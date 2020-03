Apele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w związku z epidemią COVID-19 [WIDEO]

"Kierujemy do osób starszych gorący apel, aby w okresie pandemii poddać się samoizolacji i nie wychodzić z domów lub mieszkań do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie rodzinom i opiekunom rekomendujemy codzienny kontakt telefoniczny lub internetowy z osobami starszymi" - wskazują we wspólnym stanowisku lekarze rodzinni i geriatrzy w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wspólny apel do osób starszych i ich opiekunów, wystosowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii, dostępny jest TUTAJ.

"Lekarzy rodzinnych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych Rodzinnych w Polsce: https://www.klrwp.pl/pl" - mówi dr Michał Sutkowski, rzecznik prasowy Kolegium, prezes jego warszawskiego oddziału, który przypomina też o innych apelach środowiska lekarskiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

ZOBACZ TAKŻE: Dyżur eksperta - Michał Sutkowski odpowiada na pytania dot. koronawirusa SARC-CoV-2 [WIDEO]