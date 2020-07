Andrzej Duda zapowiada podpisanie ustawy o centrach zdrowia 75 plus

Jeśli zostanę wybrany na drugą kadencję moim pierwszym projektem będzie "Centrum Zdrowia 75 plus" - zapowiedział Andrzej Duda podczas internetowego spotkania z wyborcami.

Jedno z pytań, które zadali prezydentowi internauci brzmiało: Jaki będzie pierwszy projekt jaki pan złoży, gdy już pan zostanie wybrany na drugą kadencję?

"Myślę, że będzie to projekt wprowadzenia Centrum Zdrowia 75+, by zapewnić lepszą opiekę seniorom. Koncepcja Centrum Zdrowia 75+ zakłada dwa filary: pierwszy to sieć oddziałów geriatrycznych, drugi to sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową. Lekarze geriatrzy będą mieli w ten sposób pewność, że po skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy, osoba starsza będzie miała opiekę blisko domu" - odpowiedział prezydent.

Koncepcję centrów zdrowia 75 plus opracował zespół ekspertów związanych z Narodową Radą Rozwoju oraz Ministerstwem Zdrowia, m.in. prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska oraz lek. Marek Balicki. Jej założenia zostały zaprezentowane podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim, którą wystąpieniem otworzył prezydent Andrzej Duda - jesienią zeszłego roku. Od tamtego czasu prace nad wdrożeniem planu dla geriatrii nie nabrały tempa, ale najwyraźniej w kampanii wyborczej politycy przypomnieli sobie o koncepcji.

Jakie będą dalsze losy planu dla geriatrii, która jest dziś jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów ochrony zdrowia? Czy koncepcja centrów zdrowia mogłaby stać się punktem wyjścia do dyskusji o kształcie polskiej polityki senioralnej i systemie wspierania osób niesamodzielnych?

Nadchodzi starość – czy system jest na nią gotowy?