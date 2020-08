CBOS: Polscy pacjenci z powodu SARDS-CoV-2 unikali kontaktu z ochroną zdrowia

Polacy z powodu koronawirusa w I połowie 2020 r. korzystali rzadziej niż przed dwoma laty ze świadczeń zdrowotnych. Wówczas 88 proc. badanych korzystało z jakiejś formy pomocy medycznej, obecnie – 70 proc. ankietowanych – wynika z publikacji Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS co dwa lata pyta Polaków o to z jakich świadczeń medycznych korzystali w okresie sześciu miesięcy poprzedzających sondaż oraz czy odbywało się to w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W tym roku przeprowadził go pod koniec czerwca i w pierwszej dekadzie lipca tego roku. Znaczna część badanego okresu przypadła na czas pandemii SARS-CoV-2.

Jak koronawirus zmienił sposób korzystania ze świadczeń medycznych

W porównaniu z rokiem 2018 spadł odsetek leczących się lub badających w okresie sześciu miesięcy poprzedzających sondaż (z 88 proc. do 70 proc). Spadek ten dotyczy zarówno świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego (z 80 proc. do 59 proc.), jak i usług medycznych oferowanych poza tym systemem (z 57 proc. do 39 proc).

Stosunkowo najmniejsze spadki dotyczą najmniej popularnych świadczeń finansowanych z własnej kieszeni lub dodatkowego ubezpieczenia – porad lekarza ogólnego i badań diagnostycznych (USG, tomografia, gastroskopia itp.).

Badanie pokazało także, że w pierwszym półroczu 2020 roku rzadziej niż w roku 2018 badani korzystali z usług lekarzy ogólnych (spadek z 75 proc. do 55 proc.), lekarzy specjalistów (spadek z 55 proc. do 42 proc.), badań laboratoryjnych i diagnostycznych (spadek 60 proc. do 40 proc.) oraz z leczenia stomatologicznego (spadek z 53 proc. do 31 proc.).

Polacy są gotowi dopłacić do leczenia

Równocześnie w stosunku do ubiegłych lat zmienił się sposób korzystania z opieki medycznej.

"Wprawdzie w porównaniu z rokiem 2018 nie zmienił się odsetek leczących się lub badających wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lecz wyraźnie ubyło korzystających ze świadczeń zdrowotnych w sposób „mieszany” - zarówno w ramach tego systemu, jak i poza nim, a przybyło respondentów w ogóle niekorzystających z usług medycznych" - czytamy w komentarzu do badania.

Dodatkowo też zwiększyła się trochę grupa osób leczących się lub badających wyłącznie za pieniądze z domowego budżetu albo z dodatkowego ubezpieczenia i odsetek ankietowanych w ten sposób korzystających z opieki zdrowotnej i - jak wynika z badania - choć nie jest to dominujący model leczenia (dotyczy 11 proc. badanych) – jest największy spośród dotąd notowanych.