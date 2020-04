Biogen wspiera walkę z COVID-19 w Polsce

Fundacja Biogen włączyła się we wsparcie walki z COVID-19 w Polsce, przekazując pomoc finansową na rzecz Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia.

Przekazane środki w wysokości 100 tysięcy dolarów zasilą Fundusz Interwencyjny na rzecz walki z epidemią koronawirusa WOŚP. Fundacja Jurka Owsiaka przeznaczyła na walkę z pandemią już ponad 16 milionów złotych. Za zebrane pieniądze kupowane są w pierwszej kolejności środki ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego, a także sprzęt medyczny. Materiały ochronne, czyli indywidualne pakiety ochrony biologicznej i maseczki ochronne, mają być kierowane do najbardziej potrzebujących placówek.

Dodatkowo Biogen realizuje wsparcie rzeczowe na rzecz kilkudziesięciu polskich szpitali w formie darowizn, przekazując jednorazowe maseczki oraz rękawiczki - poinformowała firma w materiale prasowym wysłanym do mediów.

Nowy Biobank COVID-19

Inną inicjatywą firmy jest powołanie konsorcjum do stworzenia Biobanku COVID-19. Pomysł narodził się, gdy kilku pracowników Biogenu, zmagających się z COVID-19, zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób ich choroba może pomóc w badaniach naukowych prowadzonych przez Biogen oraz inne ośrodki badawcze. Pracownicy Biogenu oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w projekt, którzy zachorowali na COVID-19, a także osoby, z którymi były one w kontakcie, będą dobrowolnie przekazywały do Biobanku swoje próbki krwi i dane medyczne. Informacje te posłużą do badań nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz COVID-19.

Biobank może być dla naukowców źródłem danych medycznych i biologicznych, które pomogą głębiej poznać specyfikę wirusa SARS-CoV-2, co ułatwi opracowanie szczepionki i metod leczenia COVID-19. W Biobanku będą również przechowywane zamrożone próbki, które mogą stanowić podstawę do przyszłych badań. Informacje gromadzone w Biobanku będą anonimowe, a dostęp do nich będzie taki sam dla naukowców z całego świata.