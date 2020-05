Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma wsparcie Fundacji K.I.D.S

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali (Fundacja K.I.D.S) chce by Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" dysponował nowoczesnymi rozwiązaniami telemedycznym. W tym celu organizacja uruchomiła projekt #dołączdostada, który ma pozwolić na sfinansowanie systemu zdalnej opieki dla CZD.

"Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Dlatego telemedycyna jest ważna jak nigdy przedtem. Dołącz do Fundacji K.I.D.S. i pomóż nam sfinansować System Zdalnej Opieki dla Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki niemu dzieci mogą wracać do zdrowia bez wychodzenia z domu, a lekarze - na bieżąco monitorować ich stan, na odległość"- z takim apelem do Polaków zwróciła się Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali.

Organizacja podkreśla, że projektem #dołączdostada dać CZD swoistą maskę ochronną w formie rozwiązań telemedycznych, ponieważ każde podejrzenie infekcji stwierdzone w trackie wizyty w szpitalu może spowodować ograniczenie w działalności pediatrycznej placówki.

„Telemedycyna jest bardzo istotnym elementem w walce z koronawirusem. To rozwiązanie, które z jednej strony minimalizuje ryzyko zakażenia pacjenta i lekarza, a z drugiej pozwala kontynuować leczenie, pomimo ograniczonego dostępu do szpitali. Dzięki K.I.D.S. jesteśmy w stanie objąć taką opieką nawet 200 dzieci. To niezwykle ważny projekt. Dzięki niemu będziemy mogli dalej walczyć o zdrowie naszych pacjentów” - mówi dr Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Od kilku tygodni w związku z epidemią COVID-19 system ochrony zdrowia zintensyfikował prace nad wdrożeniem rozwiązań telemedycznych. Medycy z Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczęli już testy platformy do komunikacji z pacjentami. Fundacja K.I.D.S. zaopatrzyła Centrum Zdrowia Dziecka w dodatkowe laptopy z bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem do szpitalnego systemu informatycznego HIS (ang. Hospital Information System), co dodatkowo usprawnia pracę lekarzy, dając im łatwy podgląd historii choroby.

Jak podkreślają organizatorzy zakup komputerów to pierwszy krok i początek innowacji w pediatrycznej placówce. W kolejnym etapie wdrożone zostaną rozwiązania telemedyczne pozwalające na monitorowanie stanu małych pacjentów przebywających w domach.