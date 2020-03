Aż 34 nowych profesorów nauk medycznych

Prezydent Andrzej Duda wręczył 76 nominacji profesorskich nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki, w tym aż 34 nominacje w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

Wręczenie aktów nominacyjnych odbyło się w Pałacu Prezydenckim 4 marca. Grono profesorów nauk medycznych i nauk o zdrowiu powiększyło się o 34 osoby.

Zobacz więcej Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki - 4 marca 2020 r. Igor Smirnow/KPRP

„Mam też prośby do Państwa, jako polskich kadr naukowych. Prośba pierwsza: proszę o Nobla. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa Nobla dla Rzeczypospolitej zdobędzie, bo przede wszystkim będzie to Nobel dla Rzeczypospolitej. Chociaż oczywiście to jest także nagroda o charakterze osobistym. Ale przede wszystkim jest to wielki splendor i świadectwo jakości nauki w danym kraju – tam, gdzie te badania, które przyniosły Nobla, zostały przeprowadzone. Wiem, że wśród Państwa jest bardzo wielu lekarzy, może są dziedziny, w których Nobla w ogóle nie da się zdobyć – jak sztuka. Ale proszę Państwa, ten Nobel oczywiście jest przysłowiowy – chodzi o to, żeby wspinać się na najwyższe szczeble, żeby mieć w sobie odwagę i krzesać w sobie moc wiary w to, że jesteśmy najlepsi, że możemy to zrobić, że skoro inni mogą, to my też możemy, to nas też na to stać – z całą pewnością pod względem intelektualnym” – mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Wśród nowo nominowanych „belwederskich” profesorów jest m.in. prof. Przemysław Kunert z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w 2019 roku był jednym z laureatów konkursu „Złoty Skalpel”, organizowanego przez "Puls Medycyny". Nominację odebrał także prof. Piotr Skarżyński z WUM, który w minionym roku zwyciężył w konkursie „Supertalenty w Medynie 2019”.

Akty nominacyjne otrzymali:

Anil Agrawal, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Marta Anczewska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Beata Begier-Krasińska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Iwona Beń-Skowronek, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Renata Chałas, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Arkadiusz Derkacz, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dorota Drożdż, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Maria Gańczak, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Jerzy Gosk, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Elżbieta Grochans, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Izabela Gutowska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Tomasz Jakimowicz, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ilona Kaczmarska-Sedlak, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Marcin Kołaczkowski, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Katarzyna Korybalska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Jolanta Kostrzewa-Janicka, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Przemysław Kunert, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Jacek Kurzepa, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Magdalena Lange, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny Maciej Łuczak, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Tomasz Mandat, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowe Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Henryk Mazurek, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju Bożena Muszyńska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Bartłomiej Noszczyk, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Jan Pietruski, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny Marek Postuła, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Marek Rusin, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Narodowe Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Piotr Skarżyński, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Anna Starzyńska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny Marta Struga, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ewelina Szczepanek-Parulska, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Kamil Torres, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ewa Ziemann, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Dorota Zyśko, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu