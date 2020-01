Biblioteki w szpitalach. GIS: tak, ale po rozważeniu potencjalnego ryzyka

Służby sanitarne nie widzą potrzeby zakazywania w szpitalach prowadzenia bibliotek dla pacjentów. Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na potencjalne ryzyko zdrowotne związane z wypożyczaniem książek pacjentom i zaleca placówkom rozważenie potencjalnych ryzyk i korzyści wynikających z funkcjonowania księgozbiorów dla pacjentów.

"W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma przesłanek do zakazywania funkcjonowania bibliotek w podmiotach leczniczych. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakażenia wynikające z kontaktu z wirusami, grzybami i bakteriami mogą być trudne do leczenia oraz potencjalnie niebezpieczne u pacjentów z zaburzeniami odporności, zaś książki w oddziałach mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia, każdy podmiot leczniczy decydując się na organizację biblioteki w strukturach szpitala/oddziału, powinien rozważyć potencjalne ryzyka i korzyści wynikające z różnego rodzaju rozwiązań"- czytamy w oficjalnym stanowisku Sanepidu. Formując zalecenia GIS wskazał, że usługi biblioteczne mają nie tylko długą historię, ale przede wszystkim w wielu opracowaniach wykazano, że lektura pozwalała osobom chorym na znacznie szybszy powrót do zdrowia.

Świadomość ryzyk

Inspekcja nie bagatelizuje jednak zagrożeń zdrowotnych wynikających z usług bibliotecznych świadczonych na terenie szpitali i podaje warunki, jakie powinny zostać uwzględnione w podmiocie leczniczych, który udostępnia książki swoim pacjentom.

Przede wszystkim GIS zwraca uwagę na to, by placówka podjęła niezbędne środki ostrożności, które będą zapobiegały transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych, w szczególności ograniczyć dostęp do ogólnodostępnej biblioteki pacjentom, którzy wymagają izolacji (skolonizowanym lub zakażonym) bądź przebywającym w oddziałach zakaźnych /izolacyjnych, a także pacjentom zmagającym się z głębokimi zaburzeniami odporności i wymagającym szczególnych warunków pobytu, tj. pełnej izolacji ochronnej.

Jak przygotować bibliotekę w szpitalu?

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu pomieszczenia biblioteki powinny być zorganizowane jako ział biblioteczny wyodrębniony w osobnym pomieszczeniu adekwatnym powierzchnią do liczby książek. Pomieszczenia bądź szafy, w których są przechowywane książki, powinny spełniać warunki temperatury (18-22°C) i wilgotności (poniżej 55%), a pomieszczenia powinny mieć właściwe systemy wentylacji i cyrkulacji powietrza. Dodatkowo GIS zaleca się monitorowanie warunków w pomieszczeniach biblioteki pod kątem obecności grzybów, bakterii czy wirusów w powietrzu, na powierzchniach oraz na książkach, a w przypadku ich wykrycia, podjęcie efektywnych działań dekontaminacyjnych. Samie pomieszczenia biblioteki powinny być natomiast poddawane okresowej dezynfekcji poprzez fumigację.

Jak udostępniać księgozbiór pacjentom?

GIS wskazuje, że pacjenci wymagający izolacji oraz unieruchomieni powinni mieć możliwość korzystania z mobilnego serwisu docierającego do nich bezpośrednio z ofertą biblioteczną/zamówionymi pozycjami. Placówki powinny również opracować instrukcję higieny rąk dla osób korzystających z zasobów bibliotecznych, w tym: mycia rąk przed i po zakończeniu korzystania z zasobów bibliotecznych, zakazu ślinienia palców podczas przekładania stron książki.

Dodatkowo w celu ograniczenia ryzyka zakażeń pacjentom w oddziałach zakaźnych można udostępniać np. kserokopie, natomiast zwrócone książki powinny podlegać dekontaminacji. Wszystkie książki powinny być utrzymane w czystości - co oznacza regularne ich odkurzanie, czy przecieranie chusteczkami ze środkiem dezynfekcyjnym. A zasoby biblioteczne z ograniczeniami, trudne do przeprowadzenia procesów dezynfekcji, powinny być z księgozbioru eliminowane.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za bibliotekę w szpitalu?

Warto również pamiętać, że zapisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakładają obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym przeprowadzenie oceny ryzyka również w odniesieniu do bibliotek szpitalnych. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego.

"Każdy podmiot leczniczy w celu ograniczania ryzyka, niezależnie od przyjętej formy organizacyjnej biblioteki, powinien dokonać oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz opracować procedury minimalizujące potencjalne zagrożenia dla pacjentów, dotyczące między innymi: sposobu organizacji pomieszczeń biblioteki, dostępu do książek, sposobu ich dystrybucji, postępowania z zasobami bibliotecznymi, dekontaminacji zasobów biblioteki oraz jej pomieszczeń. Ustalanie zasad oraz procedur zapobiegających transmisji drobnoustrojów powinno odbywać się we współpracy z zespołem kontroli zakażeń szpitalnych"- wskazuje GIS.