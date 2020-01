Centrum Urazowe dla Dzieci w szpitalu dziecięcym w Olsztynie rozpoczyna działalność

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie rozpoczęło w piątek działalność Centrum Urazowe dla Dzieci. Dzięki temu placówka może zapewnić pomoc większej liczbie dzieci, także spoza regionu, które trafiają do niej z powodu najcięższych urazów.

Rzecznik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego Grzegorz Adamowicz poinformował, że to bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, którzy zyskują specjalistyczny ośrodek z pełnym zapleczem diagnostycznym, zapewniającym kompleksowe leczenie ciężkich, mnogich i wielonarządowych obrażeń u osób poniżej 18 lat.

Średnio co czwarte dziecko, które jest leczone w szpitalu dziecięcym, trafia do niego w wyniku urazów i zatruć. Jest to najczęstsza przyczyna hospitalizacji dzieci (w skali roku to ok. 7 tys. pacjentów). Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie został zakwalifikowany przez Ministerstwo Zdrowia do utworzenia takiego centrum jako jeden z 12 ośrodków w kraju, gdyż w strukturze placówki znajdowały się już wszystkie niezbędne oddziały, a także liczni specjaliści uczestniczący w kompleksowej opiece nad dzieckiem po urazie.

Rozbudowa szpitala i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ruszyła w połowie 2018 r. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł, z czego ok. 9,5 mln pochodzi z funduszy europejskich.

Finansowe wsparcie Ministerstwa Zdrowia umożliwiło utrzymanie non stop w gotowości sal i stanowisk intensywnej terapii. W ramach projektu rozbudowano bazę o nowe sale zabiegowe. Kupiono sprzęt medyczny m.in. stanowiska intensywnej terapii, aparaty do diagnostyki, stanowiska do znieczulania i wybudzeniowe.