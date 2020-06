Białystok: pierwsza pacjentka z COVID-19 wyleczona terapią z wykorzystaniem osocza ozdrowieńców

63-letnią pacjentkę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zakażoną SARS-CoV-2 udało się wyleczyć dzięki terapii osoczem od ozdrowieńców - poinformował szpital. To pierwsza taka terapia w Podlaskiem - podało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Pacjentka jest hospitalizowana w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zakażenie SARS-COv-2 zostało u niej potwierdzone laboratoryjnie, a COVID-19 miało ciężki przebieg: z wysoką gorączką, dusznościami i charakterystycznymi zmiana w płucach.

Przed włączeniem leczenia pacjentka była w ciężkim stanie

Cytowany w komunikacie skierowanym do mediów kierownik Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego prof. Sławomir Pancewicz podkreśla, że stan chorej pogarszał się mimo stosowanego u niej leczenia. Sytuacja zaczęła się poprawiać od razu po podaniu pierwszej dawki osocza od osób, które przechorowały COVID-19.

"Już po podaniu pierwszej dawki, stan chorej zaczął się poprawiać, ustąpiła gorączka. Po trzech dniach podaliśmy drugą dawkę osocza. Jednocześnie wykonaliśmy badanie krwi w kierunku obecności przeciwciał przeciwko wirusowi SARS CoV-2. Pacjentka przed podaniem osocza miała już własne przeciwciała, a po podaniu osocza ozdrowieńców miano tych przeciwciał wzrosło trzykrotnie. Również wykonane dwukrotnie wymazy nie wykazały już obecności koronawirusa w organizmie" - wyjaśnił prof. Pancewicz.

Jeśli badania potwierdzą teraz, że zmiany w płucach ustąpiły, kobieta opuści szpital.

Nowa terapia teraz także w Podlaskiem

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku prof. Piotr Radziwon poinformował, że była to pierwsza w Podlaskiem terapia z wykorzystaniem osocza ozdrowieńców.

Białostockie RCKiK koordynuje na szczeblu ogólnopolskim pobieranie osocza od ozdrowieńców z COVID-19. Prof. Piotr Radziwon poinformował, że dotychczas Centrum wydało placówkom medycznym 190 jednostek osocza od ozdrowieńców. Nie oznacza to, że tylu osobom je podano, bo - jak tłumaczy - czasem jeden pacjent dostaje dwie jednostki osocza. Dodał, że w Polsce dotąd pobrano 465 donacji osocza od osób, które przechorowały COVID-19.

"Coraz więcej tego osocza jest przekazywane pacjentom. To chyba z tego powodu, że lekarze już wiedzą, jakie procedury trzeba stosować, nie obawiają się, że one są jakieś skomplikowane czy uciążliwe i w zasadzie, jeśli są wskazania, to to osocze jest do dyspozycji, nie brakuje nikomu" - powiedział prof. Piotr Radziwon.

Poinformował, że w magazynach w Polsce jest obecnie około tysiąca jednostek osocza, a terapii z jego wykorzystaniem lekarze wykonują coraz więcej.

Prof. Radziwon zaznaczył, że apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza jest cały czas aktualny.

