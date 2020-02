Biotrzustka: polscy naukowcy są coraz bliżej wyznaczonego celu

„Jesteśmy rok po udanym wydrukowaniu prototypu bionicznej trzustki. Sądzę, że mowi dr hab. n. med. Michał Wszoła, pomysłodawca i kierownik projektu.

Działania zmierzające do stworzenia bionicznej trzustki podjęto w 2015 r. Z inicjatywy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki powstało wówczas konsorcjum BIONIC, które realizuje projekt. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED III i w 2017 r. prace ruszyły pełną parą.

„Chcemy stworzyć w pełni funkcjonalny narząd, składający się z macierzy, naczyń i wysp trzustkowych, a w przyszłości także z komórek produkujących insulinę. Bioniczna trzustka umożliwi osobom z cukrzycą normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Co równie ważne, będzie mogła zapobiec rozwojowi wtórnych powikłań cukrzycy” — wyjaśnia dr hab. n. med. Michał Wszoła, pomysłodawca i kierownik projektu.

Personalizacja narządu pozwoli uniknąć immunosupresji

Narząd, nad którym pracuje konsorcjum, jest połączeniem żywych komórek z wykorzystaniem inżynierii tkankowej do „ułożenia” warstw w kompletnie funkcjonalny organ. Docelowo wyspy trzustkowe powstaną z komórek macierzystych chorego. Dzięki takim działaniom narząd będzie personalizowany, czyli stworzony dla konkretnego pacjenta. Pozwoli to na uniknięcie konieczności stosowania immunosupresji. A chory nie będzie musiał czekać na narząd do przeszczepienia. W projekcie wykorzystano m.in. technologię druku 3D.

„Jesteśmy rok po udanym wydrukowaniu prototypu bionicznej trzustki. Sądzę, że cel uda nam się osiągnąć w perspektywie najbliższych trzech-czterech lat" — przypuszcza dr hab. Michał Wszoła.

Jeśli stworzony przez polskich naukowców bioniczny narząd będzie dobrze funkcjonował, z czasem docelowa grupa chorych może znacznie się poszerzyć. Zastosowanie druku 3D dla wytworzenia złożonych struktur biologicznych, takich jak trzustka, wątroba, nerki lub płuca, stwarza ogromne możliwości rozwoju infrastruktury związanej z produkcją narządów i zwiększeniem liczby przeszczepów.

Bioniczna trzustka - możliwość przełomu w diabetologii

Na świecie ok. 422 mln osób cierpi z powodu cukrzycy i związanych z nią schorzeń. WHO szacuje, że do 2040 r. liczba chorych wzrośnie do 640 mln. W Polsce blisko 3 mln osób zmaga się z cukrzycą. W tej liczbie znajduje się ok. 200 tys. chorych ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, która zmusza ich do regularnego przyjmowania insuliny.

Bioniczna trzustka ma zapobiec rozwojowi powikłań u osób z cukrzycą, co znacznie obniży liczbę zgonów spowodowanych przez chorobę. W pierwszej kolejności ma służyć chorym, którzy potencjalnie kwalifikowaliby się do transplantacji trzustki.

Aukcja wspierająca projekt stworzenia bionicznej trzustki

Rok po wydrukowaniu pierwszego na świecie prototypu bionicznej trzustki naukowcy z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki postanowili w nietypowy sposób pozyskać pieniądze na rozwój przełomowych terapii medycznych. W tym celu organizują aukcję charytatywną, podczas której licytowane będą artystyczne zdjęcia spod mikroskopu, wykonane podczas prac nad bioniczną trzustką.

„Jedyne w swoim rodzaju fotografie zabiorą odbiorców w głąb wydrukowanego narządu. Każde kolejne zdjęcie to fragment historii o ludziach z pasją, którzy chcą odkrywać białe plamy na mapie nauki, a dzięki temu ratować zdrowie i życie pacjentów” — mówi kierownik projektu.

Zebrane podczas aukcji pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej. Innowacyjny ośrodek badawczo-wdrożeniowy będzie łączył kilka obszarów: biotechnologię, bioinżynierię, diagnostykę medyczną, medycynę personalizowaną oraz leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. Multidyscyplinarne centrum umożliwi nie tylko kontynuację badań nad bioniczną trzustką, ale również opracowanie innych pionierskich terapii medycznych. Jak przekonują pomysłodawcy, bezpośrednie połączenie świata nauki i medycyny w jednym miejscu pozwoli na efektywniejsze wdrażanie najnowszych osiągnięć do praktyki klinicznej.

Aukcja charytatywna „Bioniczne rewolucje” odbędzie się 12 marca w Studio Bank w Warszawie. Licytację poprowadzi Dom Aukcyjny „Art in House”. Inicjatywę naukowców można będzie wesprzeć także telefonicznie lub online, licytując za pośrednictwem portalu OneBid. Uczestnictwo w aukcji wymaga wcześniejszej rejestracji (więcej informacji na stronie: https://fundacjabirn.pl/aukcja/).

