Samorząd lekarski zwrócił się do ministra zdrowia z apelem w sprawie lekarzy Państwowego Ratownictwa Medycznego. Postuluje zmiany, które ułatwią włączenie do systemu ratownictwa lekarzy niebędących specjalistami medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii czy neurologii.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r. lekarzem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:

lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub

lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty

Lekarzem Państwowego Ratownictwa Medycznego może zostać także medyk, który nie spełnia powyższych warunków, ale przepracował 3000 godzin w zawodzie lekarza w:

szpitalnym oddziale ratunkowym,

zespole ratownictwa medycznego,

lotniczym zespole ratownictwa medycznego,

lub izbie przyjęć szpitala.

Jednak zgodnie z art. 57 tejże ustawy może on pełnić tę funkcję tylko do 31 grudnia 2020 r., i to pod warunkiem, że rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r.

Apel NRL w sprawie lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie działań legislacyjnych, które doprowadzą do przesunięcia daty 31 grudnia 2020 r., aby umożliwić pełnienie funkcji lekarza w systemie ratownictwa medykom, którzy mają przepracowane 3000 godzin (w wymienionych w ustawie placówkach) - bez jednoczesnego spełnienia warunku o rozpoczęciu specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Samorząd postuluje również, aby do systemu włączyć lekarzy już po drugim roku specjalizacji w dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, kardiologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia, pediatria.

"W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej należy uznać, że przyjęte przed epidemią ograniczenie czasowe dla wykonywania zadań lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do 31 grudnia 2020 r. zupełnie nie broni się w czasie epidemii. Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych. Pozbawia się bowiem grupę lekarzy możliwości wsparcia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, oraz możliwości pomocy pacjentom w szpitalnych oddziałach ratunkowych" - podkreślono, dodając, że prowadzi to do dalszego obniżenia, i tak bardzo niskiej, liczby lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych, a stan ten będzie dodatkowo pogarszał się wskutek przebywania na kwarantannie czy zakażenia koronawirusem.

