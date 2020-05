Badania lekarskie pracowników - będą zmiany dla lekarzy medycyny pracy

Lekarze medycyny pracy nie będą już musieli obligatoryjnie kierować pacjentów na konsultacje specjalistyczne. Sami będą mogli ocenić jego stan zdrowia. Zyskają również możliwość kierowania na specjalistyczne badania konsultacyjne w kierunku chorób cywilizacyjnych - przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który trafił do konsultacji publicznych.

19 maja 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W nowelizacji zaznaczono, że "wprowadzenie zmian wynika z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników".

Badania lekarskie pracowników - jakie są planowane zmiany

Jak zaznaczono w dokumencie, lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy. W związku z tym zrezygnowano w możliwym zakresie z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Natomiast wprowadzono możliwość skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności:

otolaryngologiczne,

neurologiczne,

okulistyczne,

dermatologiczne,

alergologiczne,

psychologiczne.

Zmieniono także wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Na przykład, u osób, które w pracy obsługują monitory ekranowe, badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku, badanie lekarskie wykonuje się co 4 lata. Wg planowych zmian, takie badanie będzie wykonywane co 5 lat.

Obecnie u osób wykonujących pracę wymagającą stałego i nadmiernego wysiłku głosowego badanie lekarskie (ocena współczynnika niepełnosprawności głosowej - w przypadku wyniku dodatniego: konsultacja otolaryngologiczna lub foniatryczna z wykonaniem - w zależności od wskazań - wideolaryngostroboskopii) wykonuje się co 5 lat. Wg nowych regulacji prawnych, pierwsze badanie okresowe miałoby być wykonane po 12 miesiącach, a następne co 5 lat.

U osób, które w codziennej pracy narażone są na promieniowanie jonizujące, badania wykonuje się co 3 lata. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje zakwalifikować pracowników do dwóch kategorii: A, u której badania będą wykonywane co 1 rok, oraz do kategorii B - u której badania będą wykonywane co 3 lata.

Z kolei u osób narażonych na pole elektromagnetyczne obecnie badania wykonuje się co 4 lata. Zgodnie z planowanymi zmianami, co 4 lata badania będą wykonywane u pracowników poniżej 45. roku życia. Z kolei u osób, które skończyły 45 lat - co 2 lata.

Badania lekarskie pracowników - zmiany mają "zapewnić optymalizację dostępności do badań profilaktycznych"

W uzasadnieniu wyjaśniono, że proponowane w projekcie rozwiązania mają także na celu zapewnić optymalizację dostępności do badań profilaktycznych i racjonalizację ich przeprowadzania.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że wprowadzenie zmian w zakresie wskazówek metodycznych przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników daje także możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycznych.

"Analiza przeprowadzona na próbie ponad 4000 badań pracowników narażonych na hałas wykazała, że tylko w 4 proc. przypadków konieczne były konsultacje otolaryngologiczne. Podobnie przedstawia się to w przypadku innych narażeń. Kolejna analiza przeprowadzona na próbie 5043 badań przeprowadzonych w ciągu 1 roku w jednostce sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracownikami w 360 zakładach pracy o różnym profilu produkcji i usług wykazała, że do wydania orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono 5107 konsultacji specjalistycznych, które stanowiły blisko 50 proc. kosztów badań profilaktycznych, natomiast zgodnie z projektem badania lekarza specjalisty będą przeprowadzane tylko w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne" - wylicza MZ w uzasadnieniu.

