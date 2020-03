Boehringer Ingelheim wstrzymuje wizyty w placówkach ochrony zdrowia

Firma Boehringer Ingelheim, "w odpowiedzi na zalecenia wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny, podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji wizyt we wszystkich placówkach ochrony zdrowia".

"Jako że głównym elementem kultury firmy Boehringer Ingelheim jest zaangażowanie w działania zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej, w trosce o zdrowie pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych i pracowników, Zarząd firmy podjął decyzję o przejściu w tryb pracy zdalnej. Oznacza to, że począwszy od dnia 13 marca 2020 r. nie będą realizowane żadne wizyty w placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce i taki styl pracy utrzymany zostanie tak długo, jak będzie to konieczne. Wierzymy, że w obliczu obecnej sytuacji, która dotyka nas wszystkich, konieczne są wszelkie działania prewencyjne, ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie rozumiemy, że pracownicy systemu ochrony zdrowia będą w pełni zaangażowani w pomoc i działania na rzecz społeczeństwa, w związku z czym wstrzymujemy wszelkie aktywności bezpośrednie skierowane do lekarzy i farmaceutów" - czytamy w komunikacie Zarządu Boehringer Ingelheim Polska.