Aplikacja dla chorych na migrenę, która pomoże kontrolować dolegliwości bólowe

Badania dowodzą, że można ograniczyć liczbę napadów migreny i skrócić czas ich trwania. Stąd pomysł na stworzenie Migraine Buddy, internetowego dzienniczka migrenowego, który został opracowany we współpracy z neurologami. Do tego użytkownik tej aplikacji może otrzymywać raporty, które pokaże lekarzowi i pracodawcy.

Poza funkcją dzienniczka migrenowego Migraine Buddy pomaga rozeznać się w czynnikach wywołujących ból, lekach, częstotliwości ataków i prognozy co to ich trwania. Dzięki niej można się też zorientować, czy ból głowy, który akurat odczuwa, to na pewno migrena. Dolegliwość może mieć bowiem inne podłoże.

Ostrzega również przed warunkami atmosferycznymi, które mogą „przyciągnąć” migrenę - zbliżającą się burzą, frontem zimnego powietrza, strefą wysokiego ciśnienia czy nagłym skokiem ciśnienia.

Na razie Migraine Buddy zbiera same dobre recenzje jeśli chodzi o jej zawartość merytoryczną (gorzej ze stroną techniczną, bo użytkownicy smartfonów z systemem Android, wytykają jej niestabilność). Wspiera ją strona na Facebooku, gdzie użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

„Aplikacja Migraine Buddy ma funkcję kumpla, pozwala na rozmowę z innymi osobami mającymi migreny” – pisze założyciel tej grupy.

Aplikacja działa w smartfonach, które mają system iOS 10.0 lub nowszy oraz tych, wyposażonych w systemem Android 4.2 (i nowszy).

Migrena jest najczęściej występującym ciężkim bólem głowy. Współczesne leczenie migreny jest oparte na wielu grupach leków, postępowaniu niefarmakologicznym, toksynie botulinowej, preparatach biologicznych i technikach neurostymulacji.

