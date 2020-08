Centrum Zdrowia Białołęka otwarte

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otworzył w czwartek Centrum Zdrowia Białołęka. "To bardzo ważna i oczekiwana inwestycja w tej dzielnicy" – podkreślił. Przypomniał także, że stworzenie nowego centrum zdrowia było od dawna zgłaszanym przez mieszkańców postulatem.

Prezydent stolicy mówił podczas oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Białołęce (CZB), że ta dzielnica jest drugą pod względem wielkości w Warszawie, tuż po Wawrze, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija.

"Powstają tu nowe osiedla, infrastruktura, jest to jedna z najchętniej wybieranych do zamieszkania dzielnic. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 25 lat liczba mieszkańców Białołęki zwiększyła się czterokrotnie - do blisko 130 tys. obecnie" – zaznaczył.

Jakie świadczenia będą dostępne w CZB?

Jak wskazał, poza zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz stomatologicznej, w CZB będzie można również uzyskać wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. "Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to wzrastający problem w Polsce" – podkreślił Trzaskowski.

CZB, które zostało już oddane do dyspozycji mieszkańców, mieści się przy ul. Przykoszarowej 16. Stołeczny ratusz przypomniał, że pierwotnym założeniem inwestycji miał być szpital jednego dnia z zapleczem ambulatoryjnym, jednakże zmiany przepisów prawnych, m.in. wprowadzające w 2017 roku tzw. sieć szpitali doprowadziły do braku możliwości ubiegania się o kontrakt z NFZ w tym zakresie. Wiązało się to z koniecznością częściowej modyfikacji przeznaczenia obiektu.

Od początku bieżącego roku sukcesywnie wyposażane są kolejne części CZB. Nowoczesny budynek o powierzchni ponad 4 tys. m kw. jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, tj. ma podjazdy oraz windy. Na parterze budynku znajdują się gabinety POZ dla dorosłych, gabinet zabiegowy, punkt pobrań do wykonania badań laboratoryjnych oraz gabinet stomatologiczny. Od września w CZB będzie przyjmował lekarz pediatra i zostanie otwarty punkt szczepień.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci

Na drugim piętrze CZB od maja działa ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży pn. Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO. Opieką tego Centrum są objęte dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz ich rodziny i opiekunowie prawni.

"Specjaliści TOGO są przygotowani do prowadzenia terapii obejmujących m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych" - wylicza stołeczny ratusz.

Centrum TOGO oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców oraz nastolatek w nieplanowanej ciąży.

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne - świadczenia są finansowane ze środków NFZ.