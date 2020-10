Badanie tomograficzne płuc (CTA) pacjentów po udarze może wcześnie wykryć COVID-19 [BADANIA]

Badanie szczytów płuc metodą tomografii komputerowej (CTA) może zapewnić szybkie i wczesne wykrycie COVID-19 u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym (AIS) - wynika z nowych badań opublikowanych przez czasopismo “Stroke”.

Przepływ krwi w górnych częściach (szczytach) płuc jest nieco słabszy, zaś aktywność układu odpornościowego nieco mniejsza. Dlatego właśnie tam łatwiej rozwijają się zakażenia przenoszone drogą kropelkową, jak gruźlica czy COVID-19.

Rola CTA w diagnozowaniu COVID-19

„W leczeniu osoby po udarze liczy się każda sekunda. (…) Przeprowadzenie CTA jest częścią procesu leczenia udaru, a skany te dają możliwość oceny płuc pod kątem oznak wskazujących na COVID-19. Nasz zespół starał się ustalić, czy to konieczne (w przypadku udaru – przypis PAP) badanie może mieć wtórne zastosowanie w wykrywaniu potencjalnego COVID-19 u pacjentów szybciej, niż pozwala na to standardowy wymaz” - podkreśla dr Charles Esenwa, naczelny autor badania, neurolog, adiunkt w Albert Einstein College of Medicine na Bronksie w Nowym Jorku.

Naukowcy przeprowadzili retrospektywną analizę dotyczącą pacjentów leczonych z powodu ostrego udaru niedokrwiennego (AIS) w trzech szpitalach na Bronksie w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r., kiedy to nastąpił wzrost liczby zakażeń COVID-19 w Nowym Jorku. Do badania włączono 57 pacjentów, u których badanie CTA wykonano w ciągu 24 godzin od hospitalizacji z powodu AIS. Badacze wykorzystali skany CTA do oceny wierzchołków płuc pod kątem objawów zapalenia płuc COVID-19. Następnie przeanalizowali dokładność skanów CTA w rozpoznawaniu COVID-19 samodzielnie, a także w połączeniu z objawami zgłaszanymi przez pacjentów, takimi jak kaszel i / lub duszność.

Standardowym badaniem wymaganym przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do rozpoznania COVID –19 jest test PCR, wykonywany w oparciu o wymaz-próbkę pobraną z nosogardła. Test PCR dał pozytywny wynik u 30 z 57 osób objętych badaniem.

Jednak oczekiwanie na wynik testu może zabrać kilka dni. Spośród 57 uczestników badania u trzech zdiagnozowano COVID-19 przed datą wykonania wymazu ma COVID-19. Skany CTA w połączeniu z odpowiedziami pacjentów na pytania dotyczące objawów COVID-19 były w stanie zdiagnozować COVID-19 z 83 proc. dokładnością, zanim otrzymano wyniki z tradycyjnych testów PCR.

Szansa na szybszą i sprawniejszą diagnostykę

U 20 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 i u dwóch z pacjentów z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 badanie CTA płuc wykazało zmiany zapalne, wyglądające na wywołane przez wirusa SARS-CoV-2.

„W połączeniu z objawami analiza skanu CTA jest stosunkowo dokładna w diagnozowaniu COVID-19, nawet w porównaniu z testem PCR. Ponieważ analiza ta jest znacznie szybsza i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami - mamy nadzieję, że można ją zastosować jako narzędzie do szybkiej diagnostyki pacjentów z ostrym udarem. Ponadto dokładne zdiagnozowanie COVID-19 w ciągu kilku godzin, a nie kilku dni oczekiwania na otrzymanie wyników wymazów z nosa, może pomóc chronić zarówno pacjentów, jak i personel medyczny” - powiedział prof. Esenwa.

Chociaż wyniki są obiecujące, badanie miało pewne ograniczenia. Pacjenci, u których nie wykonano testu RT-PCR zostali wykluczeni z badania. Ponadto dokładność diagnostyczna mogła być wyższa, ponieważ uczestnicy badania znajdowali się na obszarze o geograficznie wyższej częstości występowania COVID-19.

„Same kwestionariusze przesiewowe są często niedokładne ze względu na brak objawów lub pacjent nie może mówić, ponieważ cierpi na ostry udar” - zastrzegł prof. Esenwa.

„Wczesna diagnoza za pomocą tomografii komputerowej pomogła naszemu ośrodkowi chronić innych pacjentów i personel poprzez wczesną izolację, a także umożliwiła nam rozpoczęcie wczesnej opieki wspomagającej dla osób podejrzanych o udar, u których wykryto COVID-19” - dodał profesor.

