszukiwania nowych korelacji i związków. Warto podkreślić, że w ramach grantu POPC z Politechniką Łódzką właśnie rozpoczęliśmy digitalizację miliona danych histopatologicznych, które będę służyły zarówno celom leczniczym, dydaktycznym, jak i naukowym” — zwraca uwagę prof. Banach.

Ośrodek dla matek: Wieloprofilowa opieka medyczna dla kobiet



W Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w 2018 r. hospitalizowano blisko 50 tys. pacjentów oraz udzielono ponad 100 tys. porad ambulatoryjnych. Część instytutu zajmująca się położnictwem zapewnia kobietom wieloprofilową opiekę medyczną ze szczególnym uwzględnieniem okresu prokreacyjnego, ciąży i połogu. Specjaliści pracujący w blokach porodowych gotowi są do przyjmowania porodów o najwyższym stopniu skomplikowania. Cechą wyróżniającą jest możliwość korekcji niektórych wad rozwojowych w łonie matki (ICZMP jest ośrodkiem koordynującym program fetologiczny Ministerstwa Zdrowia) oraz bezpośrednio po urodzeniu, jeszcze w bloku porodowym. Działania tej części instytutu skupiają się nie tylko na zagadnieniach położniczych, ale również na opiece ginekologicznej, diagnostyce i terapii chorób nowotworowych.



Część pediatryczna ICZMP to kilkanaście klinik, reprezentujących poszczególne dziedziny pediatrii. Dwa lata temu w placówce otwarto Regionalne Centrum Chorób Rzadkich. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” od 1997 r. prowadzi działalność naukową i badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk medycznych, uczestnicząc w systemie ochrony zdrowia. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia, Polską Akademią Nauk, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz bierze udział w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych i programów polityki zdrowotnej.

