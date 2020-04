Cała Polska rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy i personelu medycznego

Dziś cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy i całego personelu medycznego; będziemy wspierać wszystkie polskie służby, organizacje i firmy do pełnego zwycięstwa - napisał we wtorek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w Światowym Dniu Zdrowia o godz. 13 odbyła się akcja "Brawa Dla Was", której celem jest podziękowanie służbom medycznym za walkę z epidemią koronawirusa. W ramach akcji Polacy ze swoich balkonów brawami wsparli pracowników ochrony zdrowia, którzy pracują w czasie epidemii COVID-19.

"Dzisiaj jest Wasz dzień! Dzień tysięcy bohaterów, którzy codziennie narażają zdrowie i życie, by reszta z nas mogła być zdrowa i bezpiecznie siedzieć w domu, pracować zdalnie lub przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych. Dziś cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy i całego personelu medycznego" - napisał szef rządu na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

"#BrawadlaWas za poświęcenie, nieprzespane noce, długie godziny spędzone na dyżurach i tytaniczną pracę w tej godzinie próby. Wszystkie polskie służby, organizacje, firmy i zasoby państwa wspierają Was z całych sił - i będziemy to robić aż do pełnego zwycięstwa!" - dodał szef rządu.

Pod wpisem został zamieszczony również krótki materiał wideo, na którym szef rządu z jednego z balkonów w Kancelarii Premiera bije brawa dla pracowników służby zdrowia.

Życzenia w mediach społecznościowych przekazali też m.in. resorty zdrowia oraz rodziny, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, który "bez zbędnego patosu, po prostu i po ludzku" życzył każdemu pracownikowi medycznemu zdrowia.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w słowach zamieszczonych na stronie www.nil.org.pl podkreślił, że w tym roku Światowy Dzień Zdrowia ma szczególny charakter.

"Panująca pandemia koronawirusa zmieniła życie wszystkich ludzi na całym świecie. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja w naszym kraju nie jest optymistyczna – rośnie liczba zakażeń, i tych, których niestety musieliśmy pożegnać. Rozumiem również, że dystans społeczny, który staramy się zachować, pozostając w naszych domach, jest dużym dyskomfortem. Wierzę jednak, że uda nam się to przezwyciężyć. Wspólnie pokonamy koronawirusa" – napisał prof. Matyja.

Swoje uznanie dla pracowników ochrony zdrowia można było wyrazić w akcji BrawaDlaWas! wychodząc na balkony, czy stając w oknie i bijąc brawo przez minutę. Wziął w niej udział m.in. szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz politycy różnych ugrupowań politycznych.