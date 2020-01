Alivia: Poprawia się dostęp do terapii onkologicznych, ale wciąż daleko nam do europejskich standardów

Oncoindex, wskaźnik mierzący poziom dostępności do terapii onkologicznych, jest w Polsce na najlepszym poziomie od 3 lat, jednak w żadnym z 17 najbardziej śmiercionośnych typów nowotworów pacjenci nie mają pełnego dostępu do terapii zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W leczeniu chorób onkologicznych wciąż daleko nam do europejskich standardów - stwierdza Fundacja Onkologiczna Alivia.

Wartość Oncoindexu, w stosunku do pomiaru z września 2019 r., zmieniła się o 3 punkty i wynosi obecnie -67 (gdzie -100 oznacza zupełny brak dostępu do terapii, a poziom 0 - pełną, zgodną z aktualną wiedzą medyczną możliwość leczenia chorych). To najlepszy poziom od 3 lat - informuje Fundacja Onkologiczna Alivia.

Zobacz więcej Oncoindex to portal wskazujący poziom refundacji leków onkologicznych w Polsce, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). iStock

W marcu 2017 r., kiedy Alivia zaczęła obliczać wskaźnik dostępu do refundowanych terapii onkologicznych, Oncoindex wynosił -73.

Pacjenci onkologiczni, szczególnie z rakiem piersi i jelita grubego, mają coraz szerszy dostęp do leczenia, jednak w 17 najbardziej śmiertelnych grupach chorób nowotworowych 44 ze 101 terapii lekowych, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO), nie jest w ogóle dostępnych dla polskich pacjentów. NFZ nie zapłaci za leczenie tymi lekami, pomimo że ich zastosowanie jest wskazane na bazie aktualnej wiedzy medycznej. Kolejne 34 terapie są refundowane, ale z poważnymi ograniczeniami. Wynikają one z restrykcyjnych kryteriów przyjętych przez Ministerstwo Zdrowia. Tylko 23 ze 101 analizowanych farmaceutyków może być wykorzystanych przez lekarzy onkologów zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi - zwraca uwagę Alivia.

Dla których pacjentów onkologicznych dostęp do terapii się poprawił

Alivia przyznaje, że dla części pacjentów onkologicznych sytuacja uległa poprawie. Od stycznia 2020 na listach refundacyjnych pojawiła się substancja trastuzumab emtansine - długo oczekiwana terapia raka piersi. Jest refundowana zgodnie z wytycznymi ESMO. Lek ten, wraz z wcześniej wprowadzonym palbocyklibem, rybocyklibem oraz pertuzumabem, daje pacjentkom dużo więcej opcji leczenia.

„Wprowadzenie nowych substancji w leczeniu raka piersi to istotna zmiana. Nigdy wcześniej pacjentki nie miały tak szerokiego dostępu do nowoczesnych terapii” - przyznaje Bartosz Poliński, prezes Fundacji Alivia.

Również pacjenci z rakiem płuca zyskali dostęp do nowych opcji terapeutycznych. Od stycznia refundowany jest cerytynib, choć dla mniejszej grupy pacjentów, niż wynika to z rekomendacji ESMO.

W leczeniu raka jelita grubego oraz raka odbytnicy bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie do refundacji typiracylu z triflurydyną, co jest zgodne z wytycznymi ESMO.

„Mimo wprowadzenia nowych leków na listy refundacyjne, chorzy nadal nie są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną” – mówi Bartosz Poliński i dodaje: „W leczeniu raka płuca na 19 zaleconych substancji tylko jedna jest dostępna zgodnie z wytycznymi ESMO, 9 refundowanych jest z ograniczeniami, a 9 w ogóle. W raku piersi wciąż nie ma dostępu do 6 z 11 leków”.

W walce z rakiem potrzebujemy działania strategicznego

Alivia przypomina, że według „Europejskiego Indeksu Zdrowia 2018”, na 35 analizowanych krajów Polska znajduje się na trzecim miejscu od końca. Według danych EUROCARE w ciągu 5 lat po usłyszeniu diagnozy tylko 46 proc. chorych Polaków nadal żyje.

Dlatego Alivia - po raz kolejny - postuluje wdrożenie kompleksowej strategii walki z rakiem, określającej konkretne i mierzalne cele, prowadzące do redukcji śmiertelności z tego powodu. "Domagamy się zapewnienia przez państwo środków finansowych umożliwiających realizację tej strategii, a także żądamy uznania walki z rakiem za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny i długofalowy priorytet strategiczny" - czytamy w komunikacie prasowym fundacji. „Rak to nie jest problem marginalnej grupy - na raka zachoruje co czwarty z nas, nasza rodzina i przyjaciele. Dlatego wszyscy powinniśmy być zainteresowani” - mówi Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Alivia.

