Centrum e-Zdrowia zaprasza placówki medyczne do udziału w pilotażu EDM

Centrum e-Zdrowia zaprasza placówki medyczne: przychodnie POZ, AOS oraz szpitale do udziału w pilotażu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Pilotaż rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2020 roku, a potrwa do kwietnia 2021 roku.

Projekt e-zdrowie (P1) wchodzi w kolejną fazę. Po wprowadzeniu w całym kraju e-recepty oraz sukcesywnie wdrażanym e-skierowaniu, Centrum e-Zdrowia (dawniej: CSIOZ) rozpoczyna pilotaż kolejnych e-usług: rejestracji zdarzeń medycznych oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej - informuje Centrum e-Zdrowia w swoim komunikacie.

Centrum e-Zdrowia: pilotaż EDM pozwoli sprawdzić przekazywanie danych do systemu P1

Jak podało Centrum e-Zdrowia, uruchomienie pilotażu ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli on również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami. Zebrane podczas pilotażu opinie uczestników będą miały wpływ na docelowy kształt rozwiązania.

"Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest niewątpliwie największym z dotychczasowych wyzwań, ale i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny. Tak jak w przypadku e-recepty i e-skierowania, cały proces realizujemy etapami, zaczynając od pilotażu, czyli przetestowania rozwiązań na ograniczonej liczbie użytkowników. Taki model działania pozwala na sprawdzenie przyjętych założeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów" - podkreśliła Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Pilotaż elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) - jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć w nim udział?

Każdy podmiot, który chce przystąpić do pilotażu, musi spełniać określone kryteria. Jednym z podstawowych warunków jest liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ostatnich 6 miesiącach. W przypadku POZ jest to minimum 8 tys. świadczeń, AOS co najmniej 12 tys., a szpitale muszą mieć zrealizowanych minimum 10 tys. świadczeń - zaznaczono w wytycznych.

Ponadto każdy podmiot musi posiadać certyfikaty służące do obsługi e-recepty oraz e-skierowania, a także odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obsługę zdarzeń medycznych.

Aby wziąć udział w pilotażu, należy zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami naboru usługodawców oraz ze wzorami porozumień (dostępne na stronie www.ezdrowie.gov.pl) oraz wypełnić elektroniczną deklarację uczestnictwa.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie www.formularze.ezdrowie.gov.pl.

Dodatkowe finansowanie z NFZ dla placówek, które wezmą udział w pilotażu EDM

Podmioty, które wezmą udział w pilotażu elektronicznej dokumentacji medycznej i podpiszą z Centrum e-Zdrowia porozumienie, mogą zawrzeć z NFZ umowę o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej. W jej ramach mogą otrzymać dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń informatycznych, oprogramowania lub szkoleń, a także usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM. By móc ubiegać się o dofinansowanie, każdy usługodawca musi w trakcie pilotażu zaraportować do systemu e-zdrowie (P1) co najmniej 1 tys. zdarzeń medycznych.

Kwota dofinansowania dla jednego usługodawcy wynosi od 15 tys. zł do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych, które będą sprawozdawane w ramach zdarzeń medycznych.

Jak informuje Centrum e-Zdrowia, ramach zawartej umowy NFZ będzie co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM - do wysokości 33 tys. zł w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego.