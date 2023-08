Będą nowe stawki rekompensaty dla dawców rzadkich grup krwi

Ministerstwo Zdrowia planuje waloryzację stawek rekompensaty dla dawców rzadkich grup krwi, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia. Rezygnuje też z zamkniętego wykazu rzadkich grup krwi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak wskazuje MZ, stawki wysokości rekompensaty przyznawanej dawcom krwi nie były poddawane waloryzacji od 16 lat. Fot. Pixabay

14 sierpnia do konsultacji przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Charakterystyka zamiast zamkniętego wykazu rzadkich grup krwi

Jak wyjaśnia resort, celem projektowanych zmian jest przedstawienie charakterystyki rzadkich grup krwi. W ciągu ostatnich 4 lat opisano 8 nowych układów grupowych oraz wykryto nowe antygeny krwinek czerwonych. W związku ze zmieniającą się liczbą, listą i nomenklaturą układów grupowych oraz antygenów krwinek czerwonych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, na którego wniosek wydawane jest rozporządzenie, stoi na stanowisku, że zasadne jest usunięcie z rozporządzenia załącznika nr 1, ponieważ wymagałby on częstej aktualizacji. Zaproponowana w projekcie rozporządzenia charakterystyka rzadkich grup krwi – w miejsce zamkniętego wykazu (dotychczasowy załącznik nr 1 do rozporządzenia) – jest szczegółowym i uniwersalnym zapisem, przewidzianym również dla jeszcze nieodkrytych antygenów i grup krwi.

Zgodnie z projektem, rzadką grupą krwi jest krew spełniająca jeden z poniższych warunków:

brak antygenu albo antygenów powszechnie występujących na krwinkach czerwonych; fenotyp występujący w jednym układzie grupowym z częstością poniżej 1%; kombinacja fenotypów homozygotycznych w kilku antygenach z różnych układów grupowych; fenotyp null.

Waloryzacja stawek dla dawców rzadkich grup krwi, poddanych zabiegowi uodpornienia

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, dawcom krwi rzadkiej grupy krwi przysługuje rekompensata w wysokości 130 zł za litr pobranej krwi oraz 1 zł za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych. Rekompensata ta ma pozostać na tym samym poziomie, dość znacząco za to mają wzrosnąć stawki rekompensaty dla dawców krwi, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza. Nowe stawki to:

za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 280 zł (obecnie: 200 zł),

(obecnie: 200 zł), za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 500 zł (obecnie: 350 zł),

(obecnie: 350 zł), za zabieg uodpornienia dawcy: pierwszy – 70 zł (obecnie 50 zł), każdy kolejny – 35 zł (obecnie: 25 zł),

(obecnie 50 zł), każdy kolejny – (obecnie: 25 zł), za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1,40 zł (obecnie: 1 zł),

(obecnie: 1 zł), za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 185 zł (za cały zabieg) (obecnie: 130 zł).

Jak wskazuje MZ, stawki wysokości rekompensaty przyznawanej dawcom krwi nie były poddawane waloryzacji od 16 lat (obecne stawki obowiązują od 2007 r.). Waloryzacja obecnych świadczeń jest też zasadna z powodu zwiększenia zapotrzebowania na immunoglobulinę anty-D w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 5 września 2017 r., które wprowadziło nowe świadczenie gwarantowane „podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD – ujemnej”.

Waloryzacja stawek wysokości rekompensaty wypłacanego Honorowym Dawcom Krwi o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z lat 2007–2021 ma na celu urealnienie jego wysokości, a także jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poboru osocza immunizowanego, jak również jest odpowiedzią na rosnące koszty związane z koniecznością prowadzenia zdrowego stylu życia, przyjmowania leków oraz preparatów zabezpieczających przed chorobami i wirusami.

“Nowe stawki rekompensaty wypłacanej dawcom będą obowiązywać od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, co pozwoli utrzymać wysoki pobór osocza immunizowanego, zwiększy motywację wśród dawców do oddawania osocza, a także stanowić będzie odpowiedź na rosnące koszty związane z koniecznością prowadzenia zdrowego stylu życia, przyjmowania leków oraz preparatów zabezpieczających przed chorobami i wirusami” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.