Arechin przede wszystkim dla chorych na COVID-19

Kolejna partia leku Arechin (chlorochina) trafi do aptek od 2 kwietnia. Adamed przekaże lek jako darowiznę do szpitali wskazanych przez ministra zdrowia.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, lek będzie wydawany w szpitalach jednoimiennych oraz dedykowanych szpitalach zakaźnych w całej Polsce, wyznaczonych przez MZ do leczenia pacjentów hospitalizowanych, w tym także pacjentom pozostającym w miejscach izolacji oraz przebywających w izolacji domowej. Adamed podjął decyzję o przekazaniu leku w formie darowizny, a także nieodpłatnie dostarczy produkt do placówek.

Arechin reglamentowany dla innych chorych

Arechin ma także inne wskazania, przyjmują go np. chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta produkt będzie objęty reglamentacją i możliwe będzie wystawienie i zrealizowanie recepty tylko na maksymalnie dwa opakowania leku na jedną osobę (nr PESEL) w ciągu 30 dni.



Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30 proc. i tylko we wskazaniach objętych refundacją: zimnica (malaria), pełzakowica i ropień wątroby, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna późna.



Pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie lub osobiście z wybraną apteką - najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu- i zamówić lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i PIN recepty, a przy recepcie papierowej PESEL i sześć ostatnich cyfr z numeru recepty). Farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta, która dostarczy go do apteki realizując konkretną receptę. Pacjent będzie mógł odebrać lek po uzyskaniu informacji telefonicznej od farmaceuty, o tym, że preparat został dostarczony. Odpłatność pacjenta za jedno opakowanie we wskazaniach objętych refundacją pozostaje bez zmian i wynosi 5,80 zł.



Taki system dystrybucji wynika z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 31 marca 2020 r. i został wypracowany w celu zapewnienia dostępności leku dla chorych, którzy faktycznie go potrzebują, wyeliminowania nieuzasadnionego stosowania leku bez wskazań lekarskich i gromadzenia preparatu na zapas.



Jest to rozwiązanie czasowe.