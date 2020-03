Brakuje kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi [OPINIA EKSPERTA]

Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie dla opieki zdrowotnej i społecznej. Do tej pory zidentyfikowano ich ok. 8 tys. Schorzenia te dotykają nie więcej niż 5 na 10 tys. mieszkańców, co w przypadku Polski odpowiada ok. 2 mln chorych. Aż 70 proc. chorych stanowią dzieci.

Choroby rzadkie powinny być traktowane priorytetowo, co wpisuje się w strategiczny cel Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, gwarantujący „wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Zobacz więcej dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia Fot. Tomasz Pikuła

Oceniając sytuację w Polsce, można pochwalić funkcjonowanie klinicznych ośrodków eksperckich, będących częścią Europejskiej Sieci Referencyjnej (tworzy ona platformę wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistycznych ośrodków medycznych z 27 państw UE). Rekomendowana jest wyższa wycena świadczeń w tych ośrodkach, która znacząco poprawiłaby dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów. W zakresie dostępu do technologii medycznych stosowanych w chorobach rzadkich w ostatnich paru latach dokonał się znaczący postęp. Najbardziej brakuje kompleksowej opieki nad każdym chorym z chorobą rzadką i jego rodziną oraz Krajowego Rejestru Chorób Rzadkich.

Najważniejszymi filarami nowoczesnej i skutecznej terapii chorób rzadkich jest optymalizacja modelu opieki podczas całej ścieżki pacjenta w kierunku maksymalizacji wartości (value based healthcare) oraz dostęp do technologii medycznych zawartych w standardach terapii.

W zakresie optymalizacji modelu opieki rekomendowane jest jak najszybsze wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich (NPCR) oraz dwuletnich planów operacyjnych na lata 2020-2021. Na uznanie zasługuje wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej oraz pilotażu koordynowanej opieki nad chorymi z neurofibromatozami. Program badań przesiewowych noworodków już teraz wykrywa 27 chorób i jest jednym z najlepiej działających tego typu programów w Unii Europejskiej.

W zakresie dostępu do technologii medycznych zawartych w standardach terapii w ostatnich paru latach nastąpiła znacząca poprawa. Przypomnijmy, tylko dla ok. 5 proc. chorób rzadkich są dostępne farmakologiczne terapie przyczynowe lub objawowe. W lutym 2020 r. chorzy na choroby rzadkie w Polsce mieli dostęp do ok. 40 proc. (122) leków stosowanych w chorobach rzadkich, zarejestrowanych w UE (ogółem 341). W Polsce jest obecnie refundowanych 20 proc. (20) leków sierocych i 43 proc. (102) leków stosowanych w chorobach rzadkich z odpowiednio 105 i 236 zarejestrowanych w UE (analiza własna oparta na danych ORPHANET i Ministerstwa Zdrowia).

W ramach ostatnich 8 obwieszczeń refundacyjnych w zakresie chorób rzadkich nieonkologicznych pacjenci uzyskali refundację publiczną terapii w: rdzeniowym zaniku mięśni (nusinersen), chorobie Fabry’ego (agalzydaza alfa i agalzydaza beta), hemofilii A i B u dzieci (eftrenonacog alfa), chorobie Gauchera (eliglustat), akromegalii (pegwisomant), w wybranych chorobach metabolicznych (L-karnityna) oraz wyrobów medycznych stosowanych w terapii pęcherzowego oddzielania się naskórka.

W zakresie chorób rzadkich hematoonkologicznych zrefundowano wenetoklaks dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib oraz dla pacjentów z PBL bez mutacji TP53 lub delecji 17p. Dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego udostępniono daratumumab i karfilzomib, a dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną — blinatumomab. Bosutynib został zrefundowany w nowym wskazaniu w terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Peginterferon jest dostępny dla pacjentów z czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną, pierwotnym i wtórnym zwłóknieniem szpiku oraz dla kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową, wymagających leczenia cytoredukcyjnego. Lek zawierający substancję arsenii trioxidum zrefundowano w nowym wskazaniu: indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową.

W 2019 r. zakończono w Polsce prace wielu ekspertów, koordynowane przez Ministerstwo Zdrowia, w zakresie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich i przedłożono ten dokument Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. Nastąpiło to po 10 latach od wydania zalecenia Rady Europejskiej (z 8 czerwca 2009 r.) w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób, które rekomendowało państwom członkowskim ustanowienie i realizację narodowych planów dotyczących chorób rzadkich najpóźniej do końca 2013 r. Niestety to, że NPCR został przygotowany i przedłożony Radzie Ministrów, nie przekłada się na jego uchwalenie i wejście w życie. Środowisko pacjentów i pozostali interesariusze systemowi oczekują na jak najszybsze uchwalenie i wejście w życie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ NPCR, jako narodowa strategia, powinien zapewnić osobom cierpiącym na choroby rzadkie dostęp do wysokiej jakości opieki socjalnej i zdrowotnej, w tym diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz wsparcia, gwarantującego maksimum niezależności osób, a także dostępu do leków sierocych.

NPCR opiera się na czterech priorytetach, stanowiących fundament podejmowanej interwencji strategicznej, dedykowanej osobom i rodzinom dotkniętym chorobami rzadkimi. Priorytety zostały uporządkowane i zatytułowane następująco: I — rozpoznanie i leczenie; II — akceptacja i wsparcie; III — rehabilitacja; IV — edukacja, badania naukowe, informacja i świadomość społeczna. Dwuletnie plany operacyjne na lata 2020-2021 powinny być opracowane zaraz po uchwaleniu NPCR w celu uszczegółowienia działań oraz wskaźników jakościowych i ilościowych, których wdrożenie i monitorowanie pozwoli na pełną i kompleksową realizację założonych celów.

Polscy chorzy na choroby rzadkie i ich rodziny potrzebują pełnej kompleksowości i koordynacji opieki medycznej, socjalnej i edukacyjnej na europejskim poziomie. Tak jak definiuje to NPCR: „opieka zintegrowana odnosi się zarówno do skoordynowanej na wszystkich szczeblach opieki medycznej, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk medycznych, jak i społecznej, adekwatnej do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych chorego”.

Bardzo ważne, aby po uchwaleniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich jak najszybciej opracować i wdrożyć w życie dwuletnie plany operacyjne na lata 2020-2021. Plany te powinny uwzględniać konieczność regularnego wprowadzania określonych zmian systemowych, organizacyjnych i finansowych celem wypracowania optymalnych modeli i procedur opieki nad chorymi na choroby rzadkie i ich rodzinami. Nowelizacji wymaga również ustawa refundacyjna w zakresie specjalnego podejścia do leków sierocych i leków stosowanych w chorobach rzadkich. Eksperci rekomendują wprowadzenie dodatkowych narzędzi oceny technologii lekowych, takich jak metoda wielokryterialnej analizy decyzyjnej (MCDA) oraz odejście od kryterium QALY.

Podstawą funkcjonowania kompleksowej opieki nad chorym na chorobę rzadką i jego rodziną jest koncepcja integrowania wszelkich świadczeń publicznych przez Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Na finansowanie opieki medycznej nad chorymi na choroby rzadkie powinny być gwarantowane środki z budżetu państwa i budżetu NFZ. Według danych NFZ, na leczenie osób z chorobami rzadkimi w 2016 r. przeznaczono ponad 2 mld zł. Koszty poniesione w 2018 r. przez NFZ na leki stosowane w leczeniu ok. 9,2 tys. pacjentów z chorobami rzadkimi wyniosły 679 mln zł.

Kluczowym instrumentem realizacji Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich są rejestry tych chorób, obejmujące swoim zasięgiem Polskę i będące częścią europejskiego systemu monitorowania chorób rzadkich. Aktualnie istniejące rejestry pełnią przede wszystkim funkcję epidemiologiczną. Poszczególne rejestry powinny tworzyć platformę IT — Krajowy Rejestr Chorób Rzadkich (KRCR). Podstawą metodologiczną budowy KRCR może być dwudziestoletnie doświadczenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Kluczowe w tym procesie jest właściwe kodowanie chorób rzadkich, z wykorzystaniem klasyfikacji ICD-10/ICD-11, ORPHANET (kody ORPHA zawierają unikatowy numer choroby rzadkiej oraz jej nazwę) oraz OMIM (używana przez lekarzy i naukowców zajmujących się chorobami uwarunkowanymi genetycznie). Rekomendowane jest nadawanie kodów ORPHA, OMIM oraz ICD-10 w celu dokładnej identyfikacji każdej choroby rzadkiej. Fundamentalnym warunkiem poprawnego kodowania chorób rzadkich uwarunkowanych genetycznie jest poprawa dostępu do diagnostyki genetycznej w Polsce.

Docelowo rejestry chorób rzadkich powinny mierzyć efekty zdrowotne, doświadczenie pacjenta (PROM/PREM) i sumować koszty, a poprzez to oceniać efektywność i wartość terapii (VBHC). Dlatego po kodowaniu choroby rzadkiej ważne jest precyzyjne kodowanie procedur w celu określenia rzeczywistych kosztów opieki nad pacjentem z daną chorobą rzadką. Powinno to prowadzić do weryfikacji wyceny opieki nad pacjentem z chorobą rzadką i zróżnicowania taryf świadczeń udzielanych na poszczególnych szczeblach opieki we współpracy z NFZ.