Apel pacjentów do premiera: projekt ustawy o podatku cukrowym powinien być priorytetem

Fundacja My Pacjenci, wraz z grupą innych organizacji pacjenckich oraz przedstawicielami ruchu Głodni Zmian, poparła projekt wprowadzenia podatku od cukru dodawanego do żywności. Jednocześnie zaapelowała o potraktowanie propozycji wprowadzenia podatku cukrowego oraz innych rozwiązań służących profilaktyce otyłości jako projektu priorytowego.

7 lutego 2020 r. organizacje pacjentów i blogerzy wspólnie wystosowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym poparli projekt ustawy wprowadzający m.in. podatek cukrowy. Fundacja My Pacjenci przypomina, że rekomendowała to rozwiązanie blisko 2 lata temu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszych, efektywnych działań w zakresie edukacji żywieniowej i poradnictwa dietetycznego. Jednocześnie autorzy listu zaapelowali o jak najszybsze skierowanie projektu do prac parlamentarnych.

Podatek cukrowy: projekt ustawy powinien być dla rządu priorytetem

Podatek cukrowy: projekt ustawy rząd powinien potraktować priorytetowo

W liście wystosowanym do premiera Fundacja My Pacjenci w imieniu środowiska pacjentów ostrzega, że opóźnienie we wprowadzaniu rozwiązań może skutkować bezpowrotnymi stratami, których nie będzie można w stanie odrobić poprzez medycynę naprawczą.

"Problem nadmiernej masy ciała w naszym społeczeństwie staje się coraz bardziej poważny i niebezpieczny. Według różnych szacunków, nadwaga i otyłość dotykają co najmniej połowy dorosłej populacji Polski. Udowodniono wpływ otyłości i nadwagi na rozwój wielu schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, niektóre typy nowotworów, choroba zwyrodnieniowa stawów oraz wiele innych chorób, z którymi zmagają się dzisiaj nasi rodacy" - czytamy w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich zwracają również uwagę, że wydatki na leczenie chorób związanych z otyłością stanowią znaczącą część wydatków w ochronie zdrowia. Przytaczają także dane dotyczące skali otyłości wśród dzieci.

"Otyłość i nadwaga dotykają dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym. Już co piąte dziecko z pierwszych klas szkoły podstawowej ma nadmierną masę ciała. Badania wskazują, że 75 proc. spośród tych dzieci ukończy szkołę z nadwagą lub otyłością. Dowody naukowe wskazują na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia działań prewencyjnych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zgodnie z opiniami specjalistów, spożycie słodzonych napojów i przekąsek są głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost masy ciała u dzieci, co uzasadnia wprowadzenie opłaty cukrowej" - tłumaczą i dodają, że podatek cukrowy jest pierwszym niezbędnym elementem walki z nadwagą i otyłością.

W związku z tym apelują o potraktowanie projektu ustawy o podatku cukrowym priorytetowo.

"Szybkie przyjęcie projektu ustawy oraz skierowanie go do prac parlamentarnych uznajemy za niezbędne. Liczymy, że zarówno w Sejmie, jak i Senacie zostanie nadany projektowi status priorytetowy, co umożliwi sprawne przeprowadzenie prac legislacyjnych. Deklarujemy z naszej strony uczestnictwo w pracach przedstawiciela sygnatariuszy niniejszego apelu" - czytamy w liście do premiera.

Pełna treść apelu jest dostępna na stronie www.mypacjenci.org

