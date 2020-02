Alternatywy dla endoprotezoplastyki kolana

O uszkodzeniach kolan przytrafiających się narciarzom oraz alternatywnych dla endoprotezoplastyki metodach leczenia zmian zwyrodnieniowych rozmawiamy z dr. n. med. Konradem Słynarskim.

Ocenia się, że nawet 40 proc. urazów, jakich doświadczają narciarze, to kontuzje kolan. Czy faktycznie?

Owszem, urazy kolan są jednymi z najczęstszych urazów, jakich doznajemy. To problem zresztą nie tylko narciarzy. Staw kolanowy, ze względu na swoją skomplikowaną budowę, ulega częstym uszkodzeniom. Lista najczęstszych kontuzji, do których może dojść, jest długa. Figurują na niej takie urazy, jak uszkodzenia ścięgien, więzadeł, skręcenia i zwichnięcia stawów, a także złamania kości i stłuczenia. Bardzo niebezpieczne są urazy więzadeł, w wyniku których stosunkowo często dochodzi do ostrej lub przewlekłej niestabilności stawu kolanowego.

Wracając do narciarzy: wielu doznaje lekkiego urazu podczas jazdy na nartach, bagatelizuje problem, bo dochodzi do siebie w ciągu 2-3 tygodni. I dopiero latem kontuzja znów daje o sobie znać, np. podczas gry w piłkę czy chodzenia po górach. Problem często wraca wówczas ze zdwojoną siłą. Duży wpływ na zwiększenie liczby urazów kolan ma rodzaj sprzętu sportowego. Postęp technologii w narciarstwie sprawił, że bardzo łatwo w trakcie jazdy rozwinąć znaczne prędkości, nawet osobom z niewielkimi umiejętnościami. Doprowadziło to do sytuacji, w której urazy kolan doznane na stoku nierzadko są równie poważne, jak urazy komunikacyjne, odniesione w trakcie wypadku samochodowego czy motocyklowego.

Mści się także brak odpowiedniego przygotowania do sezonu narciarskiego?

Owszem, to kolejny problem. Z jednej strony widzimy coraz większą aktywność sportową Polaków, co bardzo cieszy i jest korzystnym zjawiskiem. Z drugiej jednak — ludzie często uprawiają sporty incydentalnie, np. raz w roku jadą na narty, nie wzmacniając wcześniej mięśni. U takich narciarzy ryzyko urazów jest dużo większe, niż u osób, które regularnie znajdują czas na aktywność fizyczną.

Wspomniał pan, że lekki z pozoru uraz może mieć poważne konsekwencje. Jakie zatem objawy powinny skłonić lekarza POZ do skierowania pacjenta na konsultację u specjalisty ortopedy?

Alarmujący jest zawsze bardzo duży obrzęk kolana. Poważniejszym urazom towarzyszy także krwiak w okolicy stawu. Wysięk w kolanie jest zawsze podejrzany, w przypadku starego urazu pojawi się płyn. Kolejnym sygnałem alarmowym jest uczucie niestabilności. Pacjenci zwykle opisują ten stan, mówiąc że „kolano zrobiło się luźniejsze”. Następny poważny objaw to zablokowanie nogi w kolanie, gdy pacjent zgłasza, że nie może kończyny wyprostować czy zgiąć jej do końca. Bardzo często taka blokada może świadczyć o tym, że urwał się fragment jakiejś struktury wewnątrz stawu i blokuje możliwość ruchu. Istotnym sygnałem jest ból. Jeżeli nie ustępuje po zastosowaniu leków, to można podejrzewać, że z kolanem stało się coś poważnego.

Jakie są możliwości pomocy w przypadku zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego?

Czy jest alternatywa dla endoprotezoplastyki? Ostatnie lata przyniosły wiele nowości na tym polu. Usilnie pracujemy nad tym, by zmienić podejście do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów. Oczywiście, endoprotezoplastyka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale dla osób w jesieni wieku, które są mało aktywne fizycznie. Wiek przestał być dziś kluczowym kryterium kwalifikowania do takiej operacji. Równie ważny jest poziom aktywności fizycznej i oczekiwania pacjenta. Bardzo często mamy pacjentów 65-75-letnich, którzy nadal aktywnie uprawiają różne sporty i proponowanie im wymiany stawu kolanowego jest skazaniem ich na poważne ograniczenie aktywności po operacji. To jest coś, z czego pacjenci nie zawsze zdają sobie sprawę, a lekarze też nie zawsze o tym mówią.

Protezoplastyka jest bardzo dobra, gdy weźmiemy pod uwagę efekt przeciwbólowy zabiegu. Natomiast jeśli chodzi o poprawę funkcji kolana to dane, które są publikowane w światowej literaturze pokazują, że aktywność fizyczna po endoprotezoplastyce jest jeszcze mniejsza, niż przed operacją. Dlatego taki zabieg jest dobry dla osoby, która nie ma wysokich oczekiwań, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną.

Z drugiej strony, dużo bardziej alarmujący jest fakt, że kiedyś szczyt zachorowań na choroby zwyrodnieniowe kolan przypadał na 6.-7. dekadę życia, a dziś ta granica przesunęła się w dół. Nierzadko naszymi pacjentami są osoby, które mają zaledwie 40-50 lat. Może to wynikać z trybu życia, uprawiania bardziej agresywnych sportów, ale też jest to pokłosie plagi otyłości.

Jak zatem pomóc aktywnemu zawodowo 40-latkowi, który nie chce rezygnować z uprawiania sportu, ale ma zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową?

Dla wielu pacjentów możliwe są opcje terapeutyczne, które pozwolą opóźnić wstawienie endoprotezy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że obecnie choroba zwyrodnieniowa stawów jest nieuleczalna. To, co możemy zrobić, to przedłużyć pacjentowi funkcjonowanie stawu tak długo, jak to możliwe. Niemniej żadna interwencja farmakologiczna czy chirurgiczna nie odwróci zmian, które już powstały. Owszem, możemy usunąć staw, wstawić metalową protezę, ale — jak wspomniałem — wiąże się to z pewnymi ograniczeniami w aktywności fizycznej.

Natomiast w hamowaniu postępów choroby coraz większą rolę odgrywają iniekcje terapeutyczne, które stają się powoli kanonem w leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Możemy w zastrzykach podawać dostawowo np. komórki macierzyste, pozyskane z tkanki tłuszczowej pacjenta. Są to zabiegi, które skutecznie działają przeciwbólowo. Komórki te hamują szlaki przewodzenia bólu przez hamowanie substancji P. Dodatkowo wydzielają szereg enzymów, które powstrzymują mediatory stanu zapalnego prowadzące do degeneracji stawów.

Według dzisiejszej wiedzy, komórki macierzyste można obrazowo porównać do wewnętrznej apteki, która wydziela substancje potrzebne do stymulacji innych komórek, by się goiły, hamowały wydzielanie enzymów niszczących staw. Dzięki temu dajemy pacjentowi czas, w którym funkcjonuje bez bólu i powstrzymujemy progresję zmian zwyrodnieniowych. Alternatywne do iniekcji zabiegi, takie jak np. artroskopia, są nieporównanie mniej skuteczne, bo pomagają na kilka miesięcy. A efekty zastrzyków utrzymują się 2-3 lata. Przy czym zabieg można powtarzać.

A czy przyszłością może być implantacja biomateriałów do chorego stawu?

Oczywiście. Jeżeli chodzi o leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów, to w tej chwili dynamicznie rozwija się wiedza dotycząca stosowania właśnie biomateriałów. One z reguły służą jako rusztowanie, na którym odbywa się regeneracja zniszczonego stawu. Jednocześnie stosowane już są także materiały, które po wszczepieniu pozwalają stworzyć w obrębie stawu środowisko podobne do embrionalnego, w którym zachodzi proces regeneracyjny.

Czy dieta ma znaczenie w leczeniu urazów kolan, a także w łagodzeniu zmian zwyrodnieniowych? Co powinien usłyszeć od lekarza pacjent na ten temat?

Sposób odżywiania ma bardzo duże znaczenie. Postępowanie dietetyczne jest istotnym elementem leczenia. Wiadomo np. że pokarmy zawierające mleko, nabiał czy mięso zwiększają pobudzenie układu zapalnego w organizmie. Dlatego zredukowanie udziału tych produktów może pomóc w zmniejszaniu stanu zapalnego, dolegliwości bólowych. Aby nie doprowadzić do niedoborów białka, należy zwiększyć w diecie udział pokarmów zawierających białko roślinne, w które bogate są np. rośliny strączkowe. Takie zmiany w jadłospisie są bardzo korzystne nie tylko u osób ze stanami zapalnymi, ale też z chorobami autoimmunologicznymi. Dodatkową korzyścią dobrze zbilansowanej diety będzie utrata masy ciała. Już spadek 2-3 kg wagi istotnie odciąża stawy kończyn dolnych i zmniejsza ryzyko progresji zmian zwyrodnieniowych.

O kim mowa

Dr n. med. Konrad Słynarski jest specjalistą w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, założycielem i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, pomysłodawcą i organizatorem International Joint Preservation Congress. Badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej prowadził w latach 2001-2002 w Skeletal Research Center w Cleveland (USA) pod okiem wybitnego amerykańskiego naukowca, „ojca chrzestnego” mezenchymalnych komórek macierzystych, nominowanego do Nagrody Nobla prof. Arnolda Caplana.