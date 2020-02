Będą dalsze prace nad projektem 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia

Posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem noweli zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB. Opozycja mówiła o systemie dwóch prędkości w opiece zdrowotnej i o tym, że lekarze widzą podwyżki tylko wtedy, gdy podnoszona jest płaca minimalna.

W Sejmie 13 lutego odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

To projekt, który trafił do Sejmu ponad dwa lata temu, 5 grudnia 2017 r. Zakłada, że nakłady na ochronę zdrowia w 2021 r. stanowić będą nie mniej niż 6,8 proc. PKB z roku poprzedniego, a w 2020 r. powinny wynieść nie mniej niż 6,2 proc. PKB.

"Ten projekt przeleżał w lodówce od głodówki. Już pewnie umarł z głodu, bo ten projekt powstał na głodówce w 2017 r. Zebraliśmy 150 tys. podpisów w dwa tygodnie" - przypomniał genezę projektu przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek. Zauważył, że rząd nie mówi faktycznie o opiece nad pacjentem, ale o metodologii przeliczenia i o tym, jaki ma być wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Zaznaczył, że państwo, by zapewnić godny poziom ochrony zdrowia, musi przeznaczać na nią co najmniej 6,8 proc. PKB. Przy czym średnia w UE wynosi powyżej 10 proc. PKB.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaznaczył, że gdyby parlament przyjął tę ustawę, to konieczne by było znalezienie już w 2020 r. prawie 30 mld zł. Prosił, by posłowie wskazali źródła finansowania tych zmian. Podkreślił, że w ciągu dwóch lat środki przeznaczane na zdrowie wzrosły o 23 proc., a tzw. ustawa 6 proc. przybliża nas do wzrostu finansowania ochrony zdrowia. "Potrzebny jest wzrost nakładów. Nie będę z tym polemizował" - stwierdził.

Tomasz Dybek wyliczał z kolei, że o złej sytuacji w opiece zdrowotnej świadczy chociażby to, że w ciągu dwóch ostatnich lat 350 oddziałów szpitalnych zostało zamkniętych. "Mógłbym państwu przekazywać też, jak wygląda dostęp do specjalistów - psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, ale nie o to chodzi" - stwierdził. Zaznaczył, że konieczne jest to, aby zapewnić odpowiednie środki dla ochrony zdrowia, aby mogła zapewniać świadczenia na odpowiednim poziomie.

Opozycja również wskazywała na ogromne niedofinansowanie i brak kadr medycznych. "Kiedy do was dotrze, że ludzie nie będą pracować za grosze? Podwyżki medycy widzą wtedy, gdy podnoszona jest pensja minimalna" - powiedziała Marcelina Zawisza (Lewica).

Marek Hok (KO) przypomniał, że w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,4 lekarza, w Austrii ponad 5 lekarzy.

Wnioskodawca mówił też o tym, że - wbrew temu, co twierdzi rząd - kolejki do specjalistów, poza zaćmą i endoprotezami, wcale się nie skróciły i trzeba czekać po 6-7 miesięcy. Brakuje ich też na oddziałach. "Co to za rehabilitacja po urazie po 2-3 miesiącach?" - pytał Dybek. Stwierdził, że i tak trzeba odbyć prywatną wizytę.

Opozycja wskazywała na to, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z opieką zdrowotną dwóch prędkości - prywatną i publiczną. "Tworzy się swego rodzaju opieka zdrowotna dwóch prędkości - dla tych, którzy mają pieniądze, i tych, którzy korzystają z ubezpieczenia powszechnego i leczenia z NFZ" - powiedział Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15).

Dodatkowo Dybek wskazywał na problem, że fizjoterapeuci i diagności muszą płacić z własnych pieniędzy za specjalizację. Jest to koszt 20-30 tys. Mówił też o narracji rządu, która jest "propagandą sukcesu".

Odrzucała ten zarzut Violetta Borowska (PiS), mówiąc, że działania rządu to "niespotykany wzrost nakładów na ochronę zdrowia i nie jest to żadna propaganda". Wskazała, że w latach 2015-2019 nakłady na służbę zdrowia wzrosły o 25 mld zł. "Na ten rok zaplanowano wzrost finansowania ochrony zdrowia o 8,5 mld zł" - powiedziała. Dodała, że naprawa systemu już się odbywa dzięki zwiększaniu nakładów i racjonalizacji wydatków.

Z koncepcji zwiększania nakładów w służbie zdrowia wyłamała się Konfederacja, wskazując, że jest to jedyny pomysł strony rządowej i opozycji na poprawę sytuacji w służbie zdrowia - "dosypać więcej pieniędzy". "Jest to filozofia, która mówi o tym, że to pieniądze sprawią, że zacznie ona lepiej działać. To nie jest rozwiązanie, bo system od początku jest źle skonstruowany" - wskazał na błędy systemu zdrowia Krystian Kamiński (Konfederacja). Jego zdaniem jest on zbiurokratyzowany i scentralizowany. Podsunął też gotowe rozwiązanie na uzdrowienie tej sytuacji. "Trzeba doprowadzić do gruntownej reformy. Na wzór norweski proponujemy zagospodarować zyski z wydobycia dóbr naturalnych, w szczególności z rudy miedzi i srebra, aby zbudować stabilne zabezpieczenia dla zaciągniętych przez państwo zobowiązań zdrowotnych" - stwierdził.

Projekt przyjmuje zasadę, że środki finansowe (dotacja z budżetu do NFZ), odpowiadające wzrostowi nakładów na opiekę zdrowotną na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim, w pierwszej kolejności przeznaczane byłyby na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych na każdy rok w rozporządzeniu ministra zdrowia. Skutki tej regulacji, według wnioskodawcy, mają kilka wymiarów: społeczny (poprawa jakości opieki, zmniejszenie odpływu kadr, zwiększenie dostępności do świadczeń), gospodarczy (poprawa rentowności leczniczej, podniesienie zarobków, zwiększenie zatrudnienia w sektorze medycznym) czy finansowy (zasilenie NFZ dotacją z budżetu).

