Andrzej Duda o szczepieniach. Jest reakcja środowiska!

Wczorajsze, zaskakujące wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Końskich w środowisku medycznym zapisze się na kartach historii. Wszystko za sprawą wypowiedzi prezydenta walczącego o reelekcję, a dotyczącej jego stosunku do szczepień. W środowisku medycznym zawrzało.

W swoim wystąpieniu w Końskich Andrzej Duda odpowiadając na pytanie dotyczące pojawienia się szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 odniósł się również do powszechnych i refundowanych szczepień m.in. przeciwko grypie. Wypowiedź prezydenta przytaczamy poniżej:

"Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę szczepić i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe" - powiedział urzędujący prezydent. Jego zdaniem w przypadku pojawienia się szczepionki każdy obywatel powinien zadecydować o immunizacji osobiście.

"Natomiast uważam, czy to będzie lek, czy to będzie szczepionka, to w pierwszej kolejności powinien być dostępny dla seniorów, bo oni są grupą jednak największego ryzyka i powinien być dostępny nieodpłatnie" - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent puszcza oko do antyszczepionkowców?

Słowa Andrzeja Dudy o szczepionkach zszokowały środowisko medyczne. W serwisach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy wskazujący, że taka postawa i deklaracje dotyczące szczepień obowiązkowych nie przystoją głowie państwa.

"W tej kampanii wyborczej nie tylko lekceważone jest bezpieczeństwo epidemiczne, ale naruszony został filar zdrowia publicznego - szczepienia ochronne. Czy nadchodzący sezon grypowo-covidowy to dobry moment na podważanie szczepień, w tym przeciw grypie? To groźne dla zdrowia!" - napisał Paweł Grzesiowski, pediatra, specjalista ds. zakażeń i gorący orędownik szczepień ochronnych. Dodał również, że promocja profilaktyki, w tym szczepień, powinna być celem każdego, kto szanuje ludzkie zdrowie i życie.

"Panie Prezydencie(...), karmienie kiełbasą wyborczą kończy się tam gdzie zaczyna się bezpieczeństwo obywateli. Kupowanie głosów ruchów antyszczepionkowych kosztem bezpieczeństwa obywateli z grup ryzyka? Czekam na sprostowanie w temacie zasadności szczepień" - napisał Michał Gontkiewicz, członek ORL w Warszawie.

Prezydent: stop manipulacji

Andrzej Duda tuż po zakończeniu wystąpienia w Końskich odniósł się do pojawiających w sieci komentarzy. O dziwo nie napisał o przejęzyczeniu, ale wskazał, że jego słowa zostały 'zmanipulowane'.

"STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - napisał prezydent.

W swoim wpisie dodatkowo przywołał nieistniejącą szczepionkę przeciwko bakteryjnej szkarlatynie, co nie uszło uwadze lekarzom.

Twarda reakcja środowiska

Reakcja na słowa te była niemal natychmiastowa. Dziś rano OIL w Warszawie opublikowała stanowisko, w który nie tylko odnosi się do wypowiedzi nt. szczepień prezydenta Andrzeja Dudy, ale również apeluje o reakcję ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia a także Rzecznika Praw Pacjenta i zabranie głosu w sprawie szczepień.

"Tocząca się kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać promowania postaw antyzdrowotnych i szkodliwych dla zdrowia społeczeństwa, a doraźny interes polityczny nie może być ważniejszy niż zdrowie Polaków. To na osobach publicznych ciąży szczególna odpowiedzialność za słowa, jak również za promowane postawy. Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP ,,debaty”, a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę" - czytamy w stanowisku.

Jednocześnie samorząd zapewnił, że dopełni wszelkich starań, aby nadal przekazywać lekarzom i pacjentom rzetelną, naukową wiedzę nt. szczepień ochronnych.

