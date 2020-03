Badaczka z Polski pracuje nad szczepionkami przeciwko niebezpiecznym patogenom wirusowym

Dr hab. Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień z dziedziny badań nad wirusami. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań są m.in. wirus zapalenia wątroby typu C (czynnik etiologiczny najczęstszych i niebezpiecznych chorób wątroby), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (czynnik powodujący ciężką chorobę neurologiczną) i wirus Zika.

Głównym celem pracy naukowej dr hab. Eweliny Król jest opracowanie skutecznych szczepionek nowej generacji, jak i innowacyjnych opcji terapeutycznych opartych na zaprojektowanych i zsyntetyzowanych związkach należących do inhibitorów procesu glikozylacji białek przeciwko ważnym ludzkim patogenom wirusowym z rodziny Flaviviridae, w tym m.in. wirusowi Zika. Korzystając z doświadczenia nabytego podczas uczestnictwa w wielu grantach naukowych, badaczka skonstruowała cząstki wirusopodobne (ang. virus-like particles, VLPs) złożone ze strukturalnych białek wirusowych wirusa Zika zorganizowanych niemal identycznie do naturalnych wirionów. Stworzone VLPs nie zawierają materiału genetycznego wirusa, co czyni je nieinfekcyjnymi i mogą stanowić bezpieczne, specyficzne antygeny wykorzystywane do produkcji szczepionki. Wyprodukowane cząstki wirusopodobne zostały już wstępnie przebadane w testach in vivo na modelu mysim. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą zgłoszenia patentowego oraz są szansą na opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi Zika w przyszłości.

Praca dr hab. Eweliny Król została doceniona i nagrodzona w ubiegłorocznej edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. W ciągu dziewiętnastu lat konkursu w Polsce grono jury wyróżniło łącznie 99 naukowczyń – nieprzeciętnie zdolnych, ambitnych i pracowitych kobiet, które osiągnęły spektakularne wyniki swoich badań, a ich kariera z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Jak przyznaje dr Król, zauważalna jest zmiana w nauce na rzecz różnorodnych zespołów badawczych.

„W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz więcej młodych kobiet studiujących na kierunkach technicznych i ścisłych, które do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn. Coraz więcej naukowczyń zajmuje także ważne pozycje na uczelniach. Współczesne kobiety są silne i mądre, a dzięki swojej perfekcji i pracowitości potrafią doskonale łączyć rolę matki i badaczki. Jednym z takich przykładów, który zawsze mnie inspiruje jest Maria Skłodowska-Curie, która jako pierwsza kobieta została wyróżniona Nagrodą Nobla" - mówi badaczka.