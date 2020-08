Bezpłatna rehabilitacja dla osób po udarze w poznańskim Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu przeprowadzi bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla ponad 1000 pacjentów po udarze mózgu - poinformowały władze miasta.

Udary mózgu – których odnotowuje się w Polsce ok. 60 tysięcy - są trzecią, po chorobach układu krążenia i chorobach nowotworowych, przyczyną śmierci, a także jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności.

"Dlatego tak istotne jest zapewnienie osobom, które przeżyły udar kompleksowej rehabilitacji pozwalającej poprawić jakość życia oraz zmniejszyć zdrowotne konsekwencje związane z chorobą. Dzięki projektowi "Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu" takie wsparcie otrzyma 1058 osób" – poinformował Urząd Miasta Poznania.

Zajęcia rehabilitacyjne – dla kogo?

„Naszym celem jest jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego. (…) Projekt jest dedykowany pacjentom, którzy przeszli już rehabilitację wczesną i wymagają kontynuacji leczenia. Od listopada wezmą oni udział w trzytygodniowych stacjonarnych turnusach rehabilitacji wtórnej. W ich trakcie skorzystają z indywidualnych konsultacji lekarza specjalisty i fizjoterapeuty, z zabiegów neurofizjoterapeutycznych i fizykalnych, a także z szeregu terapii, zajęciowej, neurologopedycznej czy neuropsychologicznej" – wyjaśnił dr n. med. Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi. UM w Poznaniu.

W każdym turnusie przewidziano miejsce dla maksymalnie 23 uczestników. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty na remontowanym oddziale rehabilitacji neurologicznej, którego pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób po przebytym udarze mózgu. Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszego turnusu to 9 listopada. Realizacja całego projektu zakończy się w czerwcu 2023 roku.

Pomoc dla rodzin i opiekunów

Ze wsparcia w ramach programu będą mogli skorzystać także najbliżsi pacjentów po udarze. Projekt gwarantuje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 1058 osób, które na co dzień sprawują opiekę nad chorymi.

"Powrót do samodzielności pacjentów po udarze mózgu to często długa i trudna droga. Wymaga ona nie tylko pomocy ze strony medyków, ale, co równie istotne, stałego wsparcia członków rodziny, dla których wiedza zdobyta podczas zajęć będzie nieocenioną pomocą w codziennej pielęgnacji swoich bliskich" – zaznaczył zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

Kierownik Kliniki Rehabilitacji ORSK im. W. Degi prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński poinformował, że osoby zainteresowane uczestnictwem w programie muszą spełnić kilka warunków.

"Zgłaszać mogą się osoby między 18. a 64. rokiem życia, zamieszkujące województwo wielkopolskie, u których od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Innym kryterium jest brak chorób współistniejących, istotnie wpływających na proces rehabilitacji" – wyliczył.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać tutaj. Szpital uruchomił także infolinię i adres mailowy do kontaktu dla pacjentów. Pytania można zadawać dzwoniąc pod numer 510-711-636 lub wysyłając je na adres reh.udar@orsk.ump.edu.pl.

Projekt "Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu" jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 10,6 mln zł, z czego 10,1 mln zł to unijne dofinansowanie, a 533 tys. zł wkład własny szpitala.

